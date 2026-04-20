Wyśmienite ciasto z jabłkami. Jeden dodatek zmienia wszystko

Natalia Jabłońska

Prosty i sprawdzony sposób na wyśmienity deser do kawy. Ciasto z jabłkami to absolutny klasyk. Warto przygotować go w nieco innej formie. Dzięki jednemu dodatkowi ciasto stanie się lekkie i puszyste.

Kawałek jasnego ciasta z jabłkami i cukrem pudrem na tle złocistej powierzchni wypieku.
Ten placek z jabłkami rozpływa się w ustach

Spis treści:

Ciasto z jabłkami to jeden z tradycyjnych polskich wypieków. Popularnością cieszą się zwłaszcza szarlotka i jabłecznik, które królują na stołach podczas rodzinnych spotkań czy świąt. Ale nie tylko. Taki wypiek sprawdza się również na co dzień, bo jest dość szybki i prosty w przygotowaniu.

Tym razem proponujemy nieco inny wariant z jabłkami w roli głównej. Ciasto zrobione według tego przepisu jest prawie jak szarlotka. Jeden składnik zmienia jednak konsystencję na lekką i puszystą. Ciasto zachowuje świeżość i stanowi idealny dodatek do kawy czy herbaty.

Ważnym składnikiem ciasta jest maślanka. Dodana do ciasta sprawia, że staje się wilgotne, lekkie i zyskuje kremową konsystencję. Maślanka działa niczym naturalny spulchniacz, dodaje też nieco kwaskowatości przełamującej słodycz ciasta.

Do przygotowania maślankowowego ciasta z jabłkami potrzebujesz prostych składników, w tym m.in. jabłek, oleju, mąki pszennej czy jaj. Do dzieła!

Maślankowe ciasto z jabłkami. Prosty przepis na wyśmienity wypiek

Ciasto z jabłkami to doskonała propozycja na deser

Składniki

  • mąka pszenna (2,5 szklanki),
  • maślanka (1 szklanka),
  • olej (1/2 szklanki),
  • cukier drobny (1 szklanka),
  • jaja (2 szt.),
  • proszek do pieczenia (3 łyżeczki),
  • jabłka (5-6 szt.),
  • cynamon mielony.
1 godz. 0 min
> 6
Sposób przygotowania:
  1. Jaja zmiksuj z cukrem na gładką, białą, jajeczną masę. Następnie wlej olej, maślankę i połącz całość.
  2. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia. Przesyp do miski z jajami i wymieszaj.
  3. Ciasto przelej na blachę wyłożoną papierem do pieczenia.
  4. Na wierzch wyłóż pokrojone w kostkę jabłka i posyp cynamonem.
  5. Piecz w temperaturze 180 st. przez 60 minut.
  6. Po tym czasie najlepiej sprawdź patyczkiem, czy ciasto jest upieczone.
  7. Ostudź, a przed podaniem posyp cukrem pudrem.

Zobacz również:

Ciasto z jabłkami to jedno z prostszych wypieków. Robi się je bardzo szybko
Kuchnia

Najprostsze ciasto z jabłkami. Zrobisz je w 15 minut

Odkryj triki, które pomogą ci oszczędzać czas, pieniądze i energię
