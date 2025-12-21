Po intensywnych przygotowaniach i długich godzinach spędzonych w kuchni warto postawić na dania, które robią wrażenie, a jednocześnie nie wymagają nerwowego biegania między garnkami. Drugi dzień Bożego Narodzenia sprzyja spokojniejszemu gotowaniu i smakowaniu - najlepiej w towarzystwie bliskich, rozmów bez pośpiechu i aromatów, które przywołują domowe ciepło. Te dwie propozycje obiadu idealnie wpisują się w ten nastrój: są eleganckie, sycące i stworzone do niespiesznego świętowania. Koniecznie je wypróbuj, jeśli brakuje ci pomysłów na to, co podać bliskim w ostatni dzień świąt.