Wyrzucasz wyciśnięte cytryny? To błąd. Zrób z nich obłędne włoskie ciastka

Karolina Woźniak

Większość osób po wyciśnięciu cytryny od razu wyrzuca skórkę do kosza. Tymczasem właśnie z tych niepozornych resztek można przygotować obłędnie aromatyczne włoskie ciasteczka, które zachwycają cytrynowym smakiem i delikatnym wnętrzem pod warstwą cukru pudru.

Włoskie ciasteczka cytrynowe z popękaną powierzchnią na brązowej serwetce, obok świeże i przekrojona cytryna.
Włoskie cytrynowe ciasteczka zrobisz ekspresowo, a smakują jak marzenie123RF/PICSEL

Sposób na wyciśnięte cytryny

Zna to niemal każdy, kto zamiast kroić w plastry - wyciska cytrynę. A nawet jeśli tego nie robisz na codzień, z pewnością czasem potrzebujesz soku ze świeżej cytryny - do sosu, skropienia ryby czy warzyw albo do lemoniady. Wyciśnięta cytryna, czyli skórka z resztkami miąższu zwykle ląduje wtedy w koszu na odpadki, a można z tych resztek wyczarować jeden z najlepszych klasycznych włoskich deserów.

Cytrynowe pudrowe ciasteczka to absolutny hit wśród wypieków. Robi się je ekspresowo, a dzięki skórce i miąższu cytryny mają niepowtarzalny smak, którego nie uzyskasz ścierając odrobinę skórki czy dodając sok. Lekko goryczkowe, kwaskowate, ale złagodzone cukrem ciastka znikają dosłownie w parę chwil jako idealny dodatek do popołudniowej kawy lub poczęstunek dla niespodziewanych gości. Warto wypróbować ten przepis, bo nie dość, że jest prosty i szybki, to jeszcze ekologiczny. W ten sposób nie zmarnujesz ani kawałka cytryny.

Ciasteczka cytrynowe - przepis

Cytrynowe ciasteczka crinkle z charakterystycznym wzorem popękanej, cukrowej posypki, ułożone na białym talerzyku obok świeżych cytryn i plastra cytryny na jasnej desce.
To najbardziej cytrynowe i kruche ciasteczka, jakie jadłaś123RF/PICSEL

Składniki

  • skórki z 1 cytryny
  • 200 g cukru
  • 85 g oliwy z oliwek
  • 280 g mąki pszennej
  • 1 łyżeczka proszku do pieczenia
  • szczypta soli
  • Opcjonalnie: 2 jajka lub 1 jajko i 60 ml soku z cytryny
40 min
1-2

Przygotowanie:

  1. Skórki z cytryny gotuj przez 15 minut.
  2. Następnie zmiksuj je z cukrem i oliwą.
  3. Jeśli używasz jajek lub jajka z sokiem z cytryny, dodaj je na tym etapie.
  4. Następnie wsyp mąkę, proszek do pieczenia i szczyptę soli.
  5. Wymieszaj do uzyskania jednolitego ciasta.
  6. Formuj niewielkie ciasteczka, obtaczaj je w cukrze pudrze i układaj na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.
  7. Piecz przez 15-20 minut w temperaturze 180 st. C, aż będą lekko złociste.

Smacznego!

Marzysz o potrawach, które wyglądają jak z restauracji, a przygotujesz je w domowym zaciszu? Wypróbuj nasze kulinarne porady i przepisy, które odmienią twoją kuchnię.

