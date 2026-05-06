Zastosuj prosty trik. Maślane ciasteczka zyskają wyrazisty smak

Słodka przekąska w trybie ekspresowym? Wypróbuj ten prosty przepis. Klasyczne polskie ciasteczka maślane przygotujesz w godzinę. Do ich zrobienia potrzebujesz jedynie pięciu składników. Co ważne, zachowują smak i świeżość nawet do trzech tygodni. Wystarczy je tylko odpowiednio przechowywać. Najlepiej sprawdzi się suchy i szczelny pojemnik. Dzięki temu będą zawsze pod ręką - sprawdzą się na majowy piknik, jak i dodatek do kawy.

Aby ich smak był bardziej wyrazisty, wystarczy zastosować prosty trik. Przed pieczeniem można posmarować je białkiem i delikatnie oprószyć cukrem. Po upieczeniu można je przełożyć domowymi powidłami. Wszystko zależy od upodobań, ale w każdej wersji zachwycają smakiem. Są lekkie i wręcz rozpływają się w ustach.

Ciasteczkom możesz nadać dowolny kształt 123RF/PICSEL

Nie przedłużając: maślane ciasteczka według poniższego przepisu zrobisz w godzinę. Przygotuj pięć składników: mąkę pszenną, cukier, jajko, masło i proszek do pieczenia. Szczegóły poniżej.

Składniki 350 g mąki pszennej tortowej,

100 g cukru,

łyżeczka proszku do pieczenia,

1 jajko,

200 g masła. 1 godz. 0 min

Sposób przygotowania:

Przesiej do miski mąkę z proszkiem do pieczenia. Następnie wsyp cukier, wbij całe jajko i dodaj masło pokrojone w kostkę. Wszystkie składniki zagnieć na gładkie ciasto o jednolitej konsystencji. Kruche ciasto przełóż na stolnicę (wcześniej oprósz mąką). Rozwałkuj na placek o grubości 3-4 mm. Za pomocą foremek wytnij ciasteczka. Ciasteczka przełóż na blachę wyścieloną papierem do pieczenia. Jak pisaliśmy wcześniej, przed pieczeniem możesz posmarować je białkiem. Słodkości piecz w piekarniku rozgrzanym do 190 st. (grzałka góra-dół) przez około 8-10 minut. Sygnałem, że są gotowe, jest delikatne ich zarumienienie. Aby jak najdłużej zachwycały smakiem i świeżością, przechowuj w suchym, szczelnym pojemniku.

Szybkie i bezproblemowe w przygotowaniu. Ciasteczka maślane upieczesz z 5 składników antonbelo 123RF/PICSEL

