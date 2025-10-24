Wspiera serce, kości i odporność po 50. Wystarczy jeść kilka dziennie

Agnieszka Boreczek

Z uwagi na charakterystyczny smak i zapach podczas gotowania, niekoniecznie należy do naszych ulubieńców. A szkoda, bo brukselka to jedno z najzdrowszych warzyw, jakie można dodać do diety - zwłaszcza po 50. roku życia. Bogata w przeciwutleniacze, błonnik, witaminę K i sulforafan, wspiera serce, kości, mózg i układ odpornościowy. Może nawet zmniejszać ryzyko zachorowania na raka jelita grubego.

To warzywo działa na serce, kości i mózg. Efekty widać już po kilku tygodniach
To warzywo działa na serce, kości i mózg. Efekty widać już po kilku tygodniach123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dlaczego seniorzy powinni jeść brukselkę?
  2. Brukselka a zdrowie serca, kości i mózgu
  3. Jak przyrządzać brukselkę, żeby była smaczna?
  4. Kiedy lepiej jej unikać?
  5. Jak często jeść brukselkę po 50.?

Dlaczego seniorzy powinni jeść brukselkę?

Według najnowszej analizy opublikowanej w BMC Gastroenterology (2025), regularne spożywanie warzyw krzyżowych - w tym brukselki - może obniżyć ryzyko raka jelita grubego nawet o 20 proc.. Efekt ochronny pojawia się już przy dziennym spożyciu ok. 20-40 g tych warzyw, czyli raptem kilku brukselek.

Dla osób po 50. roku życia to szczególnie dobra wiadomość. Z wiekiem naturalne mechanizmy obronne organizmu słabną, a procesy zapalne przybierają na sile. Brukselka wspiera je od środka, bo neutralizuje wolne rodniki, poprawia detoksykację komórkową i wspomaga regenerację tkanek.

Kobieta w różowej koszuli w groszki smaży mieszankę świeżych warzyw na patelni na kuchence, w tle znajduje się deska do krojenia z papryką, pieczarkami i cebulą oraz toster.
Warzywa powinny dominować w zdrowej diecie. Dla kobiet po 50-tce są szczególnie ważne to zachowania zdrowia123RF/PICSEL

Brukselka a zdrowie serca, kości i mózgu

Brukselka to nie tylko profilaktyka nowotworów. To warzywo o szerokim działaniu ochronnym - od serca po układ nerwowy.

  • Dla serca: zawarte w niej potas, błonnik i sulforafan pomagają utrzymać ciśnienie w normie, redukują poziom "złego" cholesterolu LDL i wspierają elastyczność naczyń.
  • Dla kości: witamina K, w której brukselka jest rekordzistką, wzmacnia mineralizację kości i może ograniczać ryzyko osteoporozy - jednej z najczęstszych dolegliwości po 50.
  • Dla mózgu: przeciwutleniacze, witamina C i kwas foliowy wspierają pamięć i koncentrację. Dieta bogata w warzywa krzyżowe wiąże się z wolniejszym starzeniem się układu nerwowego.

Choć nie ma wątpliwości, że na brukselce zyskają głównie serce, kości i mózg, to warzywo doskonale wpłynie też na stawy, metabolizm oraz spowolni wchłanianie glukozy, stabilizując poziom cukru we krwi i przedłużając uczucie sytości.

Zawarta w brukselce witamina C wspiera produkcję kolagenu, a antyoksydanty łagodzą stany zapalne, co może przynieść ulgę przy bólach stawów.

Zobacz również:

Osoby po 65. roku życia powinny spożywać minimum 20 gramów błonnika pokarmowego dziennie
Życie i styl

Brak tego składnika w diecie to niemal pewne hemoroidy i choroby jelit

Jagoda Pazur

    Brukselka a odporność i profilaktyka nowotworowa

    Warzywa kapustne należą do grupy najbogatszych w naturalne przeciwutleniacze i związki siarkowe - to one nadają im charakterystyczny aromat i potężne właściwości ochronne. Sulforafan, obecny w brukselce, może wspierać organizm w walce z nowotworami piersi, prostaty, jelita grubego czy płuc. Działa wielotorowo: ogranicza stany zapalne, wspiera układ odpornościowy i sprzyja neutralizowaniu toksyn. Dodatkowo, według doniesień naukowych, sulforafan hamuje rozwój bakterii Helicobacter pylori, odpowiedzialnej za wrzody żołądka i część przypadków raka tego narządu.

    Jak przyrządzać brukselkę, żeby była smaczna?

    Sekret tkwi w sposobie przygotowania. Brukselka nie lubi długiego gotowania - wtedy traci smak i część cennych substancji. Oto kilka pomysłów, jak włączyć ją do diety.

    • Na parze: 3-4 minuty, by zachować chrupkość i maksymalną zawartość sulforafanu.
    • Pieczona: w piekarniku z oliwą, czosnkiem i odrobiną miodu - karmelizacja wydobywa naturalną słodycz.
    • Podsmażana: z orzechami, boczkiem lub sosem sojowym - dla przełamania goryczy.
    • Na surowo: drobno posiekana w sałatkach lub smoothie to bomba witaminowa dla odważnych.
    Sałatka z pieczonych brukselek, orzechów włoskich, komosy ryżowej, żurawiny i świeżych liści bazylii, podana w misce na ciemnym tle.
    Mix sałat, pieczona brukselka, żurawina, komosa ryżowa, orzechy - twój mózg kocha takie jedzenie!123RF/PICSEL

    Kiedy lepiej jej unikać?

    Choć brukselka ma opinię warzywa idealnego, istnieją wyjątki:

    • osoby z niedoczynnością tarczycy powinny unikać codziennego spożywania surowej brukselki, bo może ograniczać wchłanianie jodu;
    • przy leczeniu przeciwzakrzepowym (warfaryna, acenokumarol) duże ilości witaminy K mogą zaburzać działanie leków;
    • u osób z wrażliwym układem pokarmowym zbyt duże porcje mogą powodować wzdęcia - warto zaczynać od małych ilości.

    Jak często jeść brukselkę po 50.?

    Optymalna ilość to ok. 20-40 g dziennie, czyli 4-6 małych główek. W praktyce oznacza to 2-3 porcje tygodniowo po 100 g.

    Dla najlepszego efektu zdrowotnego dobrze jest łączyć brukselkę z innymi warzywami krzyżowymi: brokułami, kalafiorem czy kapustą - razem tworzą tarczę antyoksydacyjną dla organizmu.

    Zobacz również:

    Połączenie dyni i pomidorów to strzał w dziesiątkę. Tak przygotowana zupa będzie wyrazista w smaku
    Kuchnia

    Najlepsza zupa z dyni. Ten smak zachwyci wszystkich

    Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 149: Magdalena GrześkowiakINTERIA.PL
    Oceń artykuł
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze