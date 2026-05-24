Wieczorny hit do serialu. Chipsy z bobu zrobisz w 20 minut w airfryerze
Chipsy z bobu z airfryera to idealna przekąska na wieczór przed telewizorem, spotkanie ze znajomymi albo gdy po prostu masz ochotę coś pochrupać bez wyrzutów sumienia. Wystarczy kilka prostych składników i kilkanaście minut pieczenia, by zwykły bób zamienił się w złociste, chrupiące snacki, które znikają z miski szybciej niż popcorn.
Alternatywa dla chipsów
Jeśli jak większość uwielbiasz zasiąść wieczorami przed twlweizorem i oglądając swój ulubiony program czy serial pochrupać słone przekąski, ale nie chcesz ryzykować nadmiarowymi kilogramami i kiepskim samopoczuciem po zjedzeniu klasycznych, pełnych tłuszczu chipsów, warto zainteresować się zdrowszymi alternatywami.
Sprzęt typu airfryer ma w domu coraz więcej osób i nic dziwnego - niewielkich rozmiarów piekarnik w mgnieniu oka opieka beztłuszczowo, co oszczędza czas i jest bardzo wygodne. Warto przygotować w nim przekąskę, którą będzie zajadać się ze smakiem cała rodzina i mimo, że będzie mniej kaloryczna i zdrowsza, nie ustępuje smakiem ziemniaczanym snackom. Bób z airfryera, a właściwie chipsy z bobu można czasem zakupić w sklepie, ale są rzadko dostępne i dość drogie. Jeśli zrobisz je samodzielnie, koszty będą niższe, a smak cię zachwyci. Wystarczy kilkanaście minut spędzonych w kuchni, by chrupać bez wyrzutów sumienia pyszną przekąskę, która zadowoli całą rodzinę.
Chipsy z bobu z airfryera - przepis
Składniki
- 500 g bobu
- 1,5 łyżki oliwy
- 1 płaska łyżeczka soli
- 1/2 łyżeczki wędzonej papryki
- szczypta pieprzu
- opcjonalnie: chili, czosnek granulowany, parmezan po upieczeniu
Przygotowanie:
- Zagotuj osoloną wodę.
- Wrzuć bób i gotuj 4 - 5 minut.
- Odcedź i przelej zimną wodą.
- Obierz ziarenka ze skórek.
- Dokładnie osusz ręcznikiem papierowym.
- Wymieszaj z 1,5 łyżki oliwy, solą i przyprawami.
- Rozgrzej airfryer do 195 st. C.
- Rozłóż bób w jednej warstwie.
- Piecz 15 - 20 minut.
- Potrząśnij koszykiem co 4 - 5 minut.
- Na końcu zwiększ do 205 st. C na 2 - 3 minuty dla większej chrupkości.
- Zostaw na 5 minut w wyłączonym airfryerze, żeby doschły.
