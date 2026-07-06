Włosi się zajadają. Ciasto z dżemem przygotujesz ekspresowo

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Jedno z najstarszych i najprostszych włoskich ciast. Crostata to idealny wybór na lato. Jest szybka w przygotowaniu i zachwyca smakiem. Sprawdza się idealnie do kawy i w roli deseru.

Dwa trójkątne kawałki crostaty z kratką z kruchego ciasta i czerwonym dżemem na białym talerzu obok całej tarty.
Crostata to popularne włoskie ciasto. Jest proste w przygotowaniu i pyszne123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Crostata. Jedno z najstarszych włoskich ciast
  2. Z czego składa się crostata?
  3. Zrobisz ekspresowo. Prosty przepis na włoską crostatę

Crostata. Jedno z najstarszych włoskich ciast

Szybki pomysł na deser? W poszukiwaniu inspiracji zawsze warto wybrać się na południe Europy. We Włoszech jednym z najpopularniejszych deserów jest crostata. Nie dość, że jest ekspresowa w przygotowaniu, to smakuje wybornie. Do jej przygotowania potrzebujesz prostych składników. Uchodzi też za jedno z najstarszych włoskich ciast - jej historia sięga czasów średniowiecza, a pierwsze udokumentowane przepisy pochodzą z XV wieku.

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Z czego składa się crostata?

Tradycyjna crostata jest przygotowywana na bazie kruchego ciasta. Słodki smak zapewnia dżem - Włosi zazwyczaj wybierają morelowy, wiśniowy, brzoskwiniowy czy jagodowy. Crostatę można też udekorować kawałkami świeżych owoców - crostata di frutta. W ostatnich miesiącach furorę robi crostata nadziewana Nutellą.

Obecnie crostata jest tak popularna, że doczekała się nawet swojego święta. We Włoszech Giornata Nazionale della Crostata con Confettura przypada 9 września. Chociaż nie jest oficjalne, to do wspólnego świętowania raczej nikogo przekonywać nie trzeba.

Zrobisz ekspresowo. Prosty przepis na włoską crostatę

Składniki

  • 300 g mąki,
  • 2 jajka,
  • 120 g cukru,
  • szczypta soli,
  • 150 g masła,
  • dżem morelowy (lub inny wedle upodobań).
1 godz. 0 min
3-4
Ręce układające paski ciasta kruchego na wierzchu okrągłej formy wypełnionej owocowym nadzieniem, na drewnianym blacie pokrytym mąką.
Crostata jest prosta w przygotowaniu123RF/PICSEL

Sposób przygotowania:

  1. Mąkę wymieszaj ze szczyptą soli i cukrem. Następnie dodaj zimne masło pokrojone w kostki. Wszystko mieszaj do otrzymania sporych grudek.
  2. Wbij dwa jajka i wyrób całość na gładką masę. Ciasto owiń w folię i włóż do lodówki na pół godziny.
  3. Wysmaruj masłem blachę (średnica 24 cm).
  4. Po 30 minutach rozwałkuj ciasto i umieść w blasze. Grubość powinna wynosić do 2 cm.
  5. Nadmiar ciasta odetnijcie, a widelcem zróbcie dziurki na powierzchni tego, które znajduje się na blasze.
  6. Ulubiony dżem rozprowadź dokładnie po całej powierzchni ciasta.
  7. Pozostałe ciasto rozwałkuj ponownie i wytnij cienkie paski. Układaj je na cieście i krzyżuj między sobą.
  8. Piecz crostatę w 180 st. C przez ok. 35 minut. Gotowe ciasto będzie lekko zarumienione. Smacznego!

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