Internauci urzeczeni Babcią Instagramerki

Gdy użytkowniczka Instagrama Agnieszka Mosier zdecydowała się nagrać, jak jej ukochana babcia przyrządza rosół, z pewnością nie spodziewała się, jakie zasięgi osiągnie jej filmik. Tysiące polubień, udostępnień i komentarzy sprawiły, że zarówno Babcia, jak i przepis, a przede wszystkim ciepło i rodzinna atmosfera stały się viralem. Kobieta uwielbia kuchnię - swoje konto poświęca właśnie temu tematowi, ale to jej wspaniała babcia stała się główną bohaterką.

Jej serdeczny ton, życzliwość, tradycyjne podejście do gotowania - z miłością, z dokładnym wytłumaczeniem przepisu i kolejnych kroków w przyrządzaniu najsmaczniejszego bulionu - skradły serca Internautów. Oraz oczywiście babciny przepis na najlepszy domowy rosół. Sprawdźmy, jak robi go babcia Agnieszki.

Babciny rosół domowy - przepis

Składniki 4-5 marchewek

pół dużego selera

zielona część pora

cebula opalona na ogniu

2 ząbki czosnku

2 pietruszki - korzenie

dwa kawałki kapusty pekińskiej

kawałek indyka

kawałek wołowiny

kawałek kaczki (skrzydełko)

nogi z kurczaka (noga)

podroby

pęczek koperku

pęczek pietruszki

kilka ziaren ziela angielskiego

kilka ziaren pieprzu

7 listków laurowych 2 godz. 0 min 3-4

Przygotowanie:

W podanej kolejności wkładamy wszystkie składniki do garnka, zalewamy zimną wodą. Gotujemy na niewielkim ogniu, aby "pyrkało" a nie wrzało. Im dłużej, tym lepiej. Pod koniec solimy do smaku, odcedzamy. Podajemy z makaronem (najlepiej własnej roboty).

Komentarze pełne wzruszeń i wspomnień

Taki sposób przygotowywania rosołu spodobał się komentującym. "Uwielbiam, gdy rosół jest z wielu rodzajów mięsa, to daje niepowtarzalny smak", "Taki właśnie powinien być prawdziwy rosół" - to tylko część komentarzy. Znacznie więcej wpisów dotyczyło samej babci, a także jej relacji z wnuczką. Zwykły filmik ze wspólnego gotowania, a potem jedzenia rosołu sprawiło, że tysiące osób wzruszyło się i powróciło wspomnieniami do swojego dzieciństwa, wspominając swe ukochane babcie.

Niczego nigdy nie zazdrościłam nikomu, ale jak patrzę na was, to łzy cisną się do oczu. Tego mogę pozazdrościć: Babci

Komentarze pełne były życzeń zdrowia dla babci, wielu wspólnych lat wypełnionych gotowaniem i rodzinnymi spotkaniami. Wiele osób wspominało swoje babunie, które już odeszły. Ile oddaliby, aby jeszcze choć raz skosztować babcinego rosołu i usłyszeć jej głos.

Dzięki filmikom takim, jak ten, nie tylko możemy poznać oryginalne przepisy na tradycyjne dania, ale także otrzymać wspaniały prezent w postaci ożywienia wspomnień, uruchomienia nut w sercu, o których na co dzień nie pamiętamy. Instagramowa babcia Agnieszki stała się trochę babcią wszystkich fanów. Czy to nie wspaniałe?

