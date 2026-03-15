Wielkanocna babka tiramisu z mascarpone. Ten smak jest obłędny
Planujesz już wielkanocne wypieki? Jeśli nie możesz się zdecydować, jaką w tym roku upiec babkę, mamy dla ciebie coś ekstra. Wielkanocna babka tiramisu to coś, co zachwyci domowników i gości. Lekka, puszysta, słodka - w mig znika ze stołu, a jej wykonanie nikomu nie powinno sprawić trudności.
Co upiec na Wielkanoc?
Wielkanoc 2026 zbliża się wielkimi krokami i rozpoczynamy powoli przygotowania do najważniejszych dla katolików świąt. Na stole poza jajkami, wyrobami mięsnymi i typowo wielkanocnymi potrawami nie może zabraknąć oczywiście deserów - mazurków, serników oraz babek. Jeśli jesteście miłośnikami tych ostatnich, a w waszym domu w czasie świąt zawsze jest sporo gości, nic nie stoi na przeszkodzie, aby poza tradycyjną babką z formy upiec również przynajmniej jedną w keksówce. Przepis na taki rarytas pojawił się niedawno w sieci i robi furorę. To ciasto smakuje wyjątkowo i jeśli raz je zrobicie, z pewnością wrócicie do tego przepisu po raz kolejny.
Babka tiramisu z kawą i mascarpone. Ten przepis jest hitem w sieci
Przepisem na wielkanocną babkę tiramisu podzieliła się ostatnio w mediach społecznościowych znana w sieci influencerka, prowadząca profil o tematyce kulinarnej. Przepisy Beaty Dahms cieszą się ogromną popularnością, a na filmikach, gdzie prezentowane są sposoby ich przygotowania oraz widać efekt końcowy, wszystko wygląda tak apetycznie, że na sam widok cieknie ślinka. Kulinarna ekspertka z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pokazała internautom swój patent na babkę z keksówki, który błyskawicznie zyskał grono fanów. Trzywarstwowe świąteczne ciasto z mascarpone i kawą jest pulchne, lekkie i robi się naprawdę prosto. Oto czego będziesz potrzebować do jego wykonania.
Składniki:
- 250 g mascarpone ( ja użyłam karmelowego)
- 100 g cukru ( jeśli Lubicie słodsze dodajcie więcej)
- 3 jajka
- 50 ml oleju
- 250 g mąki
- 16 g proszku do pieczenia
- 10 g kakao
- 15 g zaparzonego espresso
- 1 łyżeczka kawy rozpuszczalnej (proszek)
Sposób przygotowania:
- Mascarpone zmiksować z cukrem. Dodawać kolejno po jednym jajku.
- Następnie wlać olej i zmiksować. Dodać mąkę, proszek do pieczenia i dokładnie wymieszać.
- Masę podzielić na trzy części. Pierwszą zostawić białą. Do drugiej dodać ostudzone espresso i kawę rozpuszczalną, do trzeciej kakao.
- Do formy przełożyć najpierw część z kawą, wyrównać. Przełożyć część kakaową i wyrównać. Na wierzch przełożyć część białą, wyrównać.
- Piec w piekarniku rozgrzanym do 180 st. C (góra-dół) przez ok 40-45 minut, do suchego patyczka - czytamy na Instagramie.