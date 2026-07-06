Spis treści: Crostata. Jedno z najstarszych włoskich ciast Z czego składa się crostata? Zrobisz ekspresowo. Prosty przepis na włoską crostatę

Crostata. Jedno z najstarszych włoskich ciast

Szybki pomysł na deser? W poszukiwaniu inspiracji zawsze warto wybrać się na południe Europy. We Włoszech jednym z najpopularniejszych deserów jest crostata. Nie dość, że jest ekspresowa w przygotowaniu, to smakuje wybornie. Do jej przygotowania potrzebujesz prostych składników. Uchodzi też za jedno z najstarszych włoskich ciast - jej historia sięga czasów średniowiecza, a pierwsze udokumentowane przepisy pochodzą z XV wieku.

Z czego składa się crostata?

Tradycyjna crostata jest przygotowywana na bazie kruchego ciasta. Słodki smak zapewnia dżem - Włosi zazwyczaj wybierają morelowy, wiśniowy, brzoskwiniowy czy jagodowy. Crostatę można też udekorować kawałkami świeżych owoców - crostata di frutta. W ostatnich miesiącach furorę robi crostata nadziewana Nutellą.

Obecnie crostata jest tak popularna, że doczekała się nawet swojego święta. We Włoszech Giornata Nazionale della Crostata con Confettura przypada 9 września. Chociaż nie jest oficjalne, to do wspólnego świętowania raczej nikogo przekonywać nie trzeba.

Zrobisz ekspresowo. Prosty przepis na włoską crostatę

Składniki 300 g mąki,

2 jajka,

120 g cukru,

szczypta soli,

150 g masła,

dżem morelowy (lub inny wedle upodobań). 1 godz. 0 min 3-4

Crostata jest prosta w przygotowaniu 123RF/PICSEL

Sposób przygotowania:

Mąkę wymieszaj ze szczyptą soli i cukrem. Następnie dodaj zimne masło pokrojone w kostki. Wszystko mieszaj do otrzymania sporych grudek. Wbij dwa jajka i wyrób całość na gładką masę. Ciasto owiń w folię i włóż do lodówki na pół godziny. Wysmaruj masłem blachę (średnica 24 cm). Po 30 minutach rozwałkuj ciasto i umieść w blasze. Grubość powinna wynosić do 2 cm. Nadmiar ciasta odetnijcie, a widelcem zróbcie dziurki na powierzchni tego, które znajduje się na blasze. Ulubiony dżem rozprowadź dokładnie po całej powierzchni ciasta. Pozostałe ciasto rozwałkuj ponownie i wytnij cienkie paski. Układaj je na cieście i krzyżuj między sobą. Piecz crostatę w 180 st. C przez ok. 35 minut. Gotowe ciasto będzie lekko zarumienione. Smacznego!

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