Włosi się zajadają. Ciasto z dżemem przygotujesz ekspresowo
Jedno z najstarszych i najprostszych włoskich ciast. Crostata to idealny wybór na lato. Jest szybka w przygotowaniu i zachwyca smakiem. Sprawdza się idealnie do kawy i w roli deseru.
Spis treści:
- Crostata. Jedno z najstarszych włoskich ciast
- Z czego składa się crostata?
- Zrobisz ekspresowo. Prosty przepis na włoską crostatę
Crostata. Jedno z najstarszych włoskich ciast
Szybki pomysł na deser? W poszukiwaniu inspiracji zawsze warto wybrać się na południe Europy. We Włoszech jednym z najpopularniejszych deserów jest crostata. Nie dość, że jest ekspresowa w przygotowaniu, to smakuje wybornie. Do jej przygotowania potrzebujesz prostych składników. Uchodzi też za jedno z najstarszych włoskich ciast - jej historia sięga czasów średniowiecza, a pierwsze udokumentowane przepisy pochodzą z XV wieku.
Z czego składa się crostata?
Tradycyjna crostata jest przygotowywana na bazie kruchego ciasta. Słodki smak zapewnia dżem - Włosi zazwyczaj wybierają morelowy, wiśniowy, brzoskwiniowy czy jagodowy. Crostatę można też udekorować kawałkami świeżych owoców - crostata di frutta. W ostatnich miesiącach furorę robi crostata nadziewana Nutellą.
Obecnie crostata jest tak popularna, że doczekała się nawet swojego święta. We Włoszech Giornata Nazionale della Crostata con Confettura przypada 9 września. Chociaż nie jest oficjalne, to do wspólnego świętowania raczej nikogo przekonywać nie trzeba.
Zrobisz ekspresowo. Prosty przepis na włoską crostatę
Składniki
- 300 g mąki,
- 2 jajka,
- 120 g cukru,
- szczypta soli,
- 150 g masła,
- dżem morelowy (lub inny wedle upodobań).
Sposób przygotowania:
- Mąkę wymieszaj ze szczyptą soli i cukrem. Następnie dodaj zimne masło pokrojone w kostki. Wszystko mieszaj do otrzymania sporych grudek.
- Wbij dwa jajka i wyrób całość na gładką masę. Ciasto owiń w folię i włóż do lodówki na pół godziny.
- Wysmaruj masłem blachę (średnica 24 cm).
- Po 30 minutach rozwałkuj ciasto i umieść w blasze. Grubość powinna wynosić do 2 cm.
- Nadmiar ciasta odetnijcie, a widelcem zróbcie dziurki na powierzchni tego, które znajduje się na blasze.
- Ulubiony dżem rozprowadź dokładnie po całej powierzchni ciasta.
- Pozostałe ciasto rozwałkuj ponownie i wytnij cienkie paski. Układaj je na cieście i krzyżuj między sobą.
- Piecz crostatę w 180 st. C przez ok. 35 minut. Gotowe ciasto będzie lekko zarumienione. Smacznego!
Marzysz o potrawach, które wyglądają jak z restauracji, a przygotujesz je w domowym zaciszu? Wypróbuj nasze kulinarne porady i przepisy, które odmienią twoją kuchnię. Więcej znajdziesz w naszej KUCHNI