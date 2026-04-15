Wyborne danie z jajek, sera i pomidorów. Idealne na sycące śniadanie
Polacy lubią eksperymentować w kuchni i przemycać do niej receptury z innych europejskich krajów, a nawet odległych zakątków świata. Uwielbiamy włoskie, amerykańskie czy azjatyckie specjały, a ostatnio nawet polubiliśmy się z kuchnią bułgarską. Wszystko za sprawą krążących w sieci przepisów, które robią prawdziwą furorę. Jak przyrządzić wyśmienitą potrawę o nazwie "sirene po szopski", z jajkami i serem w roli głównej?
Spis treści:
- Sirene po szopski - co to za potrawa?
- Sirene po szopski - przepis krok po kroku
Sirene po szopski - co to za potrawa?
Sirene po szopski czyli inaczej - ser po szopsku to tradycyjna bułgarska potrawa, prawdziwy klasyk kulinarny w tymże kraju. Przypomina nieco uwielbianą przez Polaków szakszukę, jednak ma zdecydowanie wyrazistszy smak i jest to potrawa nieco bardziej sycąca.
Sirene po szopski to najprościej ujmując słony, biały ser zapieczony z pomidorami, ostrą papryką i jajkami. Potrawę tę robi się bardzo prosto, szybko i można zaserwować ją nie tylko na śniadanie czy kolację, ale także obiad. Będzie idealna dla tych, którzy niespecjalnie lubią trwonić wolny czas na gotowanie, bo danie to w zasadzie robi się samo. Wystarczy jedynie zaopatrzyć się w kilka łatwo dostępnych składników i zapiec wszystko w piekarniku.
Tradycyjnie ser po szopsku przygotowywany jest w glinianych naczynkach z przykrywką, tzw. gjuweczach. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, aby użyć do tego dowolnego naczynia żaroodpornego. Możesz wykorzystać bułgarski ser, ale jeśli ciężko jest ci go dostać, doskonale sprawdzi się również klasyczna feta lub bundz. Jak zatem przyrządzić ten niesamowicie smaczny, bułgarski specjał?
Sirene po szopski - przepis krok po kroku
Składniki na sirene po szopski znajdziesz w każdym dyskoncie. Potrzebować będziesz jedynie kilku produktów.
Składniki
- 2 jajka
- 1 średni, dojrzały pomidor
- 150 g sera bułgarskiego/feta lub bundz
- 1 łyżka masła klarowanego
- słodka i ostra papryka
Sposób przygotowania:
1. Pomidora sparz i obierz ze skórki, a następnie pokrój w kostkę.
2. Na dno małego naczynia żaroodpornego nałóż łyżkę masła oraz pokrojonego pomidora.
3. Ser pokrusz i posyp nim pomidora.
4. Naczynie przykryj pokrywką i włóż piekarnika nastawionego na 190 st. C. Zapiekaj około 20 minut. Po tym czasie zdejmij pokrywkę i wbij jajka, dopraw paprykami w proszku.
5. Foremkę ponownie włóż do piekarnika i piecz w 200 st. C, aż do ścięcia się jajek. Na koniec, po wyjęciu dopraw ewentualnie solą oraz pieprzem. Danie możesz posypać też świeżą, posiekaną pietruszką lub szczypiorkiem.
Smacznego!