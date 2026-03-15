Wielkanocna babka tiramisu z mascarpone. Ten smak jest obłędny

Planujesz już wielkanocne wypieki? Jeśli nie możesz się zdecydować, jaką w tym roku upiec babkę, mamy dla ciebie coś ekstra. Wielkanocna babka tiramisu to coś, co zachwyci domowników i gości. Lekka, puszysta, słodka - w mig znika ze stołu, a jej wykonanie nikomu nie powinno sprawić trudności.

Babka tiramisu na talerzyku, pokrojona na kawałki
Babka z dodatkiem mascarpone i kawy to strzał w dziesiątkę na Wielkanoc. Po kilku dniach nadal smakuje świetnie

Co upiec na Wielkanoc?

Wielkanoc 2026 zbliża się wielkimi krokami i rozpoczynamy powoli przygotowania do najważniejszych dla katolików świąt. Na stole poza jajkami, wyrobami mięsnymi i typowo wielkanocnymi potrawami nie może zabraknąć oczywiście deserów - mazurków, serników oraz babek. Jeśli jesteście miłośnikami tych ostatnich, a w waszym domu w czasie świąt zawsze jest sporo gości, nic nie stoi na przeszkodzie, aby poza tradycyjną babką z formy upiec również przynajmniej jedną w keksówce. Przepis na taki rarytas pojawił się niedawno w sieci i robi furorę. To ciasto smakuje wyjątkowo i jeśli raz je zrobicie, z pewnością wrócicie do tego przepisu po raz kolejny.

Zobacz również:

Zwróć uwagę na te techniczne aspekty, a babka pięknie wyrośnie i nie opadnie
Kuchnia

Ekspresowa babka wielkanocna. Jeden składnik zmienia wszystko

Natalia Jabłońska

Babka tiramisu z kawą i mascarpone. Ten przepis jest hitem w sieci

Przepisem na wielkanocną babkę tiramisu podzieliła się ostatnio w mediach społecznościowych znana w sieci influencerka, prowadząca profil o tematyce kulinarnej. Przepisy Beaty Dahms cieszą się ogromną popularnością, a na filmikach, gdzie prezentowane są sposoby ich przygotowania oraz widać efekt końcowy, wszystko wygląda tak apetycznie, że na sam widok cieknie ślinka. Kulinarna ekspertka z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pokazała internautom swój patent na babkę z keksówki, który błyskawicznie zyskał grono fanów. Trzywarstwowe świąteczne ciasto z mascarpone i kawą jest pulchne, lekkie i robi się naprawdę prosto. Oto czego będziesz potrzebować do jego wykonania.

Składniki:

  • 250 g mascarpone ( ja użyłam karmelowego)
  • 100 g cukru ( jeśli Lubicie słodsze dodajcie więcej)
  • 3 jajka
  • 50 ml oleju
  • 250 g mąki
  • 16 g proszku do pieczenia
  • 10 g kakao
  • 15 g zaparzonego espresso
  • 1 łyżeczka kawy rozpuszczalnej (proszek)

Sposób przygotowania:

  1. Mascarpone zmiksować z cukrem. Dodawać kolejno po jednym jajku.
  2. Następnie wlać olej i zmiksować. Dodać mąkę, proszek do pieczenia i dokładnie wymieszać.
  3. Masę podzielić na trzy części. Pierwszą zostawić białą. Do drugiej dodać ostudzone espresso i kawę rozpuszczalną, do trzeciej kakao.
  4. Do formy przełożyć najpierw część z kawą, wyrównać. Przełożyć część kakaową i wyrównać. Na wierzch przełożyć część białą, wyrównać.
  5. Piec w piekarniku rozgrzanym do 180 st. C (góra-dół) przez ok 40-45 minut, do suchego patyczka - czytamy na Instagramie.
