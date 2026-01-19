Włącz do diety by wesprzeć układ sercowo-naczyniowy. Mała zmiana - wielki efekt
Każdy słyszał o tzw. trikach żywieniowych, które mają wspierać serce i układ krążenia, ale niewiele z nich ma potwierdzenie w badaniach. Ten konkretny produkt jednak może naprawdę zadziałać. Regularne jego spożywanie może wpływać na profil lipidowy, a do tego działa korzystnie na cały układ sercowo-naczyniowy. Choć nie jest lekarstwem, wiele osób włącza go do diety jako naturalny element wsparcia zdrowia serca.
Czosnek - sprzymierzeniec zdrowia
Badania naukowe sugerują, że pewne związki obecne w czosnku, zwłaszcza allicyna, mogą hamować syntezę cholesterolu w wątrobie i wpływać bardzo korzystnie na tzw. profil lipidowy. Meta-analizy wykazały, że u osób, które regularnie spożywały czosnek w okresie od 4 do 12 tygodni, obserwowano umiarkowane obniżenie całkowitego cholesterolu, często na poziomie około 8-12 proc. i to bez zmian w stylu życia.
Niektóre badania potwierdziły również spadek LDL ("złego" cholesterolu) i trójglicerydów, choć efekt ten jest mniej konkretny.
Jednak meta-analizy podkreślają, że choć efekt jest umiarkowany, to regularne spożywanie czosnku może wspierać obniżenie cholesterolu jako element zdrowej diety, szczególnie gdy stanowi dodatek do innych prozdrowotnych nawyków żywieniowych, takich jak dieta bogata w błonnik i nienasycone kwasy tłuszczowe.
Jakich wytycznych się trzymać?
Najskuteczniejsza forma czosnku to świeży ząbek, najlepiej surowy lub po lekkim zgnieceniu, ponieważ wtedy uwalnia się aktywna allicyna. Zaleca się spożywanie jednej średniej porcji dziennie, czyli około pół do jednego ząbka, przez kilka tygodni, co odpowiada dawkom stosowanym w badaniach klinicznych. Aby zwiększyć efektywność, warto zmiażdżyć ząbek i odczekać kwadrans przed spożyciem, co pozwala w pełni aktywować allicynę.
Czosnek można dodawać do sałatek, sosów, dipów lub lekkich dań, surowy działa najsilniej, ale gotowany także przynosi korzyści zdrowotne. Jeśli surowy czosnek jest zbyt intensywny, warto zaczynać od mniejszych ilości lub mieszać go z tłuszczami, np. oliwą, co ułatwia jego tolerancję.
Kto powinien uważać?
Należy pamiętać, że czosnek nie zastąpi leków. Osoby z bardzo wysokim cholesterolem lub zdiagnozowaną chorobą serca powinny stosować go jedynie jako dodatek do zaleconej terapii, po konsultacji z lekarzem.
Surowy czosnek może powodować podrażnienia żołądka i zgagę, dlatego należy spożywać go z umiarem.
Badanie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8363171/
Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl