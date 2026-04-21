Spis treści: Jakie składniki są potrzebne do łazanek? Jak zrobić łazanki krok po kroku? Jak doprawić łazanki, żeby smakowały jak od babci? Jak urozmaicić łazanki? Te dodatki to perfekcja Najczęstsze błędy przy robieniu łazanek

Jakie składniki są potrzebne do łazanek?

Łazanki to absolutny król sentymentalnych obiadów. Do zrobienia makaronu potrzebujemy zaledwie czterech składników - mąki, wody, soli i jajka. Tradycyjnie podaje się je z farszem, który najczęściej przygotowywało się z kapusty i kiełbasy. Jednak z powodzeniem można wykorzystać również grzyby.

Do zrobienia łazanek będziesz potrzebować:

150 g mąki;

1 jajko;

4 łyżki wody;

szczyptę soli.

Z podanego przepisu wyjdą 2-3 porcje. Jeśli chcesz przygotować więcej makaronu, odpowiednio zwiększ proporcje. W przypadku diety bezglutenowej możesz użyć mąki ryżowej z dodatkiem skrobi ziemniaczanej lub gotowej mieszanki.

Do zrobienia tradycyjnego farszu będziesz potrzebować:

400 g kapusty kiszonej;

200 g wędzonej kiełbasy;

20 g grzybów suszonych;

1 cebula;

sól;

pieprz;

2 łyżki masła.

Możesz zrezygnować z grzybów jeśli ich nie lubisz. Do łazanek świetnie sprawdzą się m.in. borowiki lub podgrzybki.

Jak zrobić łazanki krok po kroku?

Przygotowanie tego dania zajmie trochę czasu, ale smak to wynagrodzi. Jak już będziesz mieć wszystkie potrzebne składniki, to w kuchni spędzisz kilka kwadransów. To potrawa idealna zarówno na codzienny obiad, jak i rozmaite święta.

Sposób przygotowania łazanek:

1. Z mąki, jajka, soli oraz ciepłej wody zagnieć ciasto. Powinno być dość twarde i elastyczne. Wyrabiaj je tak długo, aż stanie się gładkie i jednolite.

2. Gotowe ciasto podziel na mniejsze części i rozwałkuj na cienkie placki. Rozłóż je na czystej, bawełnianej ściereczce i pozostaw na kilka minut, aby nieco przeschły. Dzięki temu makaron nie będzie się lepił podczas krojenia.

3. Przeschnięty placek pokrój go w paski o szerokości ok. 2 cm, a następnie powstałe paski potnij w poprzek, tworząc małe kwadraciki.

4. W dużym garnku zagotuj osoloną wodę. Wrzucaj łazanki partiami i gotuj przez 5-7 minut. Czas licz od momentu, gdy makaron wypłynie na powierzchnię - powinien być miękki, ale wciąż sprężysty.

5. Ugotowane łazanki odcedź na sicie i przelej zimną wodą, aby zatrzymać proces gotowania. Na koniec wymieszaj je z odrobiną oliwy lub rozpuszczonego masła - to sprawi, że makaron nie będzie się sklejał.

Sposób przygotowania farszu na łazanki:

1. Grzyby namocz na noc w zimnej wodzie. Następnego dnia ugotuj je do miękkości w tej samej wodzie, w której się moczyły. Po ugotowaniu odcedź je (wywar koniecznie zachowaj) i pokrój w cienkie paski.

2. Kiełbasę pokrój w kostkę lub półplasterki. Wrzuć ją na patelnię i smaż, aż się zarumieni i puści tłuszcz. Następnie dodaj łyżkę masła oraz posiekaną cebulę. Smaż całość, aż cebula się zeszkli i zmięknie.

3. Do podsmażonej kiełbasy z cebulą dodaj posiekaną kapustę kiszoną oraz pokrojone grzyby. Całość zalej zachowanym wywarem z grzybów.

