Sirene po szopski - co to za potrawa?

Sirene po szopski czyli inaczej - ser po szopsku to tradycyjna bułgarska potrawa, prawdziwy klasyk kulinarny w tymże kraju. Przypomina nieco uwielbianą przez Polaków szakszukę, jednak ma zdecydowanie wyrazistszy smak i jest to potrawa nieco bardziej sycąca.

Sirene po szopski to najprościej ujmując słony, biały ser zapieczony z pomidorami, ostrą papryką i jajkami. Potrawę tę robi się bardzo prosto, szybko i można zaserwować ją nie tylko na śniadanie czy kolację, ale także obiad. Będzie idealna dla tych, którzy niespecjalnie lubią trwonić wolny czas na gotowanie, bo danie to w zasadzie robi się samo. Wystarczy jedynie zaopatrzyć się w kilka łatwo dostępnych składników i zapiec wszystko w piekarniku.

Tradycyjnie ser po szopsku przygotowywany jest w glinianych naczynkach z przykrywką, tzw. gjuweczach. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, aby użyć do tego dowolnego naczynia żaroodpornego. Możesz wykorzystać bułgarski ser, ale jeśli ciężko jest ci go dostać, doskonale sprawdzi się również klasyczna feta lub bundz. Jak zatem przyrządzić ten niesamowicie smaczny, bułgarski specjał?

Sirene po szopski - przepis krok po kroku

Składniki na sirene po szopski znajdziesz w każdym dyskoncie. Potrzebować będziesz jedynie kilku produktów.

Składniki 2 jajka

1 średni, dojrzały pomidor

150 g sera bułgarskiego/feta lub bundz

1 łyżka masła klarowanego

słodka i ostra papryka

Sirene po szopski będzie świetnym pomysłem nie tylko na śniadanie, ale także na obiad. Potrawa ta najlepiej smakuje ze świeżym pieczywem 123RF/PICSEL

Sposób przygotowania:

1. Pomidora sparz i obierz ze skórki, a następnie pokrój w kostkę.

2. Na dno małego naczynia żaroodpornego nałóż łyżkę masła oraz pokrojonego pomidora.

3. Ser pokrusz i posyp nim pomidora.

4. Naczynie przykryj pokrywką i włóż piekarnika nastawionego na 190 st. C. Zapiekaj około 20 minut. Po tym czasie zdejmij pokrywkę i wbij jajka, dopraw paprykami w proszku.

5. Foremkę ponownie włóż do piekarnika i piecz w 200 st. C, aż do ścięcia się jajek. Na koniec, po wyjęciu dopraw ewentualnie solą oraz pieprzem. Danie możesz posypać też świeżą, posiekaną pietruszką lub szczypiorkiem.

Smacznego!

"Ewa gotuje": Pasztet jajeczny w boczku Polsat