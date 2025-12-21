Wyglądają jak z restauracji, smakują jeszcze lepiej. Przygotuj i wrzuć do pieca. Najlepsze na 2. dzień świąt

Drugi dzień świąt to moment, gdy dom wciąż pachnie choinką, a atmosfera świąt nadal jest wyczuwalna, ale mamy już ochotę na coś więcej niż tylko odgrzewanie świątecznych klasyków. Chcemy obiadu, który będzie wyjątkowy, ale nieprzekombinowany, takiego, który połączy rodzinę przy stole i pozwoli jeszcze przez chwilę celebrować świąteczny czas. Jeśli nie masz pomysłu co wtedy podać, koniecznie wypróbuj te propozycje.

Pieczony kawałek mięsa faszerowany suszonymi śliwkami podany na białym talerzu, ozdobiony gałązką świerku, złotą bombką oraz cebulą i ciemnymi oliwkami, całość ustawiona na żółtej serwetce.
Taki schab zachwyci wszystkich gości - to idealny pomysł na obiad w drugi dzień świąt123RF/PICSEL

Nie masz pomysłu na obiad w drugi dzień świąt?

Po intensywnych przygotowaniach i długich godzinach spędzonych w kuchni warto postawić na dania, które robią wrażenie, a jednocześnie nie wymagają nerwowego biegania między garnkami. Drugi dzień Bożego Narodzenia sprzyja spokojniejszemu gotowaniu i smakowaniu - najlepiej w towarzystwie bliskich, rozmów bez pośpiechu i aromatów, które przywołują domowe ciepło. Te dwie propozycje obiadu idealnie wpisują się w ten nastrój: są eleganckie, sycące i stworzone do niespiesznego świętowania. Koniecznie je wypróbuj, jeśli brakuje ci pomysłów na to, co podać bliskim w ostatni dzień świąt.

Rolada wieprzowa z suszonymi śliwkami w sosie własnym

Pokrojony schab pieczony nadziewany suszonymi śliwkami, podany na półmisku z dodatkiem ciemnych oliwek oraz krążków cebuli, mięso jest soczyste i delikatnie zarumienione.
Połączenie soczystego mięsa ze słodyczą śliwek podbije podniebienia gości123RF/PICSEL

Składniki

  • 1 kg schabu bez kości
  • 150 g suszonych śliwek
  • 2 ząbki czosnku
  • 1 łyżeczka majeranku
  • sól, pieprz
  • 1 szklanka bulionu
  • 1 łyżka musztardy
1 godz. 30 min
3-4

Przygotowanie:

  1. Schab rozkrój wzdłuż i rozbij na płat.
  2. Posól, popieprz, posmaruj musztardą, posyp majerankiem i czosnkiem.
  3. Na środku ułóż śliwki, zawiń w roladę i zwiąż sznurkiem.
  4. Obsmaż na rumiano, przełóż do brytfanny, podlej bulionem.
  5. Piecz ok. 90 minut w 180°C, podlewając sosem.
  6. Podawaj z kaszą gryczaną lub puree ziemniaczanym i buraczkami.

Pieczone udka z kaczki z jabłkami i żurawiną

Soczysty kawałek mięsa polany sosem z wiśniami, podany z pieczonymi ziemniakami, marchewką, brukselką i puree ziemniaczanym, udekorowany gałązką świeżych ziół.
Idealnie kruche i pełne smaku udka z kaczki zachwycą gości i rodzinętao0887448675123RF/PICSEL

Składniki

  • 4 udka z kaczki
  • 3 jabłka (najlepiej szara reneta lub antonówka)
  • 2 garście suszonej żurawiny
  • 2 ząbki czosnku
  • 1 łyżeczka majeranku
  • ½ łyżeczki tymianku
  • sól, pieprz
  • opcjonalnie: 1 łyżka miodu
1 godz. 0 min
3-4

Przygotowanie:

  1. Udka natrzyj solą, pieprzem, majerankiem i tymiankiem, dodaj przeciśnięty czosnek.
  2. Jabłka pokrój w ćwiartki, usuń gniazda nasienne.
  3. Ułóż udka w naczyniu żaroodpornym, dodaj jabłka i żurawinę, opcjonalnie skrop miodem.
  4. Piecz ok. 1,5 godziny w 170°C, podlewając wytapiającym się tłuszczem.
  5. Podawaj z kluskami śląskimi lub ziemniakami oraz modrą kapustą.

