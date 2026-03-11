Spis treści: Karczochy. Wyjątkowe warzywo o cennych właściwościach Gdzie kupić karczochy? Karczoch na trzy sposoby. Wypróbuj, a zagoszczą w twoim menu na stałe

W Polsce nadal nie cieszą się zbyt wielką popularnością. Stale goszczą za to w menu mieszkańców krajów śródziemnomorskich. Karczochy mają nie tylko oryginalny wygląd i charakterystyczny smak, ale są pełne cennych właściwości odżywczych. Do diety warto je wprowadzić z wielu powodów. Zacznijmy więc od nich.

Karczochy. Wyjątkowe warzywo o cennych właściwościach

Karczochy to świetne źródło witamin z grupy B, witaminy C i K oraz minerałów takich jak magnez, potas, żelazo, cynk i fosfor. Jak warzywo działa na organizm? Lista pozytywnych właściwości jest dość długa:

wspomagania pracy wątroby - to dzięki zawartości cynaryny i sylimaryny, które wspierają regenerację jej komórek i ułatwiają detoksykację organizmu. Cynaryna pomaga zwiększyć produkcję żółciu, a to przyspiesza proces trawienia tłuszczów,

obniżanie poziomu "złego" cholesterolu - wprowadzenie karczochów do diety i spożywanie ich regularnie, pomaga obniżyć cholesterol LDL. W zamian za to podnosi HDL, czyli ten korzystny,

wsparcie dla działania układu trawiennego - karczochy zawierają sporo błonnika, który poprawia perystaltykę jelit, wspiera trawienie i pomaga w przypadku problemów z zaparciami. Co więcej, zawarta w warzywach inulina wpływa korzystnie na florę bakteryjną w jelitach,

regulowanie poziomu cukru we krwi - wspomniana wcześniej inulina pomaga regulować poziom cukru do krwi,

działanie antyoksydacyjne - zawartość polifenoli i flawonoidów pomaga neutralizować wolne rodniki,

pomoc w odchudzaniu - karczochy są sycące, a do tego niskokaloryczne (100 g to 47,1 kcal). Dlatego są naturalnym sprzymierzeńcem odchudzania.

Gdzie kupić karczochy?

Świeże karczochy można kupić przez cały rok. Duże warzywa smakują najlepiej od czerwca do listopada, a młode okazy można jeść już wiosną. Chociaż karczoch to roślina typowa dla krajów położonych nad Morzem Śródziemnym, jest uprawiany w różnych zakątkach globu, np. w Peru, Stanach Zjednoczonych czy Argentynie. Najsmaczniejsze odmiany pochodzą z Włoch, np. z Brindisi czy Sardynii.

Nim włożysz karczochy do zakupowego koszyka, zerknij, jak wyglądają. Jeżeli liście od czubka są suche czy zbrązowiałe, zrezygnuj z zakupu. Świeży karczoch powinien mieć przylegające listki, które po ściśnięciu powinny wydać charakterystyczny, skrzypiący dźwięk. To sygnał, że zawiera dużo wody.

Karczoch na trzy sposoby. Wypróbuj, a zagoszczą w twoim menu na stałe

Wbrew pozorom, karczoch nie sprawdzi się jedynie jako dodatek do sałatek. Warzywo wręcz idealnie komponuje się z makaronem, na jego bazie można przygotować zupę. Proponujemy trzy sposoby na karczochy, dzięki którym na stałe zagoszczą w twoim menu.

Karczochy z roztopionym masłem czosnkowym. Idealna przekąska

Składniki 2 duże karczochy,

sok z cytryny,

skórka z cytryny,

2 ząbki czosnku,

sól morska,

masło czosnkowe:

100 g masła,

ząbek czosnku,

łyżka posiekanej natki pietruszki,

pieprz kolorowy,

sól morska. 1 godz. 0 min 1-2

Sposób przygotowania:

Z karczochów odetnij górną część (na 1/3 wysokości). Pozbądź się łodygi, a za pomocą nożyczek odetnij wierzchołki listków. Skrop warzywa sokiem z cytryny i posyp otartą skórką. Między listki włóż plasterki czosnku, posyp solą. Aby uzyskać lepszy aromat, ułóż na każdym karczochu cienki plaster cytryny. Gotuj na parze od 25 do 45 minut ( w zależności od wielkości warzyw). Karczochy są ugotowane, jeśli listki łatwo wychodzą. Czas na masło z czosnkiem. Na początek musisz roztopić masło. Następnie dodaj do niego przeciśnięty ząbek czosnku, drobno posiekaną natkę pietruszki, sól, pieprz. Karczochy wyłóż na talerz, a masło z czosnkiem przelej do miseczki. Warzywo należy jeść liść po liściu, maczając je w maśle. Należy jeść tylko końcówkę liścia od strony serca karczocha.

Sałatka z wędzony pstrągiem i karczochami

Składniki mix sałat,

wędzony pstrąg,

kilka pomidorków koktajlowych,

słoiczek marynowanych karczochów,

3 jajka,

sól,

pieprz.

Sos:

2 łyżki jasnego octu winnego,

6 łyżek oliwy,

1 łyżka musztardy,

sól, pieprz i cukier do smaku,

świeża bazylia. 30 min 1-2

Sposób przygotowania:

Ocet, musztardę, oliwę, sól, pieprz i cukier wymieszaj tak, aby powstała konsystencja na sos. Ugotuj jajka na twardo i pokrój na ćwiartki. Tak samo pokrój również pomidorki. Odsącz karczochy i pokrój na mniejsze kawałki. Obierz ze skóry i ości wędzonego łososia, podziel na mniejsze kawałki. Posiekaj listki bazylii. W salaterce umieść mix sałat, dodaj pozostałe składniki. Polej sosem, dopraw solą i pieprzem, a na koniec delikatnie wymieszaj.

Pesto z serc karczochów

Najdelikatniejsza i najsmaczniejsza część karczocha to serce. Można z niego przygotować przepyszne pesto, które sprawdzi się w duecie z makaronem, jak i kanapką.

Składniki 3 karczochy,

główka czosnku,

sok i skórka z cytryny,

50 g parmezanu,

sól morska,

sok z cytryny,

50 ml oleju słonecznikowego,

natka pietruszki,

oliwa z oliwek do zalania pesto z wierzchu. 1 godz. 0 min 3-4

Sposób przygotowania:

Z karczochów odetnij górną część na 1/3 wysokości. Odetnij łodygę i wierzchołki listków. Skrop karczochy sokiem z cytryny i posyp otartą skórką. Pomiędzy listki włóż plasterki czosnku i posyp solą. Możesz też dodać na każdego karczocha plasterek cytryny dla lepszego aromatu. Karczochy ułóż w parowarze, obok umieść kilka ząbków czosnku w łupinach. Całość gotuj od 20 do 45 minut. Gdy będą gotowe, obierz z listków, a z serca warzywa wygrzeb puszek łyżeczką. Serca przełóż do malaksera, dodaj ugotowane ząbki czosnku, starty parmezan, sok z cytryny, natkę pietruszki i olej. Wszystko zmiksuj i dopraw do smaku solą morską. Przełóż pesto do słoiczków, a wierzch zalej oliwą. Przechowuj w lodówce.

