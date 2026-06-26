W upały nie chce ci się gotować? Te obiadokolacje uratują dzień

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Podczas upałów wiele osób traci apetyt i nie ma ochoty spędzać długich minut przy kuchence czy piekarniku. To jednak nie oznacza, że trzeba rezygnować z pełnowartościowych posiłków. Wystarczy lekko zmienić rytm dnia i postawić na sycącą obiadokolację - prostą, pełną białka i warzyw, a jednocześnie lekką dla organizmu podczas wysokich temperatur.

Dwie kobiety jedzą sałatki z plastikowych pojemników, siedząc obok siebie w jasnym pomieszczeniu.
Podczas ekstremalnych upałów warto nieco zmienić posiłki oraz ich rytm by czuć się lżej, ale nie zaniedbać zdrowej diety123RF/PICSEL

Zmień rytm posiłków na czas upałów

Trwające upały wielu osobom odbierają apetyt jak i chęci do gotowania. Dodatkowe "dogrzewanie" kuchni może wręcz tylko pogorszyć sytuację w i tak nagrzanym już mieszkaniu/domu. Ale pomimo zmniejszonej chęci na jedzenie, nie wolno zapominać o zapotrzebowaniu naszego organizmu na niezbędne składniki odżywcze, które podczas zmagań z falą upałów są tym bardziej ważne.

Dobrym rozwiązaniem będzie na czas ekstremalnych temperatur panujących na zewnątrz zmienić nieco rytm posiłków i zamiast obiad i kolację osobno - wybrać jeden, sycący, zdrowy posiłek w formie obiadokolacji. Takie przesunięcie pory jedzenia głównego posiłku oraz niewielka zmiana jego formy może przypaść do gustu zwłaszcza seniorom, którzy z ponadtrzydziestostopniową temperaturą mogą radzić sobie nieco gorzej.

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Paulina Szymczak
Paulina Szymczak

Dzięki zjedzeniu jednego większego sycącego posiłku na przykład ok. godziny 18 czy 19, czyli gdy temperatura nieco zelżeje, a słońce przestanie świecić prosto w okna, apetyt będzie lepszy, nie będziemy czuć się przesyceni, a gotowanie będzie znacznie prostsze i przyjemniejsze. Oto trzy propozycje na obiadokolacje, które nasycą, zadbają o podaż białka i witamin, ale nie sprawią, że będzie nam "ciężko" po posiłku.

Letnia miska halloumi z kuskusem, brzoskwinią i miętą

Kolorowa sałatka składająca się z plastrów sera halloumi, ugotowanej komosy ryżowej, orzechów włoskich, pokrojonego ogórka, pomidorków koktajlowych, żółtej papryki i listka sałaty z ćwiartką limonki.
Halloumi zapewni białko, a brzoskwinia nada rześkości123RF/PICSEL

Składniki

  • 100 g kuskusu
  • 1 opakowanie sera halloumi (ok. 200 g)
  • 1 brzoskwinia lub nektarynka
  • garść rukoli
  • pół ogórka
  • kilka pomidorków koktajlowych
  • kilka listków mięty
  • 1 łyżka oliwy
  • sok z połowy cytryny
  • pieprz
30 min
1-2

Przygotowanie:

  1. Kuskus zalej wrzątkiem według instrukcji i odstaw na kilka minut.
  2. Halloumi pokrój i podsmaż po 1-2 minuty z każdej strony.
  3. Pokrój brzoskwinię, ogórka i pomidorki.
  4. Wymieszaj kuskus z warzywami, dodaj miętę i skrop oliwą z cytryną.
  5. Na wierzch połóż ciepły ser halloumi.

Makaron ryżowy z kurczakiem, mango i limonką

Miska z makaronem ryżowym, kawałkami kurczaka, świeżymi warzywami, plasterkiem limonki i posypką z sezamu podana na drewnianej desce wraz z pałeczkami.
Makaron ryżowy jest lekki i niskokaloryczny, białko zapewni kurczak a mango nada orzeźwiającego "twista" daniu123RF/PICSEL

Składniki

  • 120 g makaronu ryżowego
  • 1 pojedyncza pierś z kurczaka
  • pół mango
  • pół ogórka
  • garść kolendry lub natki
  • sok z jednej limonki
  • 1 łyżka sosu sojowego
  • 1 łyżeczka miodu
  • 1 łyżka oliwy
30 min
1-2

Przygotowanie:

  1. Makaron zalej gorącą wodą i odstaw.
  2. Kurczaka pokrój i podsmaż kilka minut na patelni.
  3. Mango i ogórka pokrój w cienkie paski.
  4. Wymieszaj sos sojowy, limonkę i miód.
  5. Połącz wszystkie składniki i polej sosem.

Letnie placuszki z cukinii z twarożkiem i łososiem

Dwa chrupiące placki warzywne z dodatkiem delikatnych rozet łososia, porcji kremowego serka oraz zielonego sosu, udekorowane świeżymi ziołami i kroplami sosu buraczanego.
Pyszne placuszki z cukinii możesz zjeść z łososiem i twarożkiem, świetnie zasmakują także solo jako przekąska na zimno123RF/PICSEL

Składniki

  • 1 średnia cukinia
  • 1 jajko
  • 3 - 4 łyżki mąki
  • 100 g twarogu lub serka kanapkowego
  • 80 - 100 g wędzonego łososia
  • kilka rzodkiewek
  • garść koperku
  • sól i pieprz
  • 1 łyżeczka oliwy do smażenia
30 min
1-2

Przygotowanie:

  1. Cukinię zetrzyj na tarce i odciśnij nadmiar wody.
  2. Dodaj jajko, mąkę, szczyptę soli i pieprzu. Wymieszaj.
  3. Na lekko natłuszczonej patelni smaż małe placuszki po około 2-3 minuty z każdej strony.
  4. Twaróg wymieszaj z koperkiem.
  5. Placuszki podawaj z twarożkiem, łososiem i pokrojonymi rzodkiewkami.

Smacznego!

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Kilka klusek posypanych podsmażoną cebulą i skwarkami na białym talerzu, gałązka koperku jako dekoracja, po prawej stronie widoczne kolorowe napisy kuchnia interia kobieta.
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