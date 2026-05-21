Sposób na wyciśnięte cytryny

Zna to niemal każdy, kto zamiast kroić w plastry - wyciska cytrynę. A nawet jeśli tego nie robisz na codzień, z pewnością czasem potrzebujesz soku ze świeżej cytryny - do sosu, skropienia ryby czy warzyw albo do lemoniady. Wyciśnięta cytryna, czyli skórka z resztkami miąższu zwykle ląduje wtedy w koszu na odpadki, a można z tych resztek wyczarować jeden z najlepszych klasycznych włoskich deserów.

Cytrynowe pudrowe ciasteczka to absolutny hit wśród wypieków. Robi się je ekspresowo, a dzięki skórce i miąższu cytryny mają niepowtarzalny smak, którego nie uzyskasz ścierając odrobinę skórki czy dodając sok. Lekko goryczkowe, kwaskowate, ale złagodzone cukrem ciastka znikają dosłownie w parę chwil jako idealny dodatek do popołudniowej kawy lub poczęstunek dla niespodziewanych gości. Warto wypróbować ten przepis, bo nie dość, że jest prosty i szybki, to jeszcze ekologiczny. W ten sposób nie zmarnujesz ani kawałka cytryny.

Ciasteczka cytrynowe - przepis

Składniki skórki z 1 cytryny

200 g cukru

85 g oliwy z oliwek

280 g mąki pszennej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli

Opcjonalnie: 2 jajka lub 1 jajko i 60 ml soku z cytryny 40 min 1-2

Przygotowanie:

Skórki z cytryny gotuj przez 15 minut. Następnie zmiksuj je z cukrem i oliwą. Jeśli używasz jajek lub jajka z sokiem z cytryny, dodaj je na tym etapie. Następnie wsyp mąkę, proszek do pieczenia i szczyptę soli. Wymieszaj do uzyskania jednolitego ciasta. Formuj niewielkie ciasteczka, obtaczaj je w cukrze pudrze i układaj na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz przez 15-20 minut w temperaturze 180 st. C, aż będą lekko złociste.

Smacznego!

