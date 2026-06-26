W upały nie chce ci się gotować? Te obiadokolacje uratują dzień
Podczas upałów wiele osób traci apetyt i nie ma ochoty spędzać długich minut przy kuchence czy piekarniku. To jednak nie oznacza, że trzeba rezygnować z pełnowartościowych posiłków. Wystarczy lekko zmienić rytm dnia i postawić na sycącą obiadokolację - prostą, pełną białka i warzyw, a jednocześnie lekką dla organizmu podczas wysokich temperatur.
Zmień rytm posiłków na czas upałów
Trwające upały wielu osobom odbierają apetyt jak i chęci do gotowania. Dodatkowe "dogrzewanie" kuchni może wręcz tylko pogorszyć sytuację w i tak nagrzanym już mieszkaniu/domu. Ale pomimo zmniejszonej chęci na jedzenie, nie wolno zapominać o zapotrzebowaniu naszego organizmu na niezbędne składniki odżywcze, które podczas zmagań z falą upałów są tym bardziej ważne.
Dobrym rozwiązaniem będzie na czas ekstremalnych temperatur panujących na zewnątrz zmienić nieco rytm posiłków i zamiast obiad i kolację osobno - wybrać jeden, sycący, zdrowy posiłek w formie obiadokolacji. Takie przesunięcie pory jedzenia głównego posiłku oraz niewielka zmiana jego formy może przypaść do gustu zwłaszcza seniorom, którzy z ponadtrzydziestostopniową temperaturą mogą radzić sobie nieco gorzej.
Dzięki zjedzeniu jednego większego sycącego posiłku na przykład ok. godziny 18 czy 19, czyli gdy temperatura nieco zelżeje, a słońce przestanie świecić prosto w okna, apetyt będzie lepszy, nie będziemy czuć się przesyceni, a gotowanie będzie znacznie prostsze i przyjemniejsze. Oto trzy propozycje na obiadokolacje, które nasycą, zadbają o podaż białka i witamin, ale nie sprawią, że będzie nam "ciężko" po posiłku.
Letnia miska halloumi z kuskusem, brzoskwinią i miętą
Składniki
- 100 g kuskusu
- 1 opakowanie sera halloumi (ok. 200 g)
- 1 brzoskwinia lub nektarynka
- garść rukoli
- pół ogórka
- kilka pomidorków koktajlowych
- kilka listków mięty
- 1 łyżka oliwy
- sok z połowy cytryny
- pieprz
Przygotowanie:
- Kuskus zalej wrzątkiem według instrukcji i odstaw na kilka minut.
- Halloumi pokrój i podsmaż po 1-2 minuty z każdej strony.
- Pokrój brzoskwinię, ogórka i pomidorki.
- Wymieszaj kuskus z warzywami, dodaj miętę i skrop oliwą z cytryną.
- Na wierzch połóż ciepły ser halloumi.
Makaron ryżowy z kurczakiem, mango i limonką
Składniki
- 120 g makaronu ryżowego
- 1 pojedyncza pierś z kurczaka
- pół mango
- pół ogórka
- garść kolendry lub natki
- sok z jednej limonki
- 1 łyżka sosu sojowego
- 1 łyżeczka miodu
- 1 łyżka oliwy
Przygotowanie:
- Makaron zalej gorącą wodą i odstaw.
- Kurczaka pokrój i podsmaż kilka minut na patelni.
- Mango i ogórka pokrój w cienkie paski.
- Wymieszaj sos sojowy, limonkę i miód.
- Połącz wszystkie składniki i polej sosem.
Letnie placuszki z cukinii z twarożkiem i łososiem
Składniki
- 1 średnia cukinia
- 1 jajko
- 3 - 4 łyżki mąki
- 100 g twarogu lub serka kanapkowego
- 80 - 100 g wędzonego łososia
- kilka rzodkiewek
- garść koperku
- sól i pieprz
- 1 łyżeczka oliwy do smażenia
Przygotowanie:
- Cukinię zetrzyj na tarce i odciśnij nadmiar wody.
- Dodaj jajko, mąkę, szczyptę soli i pieprzu. Wymieszaj.
- Na lekko natłuszczonej patelni smaż małe placuszki po około 2-3 minuty z każdej strony.
- Twaróg wymieszaj z koperkiem.
- Placuszki podawaj z twarożkiem, łososiem i pokrojonymi rzodkiewkami.
Smacznego!
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