4. Farsz przykryj pokrywką i gotuj na małym ogniu przez ok. 1 godzinę. Kapusta musi stać się miękka i przejąć aromat grzybów oraz wędzonki. Na koniec dopraw farsz solą oraz dużą ilością pieprzu.

5. Gorący farsz wymieszaj z ugotowanymi wcześniej łazankami. Następnie podsmażaj całość jeszcze przez kilka minut na patelni, aż makaron lekko się przyrumieni i "przejdzie" smakiem kapusty. Możesz również przełożyć łazanki do naczynia żaroodpornego i zapiekać w 180 st. C przez ok. kwadrans.

Jak doprawić łazanki, żeby smakowały jak od babci?

Sekret idealnych łazanek nie tkwi w egzotycznych przyprawach, ale w odpowiednim balansie między kwasowością a czasem smażenia. To danie, które musi być wyraziste, a nie mdłe. W przypadku przypraw najlepiej sprawdzi się mielony pieprz oraz majeranek; warto też dodać szczyptę kminku tuż przed podaniem.

Do kapuścianego farszu dobrze jest dodać pół łyżeczki cukru (najlepiej podczas duszenia). Tak jak wspomnieliśmy, jeśli danie zawiera grzyby, to lepiej nie wylewać wywaru, tylko go wykorzystać. Poza tym ważne jest podsmażenie cebulki na tłuszczu - dzięki temu smak będzie znacznie głębszy.

Jak urozmaicić łazanki? Te dodatki to perfekcja

Jeśli klasyczna wersja z kapustą i boczkiem już ci się znudziła, warto wzbogacić to danie dodatkami, które sprawią, że będzie smakować jeszcze lepiej. Klasycznym trikiem z kuchni staropolskiej są suszone śliwki. Kilka drobno pokrojonych owoców (najlepiej wędzonych) dodanych do kapusty podczas duszenia nada potrawie dymny aromat i słodycz, co świetnie kontrastuje z jej kwasowością.

Zamiast używać samej kiszonej kapusty, możesz wymieszać ją w proporcji 1:1 z poszatkowaną świeżą białą kapustą - nada to daniu lekkości i chrupkości. Nieco bardziej kontrowersyjnym dodatkiem są uprzednio uprażone orzechy włoskie lub pestki słonecznika, dodane tuż przed podaniem. Zapewnią one świetną teksturę, której w łazankach wielu osobom brakuje.

W przypadku wersji wegetariańskiej można sięgnąć po sos sojowy i wędzoną paprykę, które podbiją smak grzybów i sprawią, że danie będzie bardziej esencjonalne. Odchodząc od tradycyjnych składników, można również sięgnąć po parmezan - odrobina startego sera przed podaniem stworzy kremową powłokę i podkreśli smak łazanek.

Najczęstsze błędy przy robieniu łazanek

Najczęstszym błędem jest rozgotowanie makaronu. Łazanki muszą być al dente. Po ugotowaniu makaron trafia na patelnię lub do garnka z gorącą kapustą, więc jeszcze się dogotuje. Poza tym sporo osób wrzuca kapustę prosto z wiaderka do garnka. Jeśli kapusta jest bardzo mocno ukiszona, zdominuje wszystkie inne smaki, w tym grzyby i mięso.

Łazanki nie powinny być również zbyt suche. Jeśli połączysz ugotowany makaron z bardzo mocno odcedzoną kapustą, danie będzie ciężkie do przełknięcia. Farsz powinien być wilgotny, niemal lekko tłusty od boczku i masła. Jeśli wydaje się suchy, dolej kilka łyżek wody z makaronu - skrobia w niej zawarta stworzy aksamitny sos, który połączy składniki.

Błędem jest również nieprzysmażanie cebuli. Cebula wrzucona do gotującej się kapusty jedynie się ugotuje. Aby oddała swój aromat, musi być zeszklona na tłuszczu. Warto także pamiętać, że to danie podobnie jak bigos, potrzebuje czasu. Najlepiej smakuje po przynajmniej 20 minutach odpoczynku.

"Ewa gotuje": Kotlety szu szu. Hit z PRL-u Polsat