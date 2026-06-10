Wyśmienite racuchy drożdżowe z truskawkami. Zrobisz bez trudu

InteriaKobieta Redakcja

Racuchy kojarzone są najczęściej jako drożdżowe placki z dodatkiem jabłek, jednak tak naprawdę można zrobić je z przeróżnymi owocami. