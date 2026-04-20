Spis treści: Wyśmienite ciasto z jabłkami. Jeden dodatek zmienia wszystko Maślankowe ciasto z jabłkami. Prosty przepis na wyśmienity wypiek

Ciasto z jabłkami to jeden z tradycyjnych polskich wypieków. Popularnością cieszą się zwłaszcza szarlotka i jabłecznik, które królują na stołach podczas rodzinnych spotkań czy świąt. Ale nie tylko. Taki wypiek sprawdza się również na co dzień, bo jest dość szybki i prosty w przygotowaniu.

Wyśmienite ciasto z jabłkami. Jeden dodatek zmienia wszystko

Tym razem proponujemy nieco inny wariant z jabłkami w roli głównej. Ciasto zrobione według tego przepisu jest prawie jak szarlotka. Jeden składnik zmienia jednak konsystencję na lekką i puszystą. Ciasto zachowuje świeżość i stanowi idealny dodatek do kawy czy herbaty.

Ważnym składnikiem ciasta jest maślanka. Dodana do ciasta sprawia, że staje się wilgotne, lekkie i zyskuje kremową konsystencję. Maślanka działa niczym naturalny spulchniacz, dodaje też nieco kwaskowatości przełamującej słodycz ciasta.

Do przygotowania maślankowowego ciasta z jabłkami potrzebujesz prostych składników, w tym m.in. jabłek, oleju, mąki pszennej czy jaj. Do dzieła!

Maślankowe ciasto z jabłkami. Prosty przepis na wyśmienity wypiek

Składniki mąka pszenna (2,5 szklanki),

maślanka (1 szklanka),

olej (1/2 szklanki),

cukier drobny (1 szklanka),

jaja (2 szt.),

proszek do pieczenia (3 łyżeczki),

jabłka (5-6 szt.),

cynamon mielony. 1 godz. 0 min > 6

Sposób przygotowania:

Jaja zmiksuj z cukrem na gładką, białą, jajeczną masę. Następnie wlej olej, maślankę i połącz całość. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia. Przesyp do miski z jajami i wymieszaj. Ciasto przelej na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Na wierzch wyłóż pokrojone w kostkę jabłka i posyp cynamonem. Piecz w temperaturze 180 st. przez 60 minut. Po tym czasie najlepiej sprawdź patyczkiem, czy ciasto jest upieczone. Ostudź, a przed podaniem posyp cukrem pudrem.

Odkryj triki, które pomogą ci oszczędzać czas, pieniądze i energię Canva Pro INTERIA.PL

"Nomada": Rzuciła wszystko i wyjechała do Azji – bez planu powrotu INTERIA.PL