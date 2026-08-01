W PRL-u zajadaliśmy się tym daniem. Każdy kęs to wspomnienie dzieciństwa

Teraz nie przygotowuję jej tak często, gdyż na co dzień stawiam na nieco lżejszą kuchnię. Czasami jednak pozwalam sobie na kulinarną podróż sentymentalną. Takie dania sprzed lat często zachwycają prostotą, do tego są sycące i pożywne. I do tego ten smak, esencjonalny i bogaty, bez nadmiaru egzotycznych przypraw za to z klasycznym aromatem dań kuchni polskiej jakie daje połączenie liścia laurowego, ziela angielskiego i odrobiny majeranku.

Karkówka smakuje jeszcze lepiej następnego dnia, gdy mięso zdąży przejść sosem.

Jeśli chcesz uzyskać głębszy smak sosu, po obsmażeniu mięsa możesz dodać 1 łyżeczkę koncentratu pomidorowego i smażyć ją z cebulą przez około minutę przed dolaniem bulionu.

Do dania dobrze pasują buraczki na ciepło, ogórki kiszone lub surówka z kiszonej kapusty.

Karkówka duszona w sosie własnym z tłuczonymi ziemniakami

Czas przygotowania: ok. 2 godziny 15 minut

Składniki Karkówka 800 g karkówki wieprzowej

2 duże cebule

3 ząbki czosnku

2 łyżki smalcu lub oleju

500 ml bulionu wieprzowego lub drobiowego

2 liście laurowe

4 ziarna ziela angielskiego

1 łyżeczka majeranku

1 łyżeczka słodkiej papryki

½ łyżeczki pieprzu

1½ łyżeczki soli Do zagęszczenia sosu 1 łyżka mąki pszennej

50 ml zimnej wody Ziemniaki: 1 kg ziemniaków

50 g masła

80–100 ml ciepłego mleka

sól

1 duża cebula

1 łyżka masła lub smalcu

Przygotowanie

Pokrój karkówkę na 4 grube plastry (około 2,5-3 cm). Oprósz z obu stron: solą,

pieprzem, papryką, majerankiem. Pozostaw na 20-30 minut.

Rozgrzej smalec. Obsmaż karkówkę po 3-4 minuty z każdej strony, aż będzie mocno rumiana. Przełóż na talerz.

Na tej samej patelni zeszklij cebulę pokrojoną w piórka. Dodaj czosnek i smaż jeszcze około minutę.

Przełóż mięso z powrotem do garnka. Dodaj: cebulę, liście laurowe, ziele angielskie.

Wlej bulion. Płyn powinien sięgać mniej więcej do połowy wysokości mięsa. Duś pod przykryciem na bardzo małym ogniu przez: 90-120 minut. W połowie czasu obróć mięso.

Gotowa karkówka powinna dać się łatwo przeciąć widelcem.

Wyjmij mięso. Usuń liście laurowe i ziele. Jeżeli sos jest odpowiednio gęsty, pozostaw go bez zmian. Jeśli jest zbyt rzadki: Rozmieszaj mąkę z zimną wodą. Wlej cienkim strumieniem do gotującego się sosu i gotuj jeszcze około 3 minuty. Na końcu dopraw

solą, pieprzem, odrobiną majeranku.

Obrane ziemniaki ugotuj w osolonej wodzie. Odcedź. Dodaj masło i ciepłe mleko. Utłucz, ale nie na idealnie gładkie puree.

Pokrój cebulę w kostkę. Smaż powoli na maśle lub smalcu około 12-15 minut na złoty kolor. Wymieszaj z ziemniakami. Karkówkę podawaj z ziemniakami i sosem



