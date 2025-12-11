Pierogi z kapustą i grzybami to jedno z obowiązkowych wigilijnych dań, które w moim domu pojawiają się każdego roku. Zawsze przygotowuję je według starego przepisu - tak jak nauczyła mnie mama. W ten sam sposób robiła pierogi moja babcia, i kto wie, może wcześniejsze pokolenia również z niego korzystały. Zawsze starannie dobieram składniki: kapustę od ulubionego dostawcy, koniecznie kiszoną a nie kwaszoną, z dodatkiem kminku i marchewki; prawdziwki własnoręcznie zebrane w lesie i starannie wysuszone, zdrowe cebule bez żadnych obić i nadpsuć, dobrej jakości olej rzepakowy i mąkę pszenną.

To prosty przepis, bez żadnych udziwnień, wymyślnych przypraw i egzotycznych dodatków. Być może w tym tkwi jego siła - to dla mnie smak dzieciństwa, podobnie jak dla mojej mamy. W tym dniu nie szukamy nowości. Wracamy do najlepszych rodzinnych wspomnień i dzielimy się nimi.

Składniki Nadzienie: ok. 80 dkg kiszonej kapusty,

10 dkg suszonych grzybów,

2 cebule,

2 łyżki oleju,

sól, pieprz. Ciasto pierogowe: 3 szklanki mąki,

jajo,

ok. szklanki wody,

szczypta soli.

Grzyby starannie opłukać, namoczyć przez noc, ugotować w wodzie, w której się moczyły, odcedzić, przepuścić przez maszynkę. Ostudzić. Kapustę gotować w małej ilości wody, do zagotowania trzymać pod przykryciem. Gdy zagotuje się odkryć na chwilę, po czym przykryć i dogotować. Cebulę obrać, pokroić w drobną kostkę, usmażyć na jasnozłoty kolor.

Ugotowaną kapustę mocno odcisnąć, przepuścić przez maszynkę lub drobno posiekać, dodać podsmażoną cebulę z tłuszczem oraz grzyby, doprawić solą i pieprzem, wymieszać.

Wsypać mąkę do miski, zrobić dołek, wbić jajo, dodać sól i tyle wody, aby zagnieść niezbyt twarde ciasto; rozwałkowywać partiami, podsypując mało mąki; z ciasta wyciąć krążki (szklanką), rozmieszczając je jak najbliżej siebie. Ścinki zebrać, zagnieść powtórnie. Na wszystkie krążki nałożyć nadzienie, zlepiać pierogi, uważając, aby nadzienie nie dostało się pomiędzy brzegi; układać na ściereczce. Ze ścinków przyrządzić resztę pierogów. Roztopić tłuszcz przewidziany w przepisie do polania pierogów. Ugotować pierogi, wybrać łyżką cedzakową, ułożyć na półmisku, polać tłuszczem.

Jeśli szukasz inspiracji na świąteczne gotowanie, sięgnij po nasze sprawdzone przepisy i przekonaj się, jak prosto można stworzyć coś, co zachwyci całą rodzinę. Wystarczy kilka kroków, by na stole pojawiło się danie pełne aromatu i domowego ciepła. Spróbuj już dziś i poczuj klimat świąt w swojej kuchni. Więcej na kobieta.interia.pl

Zapraszamy na www.kobieta.interia.pl/kuchnia>>> Canva INTERIA.PL

"Ewa gotuje": Pierogi z kimchi Polsat