Wyborne zakończenie karnawału. Śledzie w tej wersji muszą zagościć na stole

Tomasz Hirkyj

Tomasz Hirkyj

Śledzie to zawsze dobry pomysł. Dlaczego? Ponieważ marynowane płaty mogą być wykorzystane w trakcie powszedniej kolacji, ale w czasie świąt czy imprez zawsze znajdują swoich miłośników. Zbliża się karnawał? Czas na to, żeby przygotować przekąski ze śledziem w roli głównej. Podpowiadamy najlepsze pomysły na karnawałowe danie.

Kanapki z ciemnym pieczywem, śledziem, burakami, plasterkami kiszonego ogórka i czerwonej cebuli, udekorowane listkami rukoli, podane na białym talerzu.
Śledzie idealnie pasują do karnawałowych przekąsek123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Śledź na ostatki i karnawał
  2. Śledź w śmietanie. Klasyka broni się sama
  3. Śledzie proboszcza. Nie tylko na plebanię
  4. Śledzie po sułtańsku: nowość w kuchni

Śledź na ostatki i karnawał

Śledź nierozerwalnie kojarzy się z karnawałem oraz tzw. ostatkami, które poprzedzają wielki post. Czas chętnie wykorzystujemy na przygotowanie różnych imprez, więc śledź i wariacje na jego temat idealnie wpisują się w karnawałowe menu. Wystarczy kupić marynowane filety śledziowe i już mamy bazę do przygotowania przekąsek. Zanim jednak będziemy z nich korzystać, trzeba je opłukać pod wodą, a później osuszyć ręcznikami papierowymi. Dopiero w takiej formie śledzie nadają się do przygotowania przekąsek.

Zobacz również:

Czy można zrobić kebaba w zdrowej wersji? Jak najbardziej
Kuchnia

Za ten kebab twoja skóra ci podziękuje. Przepis, który jest hitem w sieci

InteriaKobieta Redakcja

    Śledź w śmietanie. Klasyka broni się sama

    Śledź w śmietanie to najprostsza przekąska, którą można wykonać na karnawałowy stół. Zawiera wyłącznie podstawowe składniki i nie jest trudny w przygotowaniu. Ponadto śledź w śmietanie nie wymaga ogromnego nakładu czasu, wiec sprawdzi się jako szybka przekąska. Zatem czas skompletować składniki na śledzie w śmietanie.

    Śledź w śmietanie: składniki

    • 500 g filetów śledziowych (wypłukanych i osuszonych),
    • 2 małe cebule,
    • 300 ml śmietany 18 proc.,
    • 2 średnie jabłka,
    • 1 pęczek koperku,
    • sól i pieprz do smaku.

    Sposób przygotowania: 

    1. Śledzie kroimy w paski - najlepiej takie, aby miały wielkość jednego kęsa.
    2. Przekładamy je do miski.
    3. Cebulę obieramy, kroimy w drobną kostkę.
    4. Warzywo układamy na sicie i przelewamy wrzątkiem, aby nie była ostra.
    5. Po odcedzeniu wrzucamy do miski ze śledziami.
    6. Dodajemy pokrojone w kostkę jabłko, zalewamy śmietaną oraz dodajemy sól i pieprz.
    7. Całość mieszamy, przekładamy na półmisek i dekorujemy drobno posiekanym koprem.

    Zobacz również:

    Śledzie królują na stołach w czasie Bożego Narodzenia. Odpowiednie przygotowanie sprawi, że będą smakowały wybornie
    Kuchnia

    Moczysz śledzie w wodzie? To błąd. Ten sposób jest o niebo lepszy

    Natalia Jabłońska

      Śledzie proboszcza. Nie tylko na plebanię

      Kawałki śledzia z błyszczącą skórą ułożone obok plasterków cebuli i kawałków marynowanych pieczarek.
      Śledzie proboszcza? Sekretem jest tutaj marynata oraz dodatek grzybów123RF/PICSEL

      Śledzie proboszcza? Co prawda z duchownymi pewnie nie mają nic wspólnego, ale zalicza się tę przekąskę do łatwych w przygotowaniu. Podobnie, jak te w śmietanie, nie są skomplikowane, ale dodanie do niej prostej marynaty wymaga tego, że smaki muszą się "przegryźć".

      Jak zrobić śledzie proboszcza?

      • 500 g płatów śledziowych (wypłukanych i śledziowych),
      • 200 g marynowanych grzybów (np. pieczarek),
      • 1 cebula,
      • 5 łyżek octu,
      • 5 łyżek oleju,
      • 1 pęczek koperku,
      • sól i pieprz do smaku.

      Sposób przygotowania: 

      1. Filety śledziowe kroimy w paski i przekładamy do miski.
      2. Grzybki odsączamy z zalewy, kroimy w paski albo drobną kostkę.
      3. Przerzucamy do miski ze śledziami.
      4. Cebulę kroimy w kostkę, układamy na sicie i przelewamy wrzątkiem.
      5. Po odsączeniu przekładamy do miski.
      6. Olej i ocet mieszamy, zalewamy śledzie, przyprawiamy, dodajemy koper, mieszamy i odstawiamy do lodówki na co najmniej godzinę.

      Śledzie po sułtańsku: nowość w kuchni

      Porcja śledzi z rodzynkami ułożona w białej misce, obok plastry czerwonej cebuli, pieprz kolorowy w młynku, miseczka z rodzynkami i przyprawy na drewnianej desce, całość otoczona lnianą serwetką i widelcem.
      Śledzie i rodzynki to smaczne połączenie123RF/PICSEL

      Śledzie na nietypową modłę? Te po sułtańsku mogą zagościć na dłużej, ponieważ do wytrawnej przystawki dodajemy słodkie rodzynki, które zrównoważą smak. Jeśli nie mieliśmy okazji nigdy ich spróbować, kto zabroni nam przygotować je na karnawał?

      Śledzie po sułtańsku: potrzebne składniki

      • 500 g płatów śledziowych (wypłukanych i osuszonych),
      • 100 g rodzynek,
      • 2 cebule,
      • 1 liść laurowy,
      • 2 ziarna ziela angielskiego,
      • 300 ml przecieru pomidorowego,
      • sól i pieprz do smaku.

      Sposób przygotowania:

      1. Filety śledziowe kroimy na kawałki.
      2. Rodzynki zalewamy gorącą wodą: po 30 minutach odcedzamy je.
      3. Cebulę kroimy w piórka, szklimy na rozgrzanej patelni.
      4. Dodajemy ziele angielskie, liść laurowy, przecier pomidorowy i gotujemy kilka minut, a następnie dodajemy rodzynki.
      5. Całość przyprawiamy solą i pieprzem, a po ostudzeniu zalewamy śledzie.
      6. Przekąskę wkładamy do lodówki na całą noc.

      Zobacz również:

      Śledzie po duńsku to świąteczny kulinarny hit
      Kuchnia

      Śledzie po duńsku. Nawet teściowa wzięła dokładkę

      Natalia Jabłońska

        Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień. 

        Kolorowa sałatka z plasterkami ogórka, jajeczek przepiórczych, kawałkami marchewki, kukurydzą, czerwonej kapusty i sałatą na jasnym talerzu, trzymanym przez dwie ręce.
        Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepłoCanvaProINTERIA.PL
        Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 162: Anna WendzikowskaINTERIA.PL

        Najnowsze