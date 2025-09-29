Spis treści: Dlaczego seler wspomaga trawienie? Seler źródłem energii Najlepsze sposoby na włączenie selera do diety

Dlaczego seler wspomaga trawienie?

Seler korzeniowy jest warzywem, które odznacza się prawdziwym bogactwem składników odżywczych. Mówiąc o jego prozdrowotnych właściwościach, nie należy zapomnieć o wspomaganiu trawienia.

Seler korzeniowy zawiera pokaźną ilość błonnika. Rzeczony związek pozytywnie oddziałuje na funkcjonowanie układu pokarmowego. Błonnik wspiera perystaltykę jelit, zapobiega zaparciom, a także zapewnia uczucie sytości (tym samym zapobiega podjadaniu pomiędzy posiłkami).

Co więcej - spożywanie selera może wspierać pracę wątroby. Warzywo stymuluje produkcję żółci, a tym samym ułatwia trawienie tłuszczy.

Seler źródłem energii

Seler to dość niskokaloryczny przysmak. W 100 g selera korzeniowego znajdują się około 42 kcal. Z tego względu jest to warzywo często włączane do diety przez osoby praktykujące diety odchudzające.

Co ważne - seler to prawdziwa bomba witaminowa. Warzywo zawiera wiele drogocennych związków, których odpowiednia podaż jest bardzo ważna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. To między innymi:

witamina K;

witamina C;

witaminy z grupy B;

potas;

fosfor;

magnez;

wapń.

Niedobory witamin i minerałów często objawiają się zwiększonym zmęczeniem i ogólnym spadkiem energii. Z tego względu warto regularnie sięgać po warzywa (w tym seler), które zapewnią odpowiednią dawkę owych składników.

Najlepsze sposoby na włączenie selera do diety

W jaki sposób najlepiej wykorzystać selera w kuchni? W większości przypadków używamy go podczas przygotowywania rosołu i innego rodzaju zup. Okazuje się jednak, że zastosowań jest znacznie więcej.

Przede wszystkim - z selera można przyrządzać rozmaite sałatki. Do tego celu nadaje się zarówno ugotowany korzeń selera, jak i seler naciowy. Niektórzy wykorzystują również seler konserwowy, który także świetnie sprawdzi się w zdrowych sałatkach.

Jak jeszcze można wykorzystać seler korzeniowy w kuchni? Bardzo często robię z niego purée, które idealnie zastępuje ziemniaki. Przepis jest banalnie prosty:

Najpierw obieram selera i kroję go na mniejsze kawałki. Rzeczone kawałki gotuję w posolonej wodzie, aż zmiękną. Gdy kawałki selera są już miękkie, odcedzam je i przekładam z powrotem do garnka. Dodaję łyżkę masła oraz niewielką ilość mleka, a potem blenduję całość na gładką masę.

Gotowe puree z selera korzeniowego to rewelacyjny dodatek do tradycyjnego kotleta mielonego i surówki z marchewki. Można je również podać w towarzystwie grillowanych warzyw lub pieczonego mięsa.

A co dobrego można zrobić z selera naciowego? Oprócz wspomnianych wcześniej sałatek rzeczony produkt idealnie sprawdzi się w koktajlach. Wystarczy zmiksować 2 łodygi selera naciowego z bananem, marchewką, wodą oraz niewielką ilością soku z cytryny, by otrzymać pożywny i smaczny napój.

