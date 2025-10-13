Niepozorny podgrzybek zajączek

Spotkasz go bez problemu podczas grzybobrania. Mniej wprawni grzybiarze przechodzą obok niego obojętnie, lub wręcz wyrzucają tego niepozornego grzybka, który po deszczu ma wyjątkowo błyszczącą skórkę. Podgrzybek zajączek, bo o nim mowa, nie jest jeszcze doceniony wystarczająco, a naprawdę warto się nim zainteresować, bo jest nie tylko zdrowy, ale też pyszny.

Podgrzybek zajączek (Imleria badia) to jeden z najczęściej spotykanych grzybów w polskich lasach, szczególnie w borach sosnowych i mieszanych. Występuje od lata aż do późnej jesieni, zwłaszcza po deszczowych dniach. Ma kapelusz w kolorze od czekoladowobrązowego po kasztanowy, często o błyszczącej, lekko śliskiej powierzchni, która po wyschnięciu matowieje. Trzon jest jasnobrązowy, nieco jaśniejszy od kapelusza, smukły i bez pierścienia. Rurki pod kapeluszem mają żółtozielonkawy odcień i po dotknięciu sinieją - to ważna cecha rozpoznawcza. Miąższ jest biały lub kremowy, po przekrojeniu nie zmienia barwy.

Grzyb przypomina borowika, ale ma nieco cieńszy trzon i bardziej elastyczny kapelusz. W smaku jest delikatny, lekko orzechowy i przyjemnie aromatyczny, dzięki czemu świetnie sprawdza się zarówno świeży, jak i suszony.

Właściwości zdrowotne zajączka

Nie omijaj w lesie podgrzybka zajączka Canva Pro INTERIA.PL

Podgrzybek zajączek to grzyb nie tylko smaczny, ale i wartościowy. Zawiera sporo białka, błonnika, potasu, fosforu oraz witamin z grupy B. Ma też właściwości antyoksydacyjne i wspiera odporność, dzięki obecności związków fenolowych i polisacharydów, które wspomagają układ immunologiczny. Jest niskokaloryczny i lekkostrawny (o ile dobrze ugotowany), dlatego może być ciekawym uzupełnieniem diety roślinnej lub niskotłuszczowej.

W dawnych zielnikach grzyby te polecano jako "oczyszczające krew i poprawiające apetyt". Warto jednak pamiętać, że (jak większość grzybów) nie powinny być jedzone w dużych ilościach przez dzieci i osoby z problemami trawiennymi.

Najprościej będzie zajączka po prostu pokroić, obsmażyć na maśle z dodatkiem cebulki i zjeść z pajdą świeżego chleba. Jeśli jednak planujemy użyć go dopiero w zimie, świetnie da się go wysuszyć lub zamarynować. Będzie doskonałym dodatkiem do bigosu czy zupy grzybowej.

