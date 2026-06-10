Wyśmienite racuchy drożdżowe z truskawkami. Zrobisz bez trudu
Racuchy kojarzone są najczęściej jako drożdżowe placki z dodatkiem jabłek, jednak tak naprawdę można zrobić je z przeróżnymi owocami. Z uwagi na fakt, że mamy obecnie sezon na truskawki, proponujemy przygotować ten przysmak z dodatkiem tych pysznych i słodkich owoców.
Spis treści:
- Racuchy nie tylko z jabłkami
- Wyśmienite racuchy z truskawkami. Ten przepis to hit
Racuchy nie tylko z jabłkami
Racuchy to dla wielu osób przysmak dzieciństwa, kojarzący się z beztroskim czasem i kuchnią babci. Uwielbiamy przygotowywać je przede wszystkim w towarzystwie jabłek i jadać z cukrem puder. Mogą być one opcją nie tylko na przekąskę, ale też śniadanie czy obiad. Wiedzieliście, że wyśmienite racuchy można zrobić również z dodatkiem innych owoców, np. truskawek? Co więcej, jest to tak samo proste, jak w przypadku tych tradycyjnych, chociaż wykonanie nieco się różni.
Wyśmienite racuchy z truskawkami. Ten przepis to hit
Obecnie na targach i w supermarketach roi się od truskawek. Jeśli uwielbiasz jeść te pyszne, niezwykle zdrowe i soczyste owoce, warto teraz wykorzystywać je w kuchni na potęgę, póki trwa sezon. Z truskawami przygotujesz nie tylko wyśmienite ciasta i desery, ale wykorzystasz je też jako dodatek do koktajli - np. drugie śniadanie, do naleśników, gofrów, knedli czy pierogów, które można podać w porze obiadowej. Opcji jest naprawdę sporo, a jeśli szukasz oryginalnego przepisu na potrawę z truskawkami, która zachwyci przede wszystkim dzieci, strzałem w dziesiątkę będą racuchy drożdżowe. Przepis na taki rarytas pojawił się ostatnio w mediach społecznościowych, na profilu Ani Mus i zyskał ogromne zainteresowanie internautów. Do wykonania będziesz potrzebować:
- 2 szklanki mąki
- 2-3 łyżki cukru
- Szczypta soli
- 20 g świeżych drożdży
- 3 łyżki oleju
- 250 ml letniego mleka
- 1 jajko
- truskawki
Sposób przygotowania:
- Do przesianej mąki dodać sól, cukier, olej, i wymieszać. Zrobić na środku wgłębienie, dodać roztrzepane jajko oraz drożdże rozpuszczone w mleku.
- Zamieszać łyżką zgrubnie w środku, odstawić na kilka - kilkanaście min, aż drożdże "ruszą". Energicznie wymieszać łyżką do momentu, aż ciasto będzie gładkie i ciągnące. Przykryć ściereczką i odstawić do wyrośnięcia na ok 1h.
- Po wyrośnięciu delikatnie zamieszać, aby pozbyć się większych pęcherzyków powietrza i odstawić na 10 min.
- Truskawki pokroić na grubsze plasterki, osuszyć ręcznikiem papierowym.
- Racuchy wykładać łyżką na rozgrzany olej, wcisnąć do ciasta plasterki truskawek, smażyć ok 3-4 min z każdej strony. Wyłożyć na chwilę na ręcznik papierowy.
- Racuchy smażymy na średnim ogniu, olej ma delikatnie "pyrkać".
- Jeżeli na oleju pojawią się kropelki soku z truskawek, przed następną turą można je zebrać trzonkiem drewnianej łyżki owiniętym ręcznikiem papierowym.
- Aby ciasto lepiej "schodziło" z łyżki, można co jakiś czas zanurzyć ją w oleju - czytamy na instagramowym profilu Ani Mus.