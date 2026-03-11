Włącz do menu, a zagości w nim na stałe. Warzywo zadziała jak naturalny detoks
Wyjątkowe warzywo o cennych dla zdrowia właściwościach. Wspomaga funkcjonowanie wątroby i obniża poziom "złego" cholesterolu. A do tego ma charakterystyczny, orzechowy smak. Już czas, by Polacy zaczęli częściej włączać je do jadłospisu. Karczoch sprawdzi się idealnie nie tylko jako dodatek do sałatek.
Spis treści:
- Karczochy. Wyjątkowe warzywo o cennych właściwościach
- Gdzie kupić karczochy?
- Karczoch na trzy sposoby. Wypróbuj, a zagoszczą w twoim menu na stałe
W Polsce nadal nie cieszą się zbyt wielką popularnością. Stale goszczą za to w menu mieszkańców krajów śródziemnomorskich. Karczochy mają nie tylko oryginalny wygląd i charakterystyczny smak, ale są pełne cennych właściwości odżywczych. Do diety warto je wprowadzić z wielu powodów. Zacznijmy więc od nich.
Karczochy to świetne źródło witamin z grupy B, witaminy C i K oraz minerałów takich jak magnez, potas, żelazo, cynk i fosfor. Jak warzywo działa na organizm? Lista pozytywnych właściwości jest dość długa:
- wspomagania pracy wątroby - to dzięki zawartości cynaryny i sylimaryny, które wspierają regenerację jej komórek i ułatwiają detoksykację organizmu. Cynaryna pomaga zwiększyć produkcję żółciu, a to przyspiesza proces trawienia tłuszczów,
- obniżanie poziomu "złego" cholesterolu - wprowadzenie karczochów do diety i spożywanie ich regularnie, pomaga obniżyć cholesterol LDL. W zamian za to podnosi HDL, czyli ten korzystny,
- wsparcie dla działania układu trawiennego - karczochy zawierają sporo błonnika, który poprawia perystaltykę jelit, wspiera trawienie i pomaga w przypadku problemów z zaparciami. Co więcej, zawarta w warzywach inulina wpływa korzystnie na florę bakteryjną w jelitach,
- regulowanie poziomu cukru we krwi - wspomniana wcześniej inulina pomaga regulować poziom cukru do krwi,
- działanie antyoksydacyjne - zawartość polifenoli i flawonoidów pomaga neutralizować wolne rodniki,
- pomoc w odchudzaniu - karczochy są sycące, a do tego niskokaloryczne (100 g to 47,1 kcal). Dlatego są naturalnym sprzymierzeńcem odchudzania.
Gdzie kupić karczochy?
Świeże karczochy można kupić przez cały rok. Duże warzywa smakują najlepiej od czerwca do listopada, a młode okazy można jeść już wiosną. Chociaż karczoch to roślina typowa dla krajów położonych nad Morzem Śródziemnym, jest uprawiany w różnych zakątkach globu, np. w Peru, Stanach Zjednoczonych czy Argentynie. Najsmaczniejsze odmiany pochodzą z Włoch, np. z Brindisi czy Sardynii.
Nim włożysz karczochy do zakupowego koszyka, zerknij, jak wyglądają. Jeżeli liście od czubka są suche czy zbrązowiałe, zrezygnuj z zakupu. Świeży karczoch powinien mieć przylegające listki, które po ściśnięciu powinny wydać charakterystyczny, skrzypiący dźwięk. To sygnał, że zawiera dużo wody.
Karczoch na trzy sposoby. Wypróbuj, a zagoszczą w twoim menu na stałe
Wbrew pozorom, karczoch nie sprawdzi się jedynie jako dodatek do sałatek. Warzywo wręcz idealnie komponuje się z makaronem, na jego bazie można przygotować zupę. Proponujemy trzy sposoby na karczochy, dzięki którym na stałe zagoszczą w twoim menu.
Karczochy z roztopionym masłem czosnkowym. Idealna przekąska
Składniki
- 2 duże karczochy,
- sok z cytryny,
- skórka z cytryny,
- 2 ząbki czosnku,
- sól morska,
- masło czosnkowe:
- 100 g masła,
- ząbek czosnku,
- łyżka posiekanej natki pietruszki,
- pieprz kolorowy,
- sól morska.
Sposób przygotowania:
- Z karczochów odetnij górną część (na 1/3 wysokości). Pozbądź się łodygi, a za pomocą nożyczek odetnij wierzchołki listków.
- Skrop warzywa sokiem z cytryny i posyp otartą skórką. Między listki włóż plasterki czosnku, posyp solą. Aby uzyskać lepszy aromat, ułóż na każdym karczochu cienki plaster cytryny.
- Gotuj na parze od 25 do 45 minut ( w zależności od wielkości warzyw). Karczochy są ugotowane, jeśli listki łatwo wychodzą.
- Czas na masło z czosnkiem. Na początek musisz roztopić masło. Następnie dodaj do niego przeciśnięty ząbek czosnku, drobno posiekaną natkę pietruszki, sól, pieprz.
- Karczochy wyłóż na talerz, a masło z czosnkiem przelej do miseczki. Warzywo należy jeść liść po liściu, maczając je w maśle. Należy jeść tylko końcówkę liścia od strony serca karczocha.
Sałatka z wędzony pstrągiem i karczochami
Składniki
- mix sałat,
- wędzony pstrąg,
- kilka pomidorków koktajlowych,
- słoiczek marynowanych karczochów,
- 3 jajka,
- sól,
- pieprz.
- Sos:
- 2 łyżki jasnego octu winnego,
- 6 łyżek oliwy,
- 1 łyżka musztardy,
- sól, pieprz i cukier do smaku,
- świeża bazylia.
Sposób przygotowania:
- Ocet, musztardę, oliwę, sól, pieprz i cukier wymieszaj tak, aby powstała konsystencja na sos.
- Ugotuj jajka na twardo i pokrój na ćwiartki. Tak samo pokrój również pomidorki. Odsącz karczochy i pokrój na mniejsze kawałki.
- Obierz ze skóry i ości wędzonego łososia, podziel na mniejsze kawałki.
- Posiekaj listki bazylii.
- W salaterce umieść mix sałat, dodaj pozostałe składniki. Polej sosem, dopraw solą i pieprzem, a na koniec delikatnie wymieszaj.
Pesto z serc karczochów
Najdelikatniejsza i najsmaczniejsza część karczocha to serce. Można z niego przygotować przepyszne pesto, które sprawdzi się w duecie z makaronem, jak i kanapką.
Składniki
- 3 karczochy,
- główka czosnku,
- sok i skórka z cytryny,
- 50 g parmezanu,
- sól morska,
- sok z cytryny,
- 50 ml oleju słonecznikowego,
- natka pietruszki,
- oliwa z oliwek do zalania pesto z wierzchu.
Sposób przygotowania:
- Z karczochów odetnij górną część na 1/3 wysokości. Odetnij łodygę i wierzchołki listków.
- Skrop karczochy sokiem z cytryny i posyp otartą skórką. Pomiędzy listki włóż plasterki czosnku i posyp solą. Możesz też dodać na każdego karczocha plasterek cytryny dla lepszego aromatu.
- Karczochy ułóż w parowarze, obok umieść kilka ząbków czosnku w łupinach. Całość gotuj od 20 do 45 minut. Gdy będą gotowe, obierz z listków, a z serca warzywa wygrzeb puszek łyżeczką.
- Serca przełóż do malaksera, dodaj ugotowane ząbki czosnku, starty parmezan, sok z cytryny, natkę pietruszki i olej. Wszystko zmiksuj i dopraw do smaku solą morską.
- Przełóż pesto do słoiczków, a wierzch zalej oliwą. Przechowuj w lodówce.
