Zmień rytm posiłków na czas upałów

Trwające upały wielu osobom odbierają apetyt jak i chęci do gotowania. Dodatkowe "dogrzewanie" kuchni może wręcz tylko pogorszyć sytuację w i tak nagrzanym już mieszkaniu/domu. Ale pomimo zmniejszonej chęci na jedzenie, nie wolno zapominać o zapotrzebowaniu naszego organizmu na niezbędne składniki odżywcze, które podczas zmagań z falą upałów są tym bardziej ważne.

Dobrym rozwiązaniem będzie na czas ekstremalnych temperatur panujących na zewnątrz zmienić nieco rytm posiłków i zamiast obiad i kolację osobno - wybrać jeden, sycący, zdrowy posiłek w formie obiadokolacji. Takie przesunięcie pory jedzenia głównego posiłku oraz niewielka zmiana jego formy może przypaść do gustu zwłaszcza seniorom, którzy z ponadtrzydziestostopniową temperaturą mogą radzić sobie nieco gorzej.

Dzięki zjedzeniu jednego większego sycącego posiłku na przykład ok. godziny 18 czy 19, czyli gdy temperatura nieco zelżeje, a słońce przestanie świecić prosto w okna, apetyt będzie lepszy, nie będziemy czuć się przesyceni, a gotowanie będzie znacznie prostsze i przyjemniejsze. Oto trzy propozycje na obiadokolacje, które nasycą, zadbają o podaż białka i witamin, ale nie sprawią, że będzie nam "ciężko" po posiłku.

Letnia miska halloumi z kuskusem, brzoskwinią i miętą

Halloumi zapewni białko, a brzoskwinia nada rześkości 123RF/PICSEL

Składniki 100 g kuskusu

1 opakowanie sera halloumi (ok. 200 g)

1 brzoskwinia lub nektarynka

garść rukoli

pół ogórka

kilka pomidorków koktajlowych

kilka listków mięty

1 łyżka oliwy

sok z połowy cytryny

pieprz 30 min 1-2

Przygotowanie:

Kuskus zalej wrzątkiem według instrukcji i odstaw na kilka minut. Halloumi pokrój i podsmaż po 1-2 minuty z każdej strony. Pokrój brzoskwinię, ogórka i pomidorki. Wymieszaj kuskus z warzywami, dodaj miętę i skrop oliwą z cytryną. Na wierzch połóż ciepły ser halloumi.

Makaron ryżowy z kurczakiem, mango i limonką

Makaron ryżowy jest lekki i niskokaloryczny, białko zapewni kurczak a mango nada orzeźwiającego "twista" daniu 123RF/PICSEL

Składniki 120 g makaronu ryżowego

1 pojedyncza pierś z kurczaka

pół mango

pół ogórka

garść kolendry lub natki

sok z jednej limonki

1 łyżka sosu sojowego

1 łyżeczka miodu

1 łyżka oliwy 30 min 1-2

Przygotowanie:

Makaron zalej gorącą wodą i odstaw. Kurczaka pokrój i podsmaż kilka minut na patelni. Mango i ogórka pokrój w cienkie paski. Wymieszaj sos sojowy, limonkę i miód. Połącz wszystkie składniki i polej sosem.

Letnie placuszki z cukinii z twarożkiem i łososiem

Pyszne placuszki z cukinii możesz zjeść z łososiem i twarożkiem, świetnie zasmakują także solo jako przekąska na zimno 123RF/PICSEL

Składniki 1 średnia cukinia

1 jajko

3 - 4 łyżki mąki

100 g twarogu lub serka kanapkowego

80 - 100 g wędzonego łososia

kilka rzodkiewek

garść koperku

sól i pieprz

1 łyżeczka oliwy do smażenia 30 min 1-2

Przygotowanie:

Cukinię zetrzyj na tarce i odciśnij nadmiar wody. Dodaj jajko, mąkę, szczyptę soli i pieprzu. Wymieszaj. Na lekko natłuszczonej patelni smaż małe placuszki po około 2-3 minuty z każdej strony. Twaróg wymieszaj z koperkiem. Placuszki podawaj z twarożkiem, łososiem i pokrojonymi rzodkiewkami.

Smacznego!

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