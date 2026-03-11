Włącz do menu, a zagości w nim na stałe. Warzywo zadziała jak naturalny detoks

Wyjątkowe warzywo o cennych dla zdrowia właściwościach. Wspomaga funkcjonowanie wątroby i obniża poziom "złego" cholesterolu. A do tego ma charakterystyczny, orzechowy smak. Już czas, by Polacy zaczęli częściej włączać je do jadłospisu. Karczoch sprawdzi się idealnie nie tylko jako dodatek do sałatek.

Miska karczochów z dodatkiem czerwonej papryczki chili, podane w biało-niebieskiej misce na białym tle.
Zdrowe, delikatne o charakterystycznym smaku. Karczochy powinny być doceniane nie tylko za właściwości zdrowotne

W Polsce nadal nie cieszą się zbyt wielką popularnością. Stale goszczą za to w menu mieszkańców krajów śródziemnomorskich. Karczochy mają nie tylko oryginalny wygląd i charakterystyczny smak, ale są pełne cennych właściwości odżywczych. Do diety warto je wprowadzić z wielu powodów. Zacznijmy więc od nich.

Karczochy. Wyjątkowe warzywo o cennych właściwościach

Karczochy to świetne źródło witamin z grupy B, witaminy C i K oraz minerałów takich jak magnez, potas, żelazo, cynk i fosfor. Jak warzywo działa na organizm? Lista pozytywnych właściwości jest dość długa:

  • wspomagania pracy wątroby - to dzięki zawartości cynaryny i sylimaryny, które wspierają regenerację jej komórek i ułatwiają detoksykację organizmu. Cynaryna pomaga zwiększyć produkcję żółciu, a to przyspiesza proces trawienia tłuszczów,
  • obniżanie poziomu "złego" cholesterolu - wprowadzenie karczochów do diety i spożywanie ich regularnie, pomaga obniżyć cholesterol LDL. W zamian za to podnosi HDL, czyli ten korzystny,
  • wsparcie dla działania układu trawiennego - karczochy zawierają sporo błonnika, który poprawia perystaltykę jelit, wspiera trawienie i pomaga w przypadku problemów z zaparciami. Co więcej, zawarta w warzywach inulina wpływa korzystnie na florę bakteryjną w jelitach,
  • regulowanie poziomu cukru we krwi - wspomniana wcześniej inulina pomaga regulować poziom cukru do krwi,
  • działanie antyoksydacyjne - zawartość polifenoli i flawonoidów pomaga neutralizować wolne rodniki,
  • pomoc w odchudzaniu - karczochy są sycące, a do tego niskokaloryczne (100 g to 47,1 kcal). Dlatego są naturalnym sprzymierzeńcem odchudzania.
Karczochy to bardzo cenione i zdrowe warzywa
Karczochy to bardzo cenione i zdrowe warzywa123RF.com123RF/PICSEL

Gdzie kupić karczochy?

Świeże karczochy można kupić przez cały rok. Duże warzywa smakują najlepiej od czerwca do listopada, a młode okazy można jeść już wiosną. Chociaż karczoch to roślina typowa dla krajów położonych nad Morzem Śródziemnym, jest uprawiany w różnych zakątkach globu, np. w Peru, Stanach Zjednoczonych czy Argentynie. Najsmaczniejsze odmiany pochodzą z Włoch, np. z Brindisi czy Sardynii.

Nim włożysz karczochy do zakupowego koszyka, zerknij, jak wyglądają. Jeżeli liście od czubka są suche czy zbrązowiałe, zrezygnuj z zakupu. Świeży karczoch powinien mieć przylegające listki, które po ściśnięciu powinny wydać charakterystyczny, skrzypiący dźwięk. To sygnał, że zawiera dużo wody.

Porcja makaronu spaghetti z kremowym sosem oraz kawałkami karczochów, posypana świeżymi ziołami, podana na białym talerzu z niebieskim rantem, na drewnianym stole obok deski, karczocha, sera oraz kuchennej ściereczki w czerwoną kratkę.
Karczoch jest bardzo popularny w krajach śródziemnomorskich

Karczoch na trzy sposoby. Wypróbuj, a zagoszczą w twoim menu na stałe

Wbrew pozorom, karczoch nie sprawdzi się jedynie jako dodatek do sałatek. Warzywo wręcz idealnie komponuje się z makaronem, na jego bazie można przygotować zupę. Proponujemy trzy sposoby na karczochy, dzięki którym na stałe zagoszczą w twoim menu. 

