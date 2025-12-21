Wyglądają jak z restauracji, smakują jeszcze lepiej. Przygotuj i wrzuć do pieca. Najlepsze na 2. dzień świąt
Drugi dzień świąt to moment, gdy dom wciąż pachnie choinką, a atmosfera świąt nadal jest wyczuwalna, ale mamy już ochotę na coś więcej niż tylko odgrzewanie świątecznych klasyków. Chcemy obiadu, który będzie wyjątkowy, ale nieprzekombinowany, takiego, który połączy rodzinę przy stole i pozwoli jeszcze przez chwilę celebrować świąteczny czas. Jeśli nie masz pomysłu co wtedy podać, koniecznie wypróbuj te propozycje.
Nie masz pomysłu na obiad w drugi dzień świąt?
Po intensywnych przygotowaniach i długich godzinach spędzonych w kuchni warto postawić na dania, które robią wrażenie, a jednocześnie nie wymagają nerwowego biegania między garnkami. Drugi dzień Bożego Narodzenia sprzyja spokojniejszemu gotowaniu i smakowaniu - najlepiej w towarzystwie bliskich, rozmów bez pośpiechu i aromatów, które przywołują domowe ciepło. Te dwie propozycje obiadu idealnie wpisują się w ten nastrój: są eleganckie, sycące i stworzone do niespiesznego świętowania. Koniecznie je wypróbuj, jeśli brakuje ci pomysłów na to, co podać bliskim w ostatni dzień świąt.
Rolada wieprzowa z suszonymi śliwkami w sosie własnym
Składniki
- 1 kg schabu bez kości
- 150 g suszonych śliwek
- 2 ząbki czosnku
- 1 łyżeczka majeranku
- sól, pieprz
- 1 szklanka bulionu
- 1 łyżka musztardy
Przygotowanie:
- Schab rozkrój wzdłuż i rozbij na płat.
- Posól, popieprz, posmaruj musztardą, posyp majerankiem i czosnkiem.
- Na środku ułóż śliwki, zawiń w roladę i zwiąż sznurkiem.
- Obsmaż na rumiano, przełóż do brytfanny, podlej bulionem.
- Piecz ok. 90 minut w 180°C, podlewając sosem.
- Podawaj z kaszą gryczaną lub puree ziemniaczanym i buraczkami.
Pieczone udka z kaczki z jabłkami i żurawiną
Składniki
- 4 udka z kaczki
- 3 jabłka (najlepiej szara reneta lub antonówka)
- 2 garście suszonej żurawiny
- 2 ząbki czosnku
- 1 łyżeczka majeranku
- ½ łyżeczki tymianku
- sól, pieprz
- opcjonalnie: 1 łyżka miodu
Przygotowanie:
- Udka natrzyj solą, pieprzem, majerankiem i tymiankiem, dodaj przeciśnięty czosnek.
- Jabłka pokrój w ćwiartki, usuń gniazda nasienne.
- Ułóż udka w naczyniu żaroodpornym, dodaj jabłka i żurawinę, opcjonalnie skrop miodem.
- Piecz ok. 1,5 godziny w 170°C, podlewając wytapiającym się tłuszczem.
- Podawaj z kluskami śląskimi lub ziemniakami oraz modrą kapustą.
Jeśli szukasz inspiracji na świąteczne gotowanie, sięgnij po nasze sprawdzone przepisy i przekonaj się, jak prosto można stworzyć coś, co zachwyci całą rodzinę. Wystarczy kilka kroków, by na stole pojawiło się danie pełne aromatu i domowego ciepła. Spróbuj już dziś i poczuj klimat świąt w swojej kuchni. Więcej na kobieta.interia.pl