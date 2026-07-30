Nie wiesz co na obiad? Wystarczą świeże pomidory

Szczyt sezonu pomidorowego to najlepszy moment, by przygotować na obiad zupę, która dosłownie ma smak lata. Pomidory są pełne smaku, mamy do wyboru potężną ilość ich odmian, a dodatkowo wysokie temperatury sprzyjają lekkiej, świeżej diecie.

Banalnie prosty przepis, sezonowe produkty i smak, który można uzyskać tylko na przełomie lipca i sierpnia - czy potrzeba jeszcze czegoś do zachęty, by przygotować najlepszą zupę pomidorową tego lata?

Możesz wykorzystać pomidory, które aktualnie masz w domu, ale do tej zupy zdecydowanie najbardziej pożądane będą pomidory malinowe lub bawole serce ze względu na teksturę i miąższ. Warto także wcześniej przygotować domowy bulion, by dodać zupie dodatkowych walorów smakowych i odżywczych.

Dla osób na diecie redukcyjnej lub z innymi ograniczeniami ta zupa będzie świetnym wyborem, bo nie trzeba do niej dodawać śmietany. Dla potrzebujących bardziej sytego posiłku można zagryzać ją podpieczoną grzanką natartą czosnkiem lub świeżą grahamką.

Najlepsza zupa letnia ze świeżych pomidorów

Zupa ze świeżych pomidorów smakuje o wiele lepiej niż z koncentratu lub passaty 123RF/PICSEL

Składniki 1,5 kg dojrzałych pomidorów (malinowych lub bawole serce)

1 średnia cebula

4 ząbki czosnku

2 łyżki oliwy

500 ml bulionu warzywnego

garść świeżej bazylii

1 łyżeczka cukru (opcjonalnie, jeśli pomidory są kwaśne)

sól i świeżo mielony pieprz

kilka kropel octu balsamicznego lub soku z cytryny do wykończenia 30 min 3-4

Przygotowanie:

Pomidory natnij na krzyż, sparz wrzątkiem, obierz ze skórki i pokrój na kawałki. W garnku rozgrzej oliwę. Zeszklij cebulę przez 5-6 minut, dodaj czosnek i smaż jeszcze minutę. Dodaj pomidory i gotuj około 15 minut, aż całkowicie się rozpadną. Wlej bulion i gotuj kolejne 10 minut. Dodaj bazylię, zblenduj zupę na gładki krem. Dopraw solą, pieprzem, ewentualnie odrobiną cukru i kilkoma kroplami octu balsamicznego lub soku z cytryny.

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