Wieczorny hit do serialu. Chipsy z bobu zrobisz w 20 minut w airfryerze

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Chipsy z bobu z airfryera to idealna przekąska na wieczór przed telewizorem, spotkanie ze znajomymi albo gdy po prostu masz ochotę coś pochrupać bez wyrzutów sumienia. Wystarczy kilka prostych składników i kilkanaście minut pieczenia, by zwykły bób zamienił się w złociste, chrupiące snacki, które znikają z miski szybciej niż popcorn.

Chrupiące chipsy z bobu przygotowane w domu, posypane świeżymi ziołami, podane w misce.
Chrupiący jak chipsy, ale znacznie zdrowszy i przygotowany w domu. Bób w takiej wersji to absolutny hit123RF/PICSEL

Alternatywa dla chipsów

Jeśli jak większość uwielbiasz zasiąść wieczorami przed twlweizorem i oglądając swój ulubiony program czy serial pochrupać słone przekąski, ale nie chcesz ryzykować nadmiarowymi kilogramami i kiepskim samopoczuciem po zjedzeniu klasycznych, pełnych tłuszczu chipsów, warto zainteresować się zdrowszymi alternatywami.

Zobacz również:

Golonkę można udekorować gałązką ulubionych ziół
Kuchnia

Golonkę po brazylijsku podaję na wiosennych imprezach. Goście błagają o przepis

InteriaKobieta Redakcja

Sprzęt typu airfryer ma w domu coraz więcej osób i nic dziwnego - niewielkich rozmiarów piekarnik w mgnieniu oka opieka beztłuszczowo, co oszczędza czas i jest bardzo wygodne. Warto przygotować w nim przekąskę, którą będzie zajadać się ze smakiem cała rodzina i mimo, że będzie mniej kaloryczna i zdrowsza, nie ustępuje smakiem ziemniaczanym snackom. Bób z airfryera, a właściwie chipsy z bobu można czasem zakupić w sklepie, ale są rzadko dostępne i dość drogie. Jeśli zrobisz je samodzielnie, koszty będą niższe, a smak cię zachwyci. Wystarczy kilkanaście minut spędzonych w kuchni, by chrupać bez wyrzutów sumienia pyszną przekąskę, która zadowoli całą rodzinę.

Chipsy z bobu z airfryera - przepis

Prażone i przyprawione ziołami ziarna bobu w przezroczystej misce.
Aromatyczne, pełne smaku i przyjemnie chrupiące - domowe chipsy z bobu123RF/PICSEL

Składniki

  • 500 g bobu
  • 1,5 łyżki oliwy
  • 1 płaska łyżeczka soli
  • 1/2 łyżeczki wędzonej papryki
  • szczypta pieprzu
  • opcjonalnie: chili, czosnek granulowany, parmezan po upieczeniu
30 min
3-4

Przygotowanie: 

  1. Zagotuj osoloną wodę.
  2. Wrzuć bób i gotuj 4 - 5 minut.
  3. Odcedź i przelej zimną wodą.
  4. Obierz ziarenka ze skórek.
  5. Dokładnie osusz ręcznikiem papierowym.
  6. Wymieszaj z 1,5 łyżki oliwy, solą i przyprawami.
  7. Rozgrzej airfryer do 195 st. C.
  8. Rozłóż bób w jednej warstwie.
  9. Piecz 15 - 20 minut.
  10. Potrząśnij koszykiem co 4 - 5 minut.
  11. Na końcu zwiększ do 205 st. C na 2 - 3 minuty dla większej chrupkości.
  12. Zostaw na 5 minut w wyłączonym airfryerze, żeby doschły.

Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl

Kromka chleba z chrupiącą skórką posmarowana pastą z awokado, na której znajduje się jajko w koszulce z płynnym żółtkiem, całość posypana świeżo zmielonym pieprzem i udekorowana kiełkami.
Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepłoCanva ProINTERIA.PL


"Ewa gotuje": Placuszki z dyniPolsat
Oceń artykuł
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze