Wnuczka nagrała babciny przepis na rosół. "Najlepszy na świecie". Internauci ruszyli do komentarzy
Nie ma nic przyjemniejszego niż zapach rosołu, który wypełnia cały dom. W jednym z filmików na Instagramie wnuczka uchwyciła magiczne chwile spędzone z babcią w kuchni - pokazuje, jak krok po kroku powstaje rosół, który zachwyca smakiem i aromatem. To nie tylko przepis, to prawdziwa lekcja miłości, tradycji i domowego ciepła, która zdobyła serca internautów.
Internauci urzeczeni Babcią Instagramerki
Gdy użytkowniczka Instagrama Agnieszka Mosier zdecydowała się nagrać, jak jej ukochana babcia przyrządza rosół, z pewnością nie spodziewała się, jakie zasięgi osiągnie jej filmik. Tysiące polubień, udostępnień i komentarzy sprawiły, że zarówno Babcia, jak i przepis, a przede wszystkim ciepło i rodzinna atmosfera stały się viralem. Kobieta uwielbia kuchnię - swoje konto poświęca właśnie temu tematowi, ale to jej wspaniała babcia stała się główną bohaterką.
Jej serdeczny ton, życzliwość, tradycyjne podejście do gotowania - z miłością, z dokładnym wytłumaczeniem przepisu i kolejnych kroków w przyrządzaniu najsmaczniejszego bulionu - skradły serca Internautów. Oraz oczywiście babciny przepis na najlepszy domowy rosół. Sprawdźmy, jak robi go babcia Agnieszki.
Babciny rosół domowy - przepis
Składniki
- 4-5 marchewek
- pół dużego selera
- zielona część pora
- cebula opalona na ogniu
- 2 ząbki czosnku
- 2 pietruszki - korzenie
- dwa kawałki kapusty pekińskiej
- kawałek indyka
- kawałek wołowiny
- kawałek kaczki (skrzydełko)
- nogi z kurczaka (noga)
- podroby
- pęczek koperku
- pęczek pietruszki
- kilka ziaren ziela angielskiego
- kilka ziaren pieprzu
- 7 listków laurowych
Przygotowanie:
W podanej kolejności wkładamy wszystkie składniki do garnka, zalewamy zimną wodą. Gotujemy na niewielkim ogniu, aby "pyrkało" a nie wrzało. Im dłużej, tym lepiej. Pod koniec solimy do smaku, odcedzamy. Podajemy z makaronem (najlepiej własnej roboty).
Komentarze pełne wzruszeń i wspomnień
Taki sposób przygotowywania rosołu spodobał się komentującym. "Uwielbiam, gdy rosół jest z wielu rodzajów mięsa, to daje niepowtarzalny smak", "Taki właśnie powinien być prawdziwy rosół" - to tylko część komentarzy. Znacznie więcej wpisów dotyczyło samej babci, a także jej relacji z wnuczką. Zwykły filmik ze wspólnego gotowania, a potem jedzenia rosołu sprawiło, że tysiące osób wzruszyło się i powróciło wspomnieniami do swojego dzieciństwa, wspominając swe ukochane babcie.
Niczego nigdy nie zazdrościłam nikomu, ale jak patrzę na was, to łzy cisną się do oczu. Tego mogę pozazdrościć: Babci
Komentarze pełne były życzeń zdrowia dla babci, wielu wspólnych lat wypełnionych gotowaniem i rodzinnymi spotkaniami. Wiele osób wspominało swoje babunie, które już odeszły. Ile oddaliby, aby jeszcze choć raz skosztować babcinego rosołu i usłyszeć jej głos.
Dzięki filmikom takim, jak ten, nie tylko możemy poznać oryginalne przepisy na tradycyjne dania, ale także otrzymać wspaniały prezent w postaci ożywienia wspomnień, uruchomienia nut w sercu, o których na co dzień nie pamiętamy. Instagramowa babcia Agnieszki stała się trochę babcią wszystkich fanów. Czy to nie wspaniałe?