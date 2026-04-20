Wyśmienite ciasto z jabłkami. Jeden dodatek zmienia wszystko
Prosty i sprawdzony sposób na wyśmienity deser do kawy. Ciasto z jabłkami to absolutny klasyk. Warto przygotować go w nieco innej formie. Dzięki jednemu dodatkowi ciasto stanie się lekkie i puszyste.
Spis treści:
Ciasto z jabłkami to jeden z tradycyjnych polskich wypieków. Popularnością cieszą się zwłaszcza szarlotka i jabłecznik, które królują na stołach podczas rodzinnych spotkań czy świąt. Ale nie tylko. Taki wypiek sprawdza się również na co dzień, bo jest dość szybki i prosty w przygotowaniu.
Tym razem proponujemy nieco inny wariant z jabłkami w roli głównej. Ciasto zrobione według tego przepisu jest prawie jak szarlotka. Jeden składnik zmienia jednak konsystencję na lekką i puszystą. Ciasto zachowuje świeżość i stanowi idealny dodatek do kawy czy herbaty.
Ważnym składnikiem ciasta jest maślanka. Dodana do ciasta sprawia, że staje się wilgotne, lekkie i zyskuje kremową konsystencję. Maślanka działa niczym naturalny spulchniacz, dodaje też nieco kwaskowatości przełamującej słodycz ciasta.
Do przygotowania maślankowowego ciasta z jabłkami potrzebujesz prostych składników, w tym m.in. jabłek, oleju, mąki pszennej czy jaj. Do dzieła!
Maślankowe ciasto z jabłkami. Prosty przepis na wyśmienity wypiek
Składniki
- mąka pszenna (2,5 szklanki),
- maślanka (1 szklanka),
- olej (1/2 szklanki),
- cukier drobny (1 szklanka),
- jaja (2 szt.),
- proszek do pieczenia (3 łyżeczki),
- jabłka (5-6 szt.),
- cynamon mielony.
- Jaja zmiksuj z cukrem na gładką, białą, jajeczną masę. Następnie wlej olej, maślankę i połącz całość.
- Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia. Przesyp do miski z jajami i wymieszaj.
- Ciasto przelej na blachę wyłożoną papierem do pieczenia.
- Na wierzch wyłóż pokrojone w kostkę jabłka i posyp cynamonem.
- Piecz w temperaturze 180 st. przez 60 minut.
- Po tym czasie najlepiej sprawdź patyczkiem, czy ciasto jest upieczone.
- Ostudź, a przed podaniem posyp cukrem pudrem.
