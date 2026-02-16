To normalne, że zimą dieta staje się bardziej monotonna. O tej porze roku trudno o świeże, dorodne warzywa. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy ogłaszać kulinarną kapitulację i jeść nijakie, mało wartościowe posiłki. Jednym ze sprzymierzeńców każdego kucharza, któremu brakuje pomysłu na smaczny obiad, jest biała fasola. Choć niepozorna, jest niezwykle uniwersalna w kuchni.

Fasola króluje w zimowym jadłospisie

Gdy brakuje świeżych warzyw, a wyprawy do sklepów spożywczych kończą się głównie rozczarowaniem, biała fasola okazuje się świetną alternatywą. Jest nie tylko tania i łatwo dostępna, ale przede wszystkim może zamienić się w bazę pełnowartościowego, sycącego i pysznego posiłku.

Doskonale chłonie smaki przypraw, dlatego nawet proste składniki mogą dać wyjątkowo apetyczny efekt. Wystarczy połączyć ją z czosnkiem i cebulą, by stworzyć fundament aromatycznej i pysznej potrawy, której przygotowanie zajmuje tylko kilka chwil.

Przepis na obiad z białą fasolą. Zimą często gości na moim stole

Oto połączenie wyśmienitego smaku oraz wygody. Przepis na fasolowy obiad nie jest skomplikowany i nie wymaga dużych nakładów pracy czy czasu. Doskonale sprawdzi się w kuchniach osób, które nie mają wielu godzin na przyrządzanie codziennych posiłków, a jednocześnie nie chcą rezygnować z domowego jedzenia.

Składniki

1 puszka białej fasoli

1 czerwona cebula

2 ząbki czosnku

75 g suszonych pomidorów

150 g szpinaku (świeżego lub mrożonego)

150 ml śmietany 12 proc.

1 łyżka oliwy

sól, pieprz, papryka słodka do smaku

Sposób przygotowania

Cebulę pokrój w kostkę i podsmaż krótko na oliwie. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek.

Po około 3-4 minutach dodaj suszone pomidory oraz odsączoną z zalewy fasolę. Wymieszaj.

Dodaj śmietankę, przyprawy oraz szpinak. Jeśli używasz mrożonego, na patelni umieść go wcześniej - przed śmietaną oraz przyprawami.

Co jakiś czas mieszaj zawartość patelni. Gdy składniki zmiękną, możesz zasiadać do stołu.

Dlaczego warto jeść białą fasolę?

Choć wielu osobom może kojarzyć się jako niezbyt wyszukany element jadłospisu, warto docenić właściwości odżywcze białej fasoli. Stanowi bardzo dobre źródło białka roślinnego, co czyni ją idealnym wyborem dla osób, które ograniczają spożycie mięsa lub rezygnują z niego całkowicie.

Biała fasola to sposób na dostarczenie ciału węglowodanów złożonych, które odpowiadają za utrzymanie uczucia sytości przez długi czas. Solidny i zdrowy posiłek eliminuje potrzebę podjadania. Dodatkowo zapewnia stabilny poziom energii bez nagłych spadków, które prowadziłyby nas prosto do szafki ze słodyczami "na czarną godzinę". W białych ziarnach nie brakuje także cennych witamin z grupy B, żelaza, magnezu i potasu, wspierających układ nerwowy oraz odpornościowy.

