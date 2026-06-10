Racuchy to dla wielu osób przysmak dzieciństwa, kojarzący się z beztroskim czasem i kuchnią babci. Uwielbiamy przygotowywać je przede wszystkim w towarzystwie jabłek i jadać z cukrem puder. Mogą być one opcją nie tylko na przekąskę, ale też śniadanie czy obiad. Wiedzieliście, że wyśmienite racuchy można zrobić również z dodatkiem innych owoców, np. truskawek? Co więcej, jest to tak samo proste, jak w przypadku tych tradycyjnych, chociaż wykonanie nieco się różni.

Obecnie na targach i w supermarketach roi się od truskawek. Jeśli uwielbiasz jeść te pyszne, niezwykle zdrowe i soczyste owoce, warto teraz wykorzystywać je w kuchni na potęgę, póki trwa sezon. Z truskawami przygotujesz nie tylko wyśmienite ciasta i desery, ale wykorzystasz je też jako dodatek do koktajli - np. drugie śniadanie, do naleśników, gofrów, knedli czy pierogów, które można podać w porze obiadowej. Opcji jest naprawdę sporo, a jeśli szukasz oryginalnego przepisu na potrawę z truskawkami, która zachwyci przede wszystkim dzieci, strzałem w dziesiątkę będą racuchy drożdżowe. Przepis na taki rarytas pojawił się ostatnio w mediach społecznościowych, na profilu Ani Mus i zyskał ogromne zainteresowanie internautów. Do wykonania będziesz potrzebować: