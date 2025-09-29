Wesprze trawienie i doda energii. Zastąpisz nim ziemniaki
Selera korzeniowego używamy przeważnie podczas przygotowywania rosołu lub zupy jarzynowej. Okazuje się jednak, że istnieje zdecydowanie więcej zastosowań owego warzywa. Warto spożywać je regularnie, ponieważ wspomaga trawienie oraz jest doskonałym źródłem witamin. Jak najlepiej włączyć selera do swojej diety? Odpowiadamy.
Spis treści:
- Dlaczego seler wspomaga trawienie?
- Seler źródłem energii
- Najlepsze sposoby na włączenie selera do diety
Dlaczego seler wspomaga trawienie?
Seler korzeniowy jest warzywem, które odznacza się prawdziwym bogactwem składników odżywczych. Mówiąc o jego prozdrowotnych właściwościach, nie należy zapomnieć o wspomaganiu trawienia.
Seler korzeniowy zawiera pokaźną ilość błonnika. Rzeczony związek pozytywnie oddziałuje na funkcjonowanie układu pokarmowego. Błonnik wspiera perystaltykę jelit, zapobiega zaparciom, a także zapewnia uczucie sytości (tym samym zapobiega podjadaniu pomiędzy posiłkami).
Co więcej - spożywanie selera może wspierać pracę wątroby. Warzywo stymuluje produkcję żółci, a tym samym ułatwia trawienie tłuszczy.
Seler źródłem energii
Seler to dość niskokaloryczny przysmak. W 100 g selera korzeniowego znajdują się około 42 kcal. Z tego względu jest to warzywo często włączane do diety przez osoby praktykujące diety odchudzające.
Co ważne - seler to prawdziwa bomba witaminowa. Warzywo zawiera wiele drogocennych związków, których odpowiednia podaż jest bardzo ważna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. To między innymi:
- witamina K;
- witamina C;
- witaminy z grupy B;
- potas;
- fosfor;
- magnez;
- wapń.
Niedobory witamin i minerałów często objawiają się zwiększonym zmęczeniem i ogólnym spadkiem energii. Z tego względu warto regularnie sięgać po warzywa (w tym seler), które zapewnią odpowiednią dawkę owych składników.
Najlepsze sposoby na włączenie selera do diety
W jaki sposób najlepiej wykorzystać selera w kuchni? W większości przypadków używamy go podczas przygotowywania rosołu i innego rodzaju zup. Okazuje się jednak, że zastosowań jest znacznie więcej.
Przede wszystkim - z selera można przyrządzać rozmaite sałatki. Do tego celu nadaje się zarówno ugotowany korzeń selera, jak i seler naciowy. Niektórzy wykorzystują również seler konserwowy, który także świetnie sprawdzi się w zdrowych sałatkach.
Jak jeszcze można wykorzystać seler korzeniowy w kuchni? Bardzo często robię z niego purée, które idealnie zastępuje ziemniaki. Przepis jest banalnie prosty:
- Najpierw obieram selera i kroję go na mniejsze kawałki.
- Rzeczone kawałki gotuję w posolonej wodzie, aż zmiękną.
- Gdy kawałki selera są już miękkie, odcedzam je i przekładam z powrotem do garnka.
- Dodaję łyżkę masła oraz niewielką ilość mleka, a potem blenduję całość na gładką masę.
Gotowe puree z selera korzeniowego to rewelacyjny dodatek do tradycyjnego kotleta mielonego i surówki z marchewki. Można je również podać w towarzystwie grillowanych warzyw lub pieczonego mięsa.
A co dobrego można zrobić z selera naciowego? Oprócz wspomnianych wcześniej sałatek rzeczony produkt idealnie sprawdzi się w koktajlach. Wystarczy zmiksować 2 łodygi selera naciowego z bananem, marchewką, wodą oraz niewielką ilością soku z cytryny, by otrzymać pożywny i smaczny napój.
Źródła: zdrowie.interia.pl