W PRL-u były hitem na stole

Kotlety jajeczne w czasach PRL-u można było dostać w każdym barze mlecznym. Wówczas mięso nie było tak łatwo dostępne jak dziś, dlatego jadano je tylko od czasu do czasu. Trzeba było sobie radzić i wytężać kulinarną wyobraźnię po stokroć. Gospodynie wymyślały wówczas potrawy, które mogłyby wyczarować z dostępnych w domu składników - a było ich tyle, co kot napłakał. W taki właśnie sposób powstały kotlety z gotowanych jajek. Wystarczyło wymieszać kilka składników, doprawić solą i pieprzem, a następnie usmażyć. W towarzystwie ziemniaków czy kaszy taki obiad był prawdziwym rarytasem i zajadano się nim z ogromnym smakiem. Mimo iż dziś wiele osób zapomniało już, że kotlety można robić nie tylko z mięsa, wciąż w wielu domach odtwarzany jest przepis rodem z PRL-u i bardzo często wzbogaca się je o ulubione dodatki. Jak zrobić kotlety jajeczne, by były wyraziste w smaku, pożywne, a zarazem idealnie miękkie i chrupiące?

Jak kiedyś robiło się kotlety jajeczne?

W dzisiejszych czasach, mimo ogromnej dostępności produktów sprowadzanych z całego świata i inteligentnych urządzeń do przyrządzania posiłków, coraz chętniej powracamy do przepisów sprzed wielu lat. Kotlety jajeczne, mimo iż przez wielu zapomniane, wciąż figurują we współczesnej kuchni - przyrządza się je szczególnie wtedy, gdy chcemy zrobić coś szybkiego, prostego, a zarazem smacznego. W czasach PRL-u robiono je z ugotowanych na twardo jajek (około 5 sztuk), do których wbijało się jedno jajko surowe i dodawało odrobinę bułki tartej. Po zgnieceniu jajek widelcem i wymieszaniu wszystkiego, należało dodać przyprawy i świeżą natkę pietruszki, koperek bądź szczypiorek (to, co akurat było dostępne). Dziś takie wegetariańskie sznycelki robi się bardzo podobnie, ale często wzbogacamy je o ulubione warzywa czy zioła. Przedstawiamy przepis na wyborne kotleciki jajeczne, które znikają z talerzy w mgnieniu oka. Z dodatkiem papryki będą jeszcze smaczniejsze i jeszcze bardziej pożywne.

Zanim zaczniesz mieszać składniki, poczekaj aż jajka ostygną Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio 123RF/PICSEL

Jak zrobić kotlety jajeczne z papryką? Ten przepis was zachwyci

Składniki 5 jaj ugotowanych na twardo

1 jajko surowe

1 średnia cebula

½ czerwonej papryki

1 lub 2 ząbki czosnku

3 łyżki bułki tartej

mąka pszenna lub bułka tarta do obtoczenia

sól i pieprz do smaku

garść posiekanego koperku lub natki pietruszki

masło klarowane lub olej do smażenia

Sposób przygotowania:

1.Paprykę i cebulę pokrój w kostkę, a następnie podsmaż na niewielkiej ilości masła przez kilka minut.

2.Ugotowane na twardo, obrane i ostudzone jajka posiekaj drobno, zetrzyj na tarce lub zgnieć widelcem.

3.W dużej misce połącz ugotowane jajka razem z surowym, dodaj podsmażone warzywa, czosnek przeciśnięty przez praskę, bułkę tartą i zieleninę. Dopraw solą oraz pieprzem.

4.Z tak powstałej masy uformuj niewielkie kotleciki, a następnie obtaczaj je w mące lub bułce tartej.

5.Smaż na dobrze rozgrzanym tłuszczu z domu stron, na złocisty kolor.

6.Po usmażeniu odkładaj na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym.

7.Kotlety podawaj z ziemniaczanym puree, ryżem lub kaszą i surówką.

Smacznego!

