Spis treści: Śledź na ostatki i karnawał Śledź w śmietanie. Klasyka broni się sama Śledzie proboszcza. Nie tylko na plebanię Śledzie po sułtańsku: nowość w kuchni

Śledź na ostatki i karnawał

Śledź nierozerwalnie kojarzy się z karnawałem oraz tzw. ostatkami, które poprzedzają wielki post. Czas chętnie wykorzystujemy na przygotowanie różnych imprez, więc śledź i wariacje na jego temat idealnie wpisują się w karnawałowe menu. Wystarczy kupić marynowane filety śledziowe i już mamy bazę do przygotowania przekąsek. Zanim jednak będziemy z nich korzystać, trzeba je opłukać pod wodą, a później osuszyć ręcznikami papierowymi. Dopiero w takiej formie śledzie nadają się do przygotowania przekąsek.

Śledź w śmietanie. Klasyka broni się sama

Śledź w śmietanie to najprostsza przekąska, którą można wykonać na karnawałowy stół. Zawiera wyłącznie podstawowe składniki i nie jest trudny w przygotowaniu. Ponadto śledź w śmietanie nie wymaga ogromnego nakładu czasu, wiec sprawdzi się jako szybka przekąska. Zatem czas skompletować składniki na śledzie w śmietanie.

Śledź w śmietanie: składniki

500 g filetów śledziowych (wypłukanych i osuszonych),

2 małe cebule,

300 ml śmietany 18 proc.,

2 średnie jabłka,

1 pęczek koperku,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Śledzie kroimy w paski - najlepiej takie, aby miały wielkość jednego kęsa. Przekładamy je do miski. Cebulę obieramy, kroimy w drobną kostkę. Warzywo układamy na sicie i przelewamy wrzątkiem, aby nie była ostra. Po odcedzeniu wrzucamy do miski ze śledziami. Dodajemy pokrojone w kostkę jabłko, zalewamy śmietaną oraz dodajemy sól i pieprz. Całość mieszamy, przekładamy na półmisek i dekorujemy drobno posiekanym koprem.

Śledzie proboszcza. Nie tylko na plebanię

Śledzie proboszcza? Sekretem jest tutaj marynata oraz dodatek grzybów 123RF/PICSEL

Śledzie proboszcza? Co prawda z duchownymi pewnie nie mają nic wspólnego, ale zalicza się tę przekąskę do łatwych w przygotowaniu. Podobnie, jak te w śmietanie, nie są skomplikowane, ale dodanie do niej prostej marynaty wymaga tego, że smaki muszą się "przegryźć".

Jak zrobić śledzie proboszcza?

500 g płatów śledziowych (wypłukanych i śledziowych),

200 g marynowanych grzybów (np. pieczarek),

1 cebula,

5 łyżek octu,

5 łyżek oleju,

1 pęczek koperku,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Filety śledziowe kroimy w paski i przekładamy do miski. Grzybki odsączamy z zalewy, kroimy w paski albo drobną kostkę. Przerzucamy do miski ze śledziami. Cebulę kroimy w kostkę, układamy na sicie i przelewamy wrzątkiem. Po odsączeniu przekładamy do miski. Olej i ocet mieszamy, zalewamy śledzie, przyprawiamy, dodajemy koper, mieszamy i odstawiamy do lodówki na co najmniej godzinę.

Śledzie po sułtańsku: nowość w kuchni

Śledzie i rodzynki to smaczne połączenie 123RF/PICSEL

Śledzie na nietypową modłę? Te po sułtańsku mogą zagościć na dłużej, ponieważ do wytrawnej przystawki dodajemy słodkie rodzynki, które zrównoważą smak. Jeśli nie mieliśmy okazji nigdy ich spróbować, kto zabroni nam przygotować je na karnawał?

Śledzie po sułtańsku: potrzebne składniki

500 g płatów śledziowych (wypłukanych i osuszonych),

100 g rodzynek,

2 cebule,

1 liść laurowy,

2 ziarna ziela angielskiego,

300 ml przecieru pomidorowego,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Filety śledziowe kroimy na kawałki. Rodzynki zalewamy gorącą wodą: po 30 minutach odcedzamy je. Cebulę kroimy w piórka, szklimy na rozgrzanej patelni. Dodajemy ziele angielskie, liść laurowy, przecier pomidorowy i gotujemy kilka minut, a następnie dodajemy rodzynki. Całość przyprawiamy solą i pieprzem, a po ostudzeniu zalewamy śledzie. Przekąskę wkładamy do lodówki na całą noc.

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło CanvaPro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 162: Anna Wendzikowska INTERIA.PL