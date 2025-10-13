Pieróg biłgorajski, określany również pirógiem, to tradycyjne danie regionalne, które wyglądem przypomina pasztet. Na zewnątrz charakteryzuje się zapieczoną powłoką, natomiast w przekroju można wyróżnić drobne cząstki jego składników, które tworzą zespoloną masę.

Bazą do uzyskania odpowiedniego smaku i aromatu są przede wszystkim ziemniaki oraz kasza gryczana. Do zrobienia pieróga używa się również m.in. twarogu, ale niektóre przepisy wskazują również na smalec lub słoninę, choć są to dodatki opcjonalne.

"Pieróg biłgorajski wypiekany jest w różnych formach - występuje okrągły lub prostokątny. Wielkość pieroga jest zależna od potrzeb i upodobań, ale najczęściej, w domach wypiekany jest w dużych prostokątnych blaszkach. W sprzedaży natomiast występują znacznie mniejsze formy, także prostokątne" - wskazuje na swojej stronie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pieróg biłgorajski na zewnątrz ma kolor ciemno-słomkowy do jasnego. Z kolei jego konsystencja to stała i zbita masa, którą z łatwością można przełamać lub rozkruszyć.

"Pieróg biłgorajski wypieka się bez skórki, zwany >>łysym<< oraz w drożdżowej skórce. Niektórzy porównują go do słonego ciasta lub babki ziemniaczanej, ma on jednak inny specyficzny smak. Wspaniale smakuje podawany z mlekiem" - dodaje resort rolnictwa.

Potrawa jest bardzo popularna w południowo-wschodniej Polsce, na pograniczu województw lubelskiego i podkarpackiego, gdzie często serwuje się ją podczas wyjątkowych okazji.

Piróg biłgorajski - składniki

500 g obranych ziemniaków,

250 g suchej kaszy gryczanej,

250 g twarogu w kostce,

4 jaja,

1 szklanka kwaśnej śmietany,

1 łyżka masła,

pieprz ziołowy, suszona mięta, sól kamienna, suszony majeranek.

Piróg biłgorajski - przepis

Ziemniaki obieramy, myjemy i gotujemy w wodzie bez soli. Z ugotowanych ziemniaków pozbywamy się niemal całej wody, zostawiając odrobinę na dnie. Ziemniaki dokładnie rozbijamy i wsypujemy suchą kaszę gryczaną. Następnie dodajemy jedną łyżkę świeżego masła i dokładnie mieszamy.

Przykryty garnek stawiamy na bardzo małej mocy palnika i podgrzewamy przez ok. 10 minut. Doprawiamy do smaku, dodając pieprz ziołowy, suszony majeranek, miętę i ok.1,5 łyżeczki soli kamiennej.

Do garnka dodajemy również rozkruszony twaróg i dokładnie mieszamy. Kolejne składniki, które powinny znaleźć się w garnku to jaja oraz śmietana. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy. Formę do pieczenia smarujemy masłem lub wykładamy papierem do pieczenia.

Przygotowaną masę wykładamy do formy i pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 200 st. C. Czas pieczenia wynosi ok. 60-80 minut, do momentu, aż piróg nabierze rumianego koloru.

