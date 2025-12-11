Wigilijne pierogi z kapustą i grzybami robię tylko według tego przepisu. Jest w rodzinie od pokoleń
Wigilia to nie czas na eksperymenty. Chociaż zazwyczaj lubię testować nowe przepisy i poszukuję nowych smaków, to w tym dniu trzymam się tradycji. Także tej rodzinnej.
Pierogi z kapustą i grzybami to jedno z obowiązkowych wigilijnych dań, które w moim domu pojawiają się każdego roku. Zawsze przygotowuję je według starego przepisu - tak jak nauczyła mnie mama. W ten sam sposób robiła pierogi moja babcia, i kto wie, może wcześniejsze pokolenia również z niego korzystały. Zawsze starannie dobieram składniki: kapustę od ulubionego dostawcy, koniecznie kiszoną a nie kwaszoną, z dodatkiem kminku i marchewki; prawdziwki własnoręcznie zebrane w lesie i starannie wysuszone, zdrowe cebule bez żadnych obić i nadpsuć, dobrej jakości olej rzepakowy i mąkę pszenną.
To prosty przepis, bez żadnych udziwnień, wymyślnych przypraw i egzotycznych dodatków. Być może w tym tkwi jego siła - to dla mnie smak dzieciństwa, podobnie jak dla mojej mamy. W tym dniu nie szukamy nowości. Wracamy do najlepszych rodzinnych wspomnień i dzielimy się nimi.
Składniki
Nadzienie:
- ok. 80 dkg kiszonej kapusty,
- 10 dkg suszonych grzybów,
- 2 cebule,
- 2 łyżki oleju,
- sól, pieprz.
Ciasto pierogowe:
- 3 szklanki mąki,
- jajo,
- ok. szklanki wody,
- szczypta soli.
Grzyby starannie opłukać, namoczyć przez noc, ugotować w wodzie, w której się moczyły, odcedzić, przepuścić przez maszynkę. Ostudzić. Kapustę gotować w małej ilości wody, do zagotowania trzymać pod przykryciem. Gdy zagotuje się odkryć na chwilę, po czym przykryć i dogotować. Cebulę obrać, pokroić w drobną kostkę, usmażyć na jasnozłoty kolor.
Ugotowaną kapustę mocno odcisnąć, przepuścić przez maszynkę lub drobno posiekać, dodać podsmażoną cebulę z tłuszczem oraz grzyby, doprawić solą i pieprzem, wymieszać.
Wsypać mąkę do miski, zrobić dołek, wbić jajo, dodać sól i tyle wody, aby zagnieść niezbyt twarde ciasto; rozwałkowywać partiami, podsypując mało mąki; z ciasta wyciąć krążki (szklanką), rozmieszczając je jak najbliżej siebie. Ścinki zebrać, zagnieść powtórnie. Na wszystkie krążki nałożyć nadzienie, zlepiać pierogi, uważając, aby nadzienie nie dostało się pomiędzy brzegi; układać na ściereczce. Ze ścinków przyrządzić resztę pierogów. Roztopić tłuszcz przewidziany w przepisie do polania pierogów. Ugotować pierogi, wybrać łyżką cedzakową, ułożyć na półmisku, polać tłuszczem.
