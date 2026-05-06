Wszyscy pytają o ten przepis. Ciasteczka idealne na majowy piknik. Zrobisz w godzinę

Natalia Jabłońska

Lekkie i rozpływające się w ustach. Te ciasteczka zrobisz według prostego przepisu - idealnie sprawdzą się na majowy piknik. Wystarczy tylko pięć składników, które z pewnością masz w kuchni.

Złociste, kruche ciasteczka maślane z cukrową posypką na jasnoniebieskiej drewnianej powierzchni.
Do zrobienia maślanych ciasteczek potrzebujesz tylko kilku składników123RF/PICSEL

Zastosuj prosty trik. Maślane ciasteczka zyskają wyrazisty smak

Słodka przekąska w trybie ekspresowym? Wypróbuj ten prosty przepis. Klasyczne polskie ciasteczka maślane przygotujesz w godzinę. Do ich zrobienia potrzebujesz jedynie pięciu składników. Co ważne, zachowują smak i świeżość nawet do trzech tygodni. Wystarczy je tylko odpowiednio przechowywać. Najlepiej sprawdzi się suchy i szczelny pojemnik. Dzięki temu będą zawsze pod ręką - sprawdzą się na majowy piknik, jak i dodatek do kawy.

Aby ich smak był bardziej wyrazisty, wystarczy zastosować prosty trik. Przed pieczeniem można posmarować je białkiem i delikatnie oprószyć cukrem. Po upieczeniu można je przełożyć domowymi powidłami. Wszystko zależy od upodobań, ale w każdej wersji zachwycają smakiem. Są lekkie i wręcz rozpływają się w ustach.

Łatwe i szybkie
Ciasteczkom możesz nadać dowolny kształt123RF/PICSEL

Maślane ciasteczka według prostego przepisu. Zrobisz w godzinę

Nie przedłużając: maślane ciasteczka według poniższego przepisu zrobisz w godzinę. Przygotuj pięć składników: mąkę pszenną, cukier, jajko, masło i proszek do pieczenia. Szczegóły poniżej.

Składniki

  • 350 g mąki pszennej tortowej,
  • 100 g cukru,
  • łyżeczka proszku do pieczenia,
  • 1 jajko,
  • 200 g masła.
1 godz. 0 min
Sposób przygotowania:
  1. Przesiej do miski mąkę z proszkiem do pieczenia. Następnie wsyp cukier, wbij całe jajko i dodaj masło pokrojone w kostkę. Wszystkie składniki zagnieć na gładkie ciasto o jednolitej konsystencji.
  2. Kruche ciasto przełóż na stolnicę (wcześniej oprósz mąką). Rozwałkuj na placek o grubości 3-4 mm. Za pomocą foremek wytnij ciasteczka.
  3. Ciasteczka przełóż na blachę wyścieloną papierem do pieczenia. Jak pisaliśmy wcześniej, przed pieczeniem możesz posmarować je białkiem.
  4. Słodkości piecz w piekarniku rozgrzanym do 190 st. (grzałka góra-dół) przez około 8-10 minut. Sygnałem, że są gotowe, jest delikatne ich zarumienienie.
  5. Aby jak najdłużej zachwycały smakiem i świeżością, przechowuj w suchym, szczelnym pojemniku.
Szybkie i bezproblemowe w przygotowaniu. Ciasteczka maślane upieczesz z 5 składników