Karczochy z roztopionym masłem czosnkowym. Idealna przekąska

Składniki

  • 2 duże karczochy,
  • sok z cytryny,
  • skórka z cytryny,
  • 2 ząbki czosnku,
  • sól morska,
  • masło czosnkowe:
  • 100 g masła,
  • ząbek czosnku,
  • łyżka posiekanej natki pietruszki,
  • pieprz kolorowy,
  • sól morska.
1 godz. 0 min
1-2

Sposób przygotowania: 

  1. Z karczochów odetnij górną część (na 1/3 wysokości). Pozbądź się łodygi, a za pomocą nożyczek odetnij wierzchołki listków.
  2. Skrop warzywa sokiem z cytryny i posyp otartą skórką. Między listki włóż plasterki czosnku, posyp solą. Aby uzyskać lepszy aromat, ułóż na każdym karczochu cienki plaster cytryny.
  3. Gotuj na parze od 25 do 45 minut ( w zależności od wielkości warzyw). Karczochy są ugotowane, jeśli listki łatwo wychodzą.
  4. Czas na masło z czosnkiem. Na początek musisz roztopić masło. Następnie dodaj do niego przeciśnięty ząbek czosnku, drobno posiekaną natkę pietruszki, sól, pieprz.
  5. Karczochy wyłóż na talerz, a masło z czosnkiem przelej do miseczki. Warzywo należy jeść liść po liściu, maczając je w maśle. Należy jeść tylko końcówkę liścia od strony serca karczocha.

Sałatka z wędzony pstrągiem i karczochami

Składniki

  • mix sałat,
  • wędzony pstrąg,
  • kilka pomidorków koktajlowych,
  • słoiczek marynowanych karczochów,
  • 3 jajka,
  • sól,
  • pieprz.
  • Sos:
  • 2 łyżki jasnego octu winnego,
  • 6 łyżek oliwy,
  • 1 łyżka musztardy,
  • sól, pieprz i cukier do smaku,
  • świeża bazylia.
30 min
1-2

Sposób przygotowania:

  1. Ocet, musztardę, oliwę, sól, pieprz i cukier wymieszaj tak, aby powstała konsystencja na sos.
  2. Ugotuj jajka na twardo i pokrój na ćwiartki. Tak samo pokrój również pomidorki. Odsącz karczochy i pokrój na mniejsze kawałki.
  3. Obierz ze skóry i ości wędzonego łososia, podziel na mniejsze kawałki.
  4. Posiekaj listki bazylii.
  5. W salaterce umieść mix sałat, dodaj pozostałe składniki. Polej sosem, dopraw solą i pieprzem, a na koniec delikatnie wymieszaj.
Karczochy rzadko lądują na naszym stole, a szkoda, bo są bardzo zdrowe
Karczochy rzadko lądują na naszym stole, a szkoda, bo są bardzo zdrowe123RF/PICSEL

Pesto z serc karczochów

Najdelikatniejsza i najsmaczniejsza część karczocha to serce. Można z niego przygotować przepyszne pesto, które sprawdzi się w duecie z makaronem, jak i kanapką.

Składniki

  • 3 karczochy,
  • główka czosnku,
  • sok i skórka z cytryny,
  • 50 g parmezanu,
  • sól morska,
  • sok z cytryny,
  • 50 ml oleju słonecznikowego,
  • natka pietruszki,
  • oliwa z oliwek do zalania pesto z wierzchu.
1 godz. 0 min
3-4

Sposób przygotowania:

  1. Z karczochów odetnij górną część na 1/3 wysokości. Odetnij łodygę i wierzchołki listków.
  2. Skrop karczochy sokiem z cytryny i posyp otartą skórką. Pomiędzy listki włóż plasterki czosnku i posyp solą. Możesz też dodać na każdego karczocha plasterek cytryny dla lepszego aromatu.
  3. Karczochy ułóż w parowarze, obok umieść kilka ząbków czosnku w łupinach. Całość gotuj od 20 do 45 minut. Gdy będą gotowe, obierz z listków, a z serca warzywa wygrzeb puszek łyżeczką.
  4. Serca przełóż do malaksera, dodaj ugotowane ząbki czosnku, starty parmezan, sok z cytryny, natkę pietruszki i olej. Wszystko zmiksuj i dopraw do smaku solą morską.
  5. Przełóż pesto do słoiczków, a wierzch zalej oliwą. Przechowuj w lodówce.

Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. 

Soczyste truskawki i borówki na białym talerzu, w tle koszyk z cytrynami i pomarańczami, fragment napisu 'porady' na grafice.
Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysł
