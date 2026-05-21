Wyrzucasz wyciśnięte cytryny? To błąd. Zrób z nich obłędne włoskie ciastka
Większość osób po wyciśnięciu cytryny od razu wyrzuca skórkę do kosza. Tymczasem właśnie z tych niepozornych resztek można przygotować obłędnie aromatyczne włoskie ciasteczka, które zachwycają cytrynowym smakiem i delikatnym wnętrzem pod warstwą cukru pudru.
Sposób na wyciśnięte cytryny
Zna to niemal każdy, kto zamiast kroić w plastry - wyciska cytrynę. A nawet jeśli tego nie robisz na codzień, z pewnością czasem potrzebujesz soku ze świeżej cytryny - do sosu, skropienia ryby czy warzyw albo do lemoniady. Wyciśnięta cytryna, czyli skórka z resztkami miąższu zwykle ląduje wtedy w koszu na odpadki, a można z tych resztek wyczarować jeden z najlepszych klasycznych włoskich deserów.
Cytrynowe pudrowe ciasteczka to absolutny hit wśród wypieków. Robi się je ekspresowo, a dzięki skórce i miąższu cytryny mają niepowtarzalny smak, którego nie uzyskasz ścierając odrobinę skórki czy dodając sok. Lekko goryczkowe, kwaskowate, ale złagodzone cukrem ciastka znikają dosłownie w parę chwil jako idealny dodatek do popołudniowej kawy lub poczęstunek dla niespodziewanych gości. Warto wypróbować ten przepis, bo nie dość, że jest prosty i szybki, to jeszcze ekologiczny. W ten sposób nie zmarnujesz ani kawałka cytryny.
Ciasteczka cytrynowe - przepis
Składniki
- skórki z 1 cytryny
- 200 g cukru
- 85 g oliwy z oliwek
- 280 g mąki pszennej
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- szczypta soli
- Opcjonalnie: 2 jajka lub 1 jajko i 60 ml soku z cytryny
Przygotowanie:
- Skórki z cytryny gotuj przez 15 minut.
- Następnie zmiksuj je z cukrem i oliwą.
- Jeśli używasz jajek lub jajka z sokiem z cytryny, dodaj je na tym etapie.
- Następnie wsyp mąkę, proszek do pieczenia i szczyptę soli.
- Wymieszaj do uzyskania jednolitego ciasta.
- Formuj niewielkie ciasteczka, obtaczaj je w cukrze pudrze i układaj na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.
- Piecz przez 15-20 minut w temperaturze 180 st. C, aż będą lekko złociste.
Smacznego!
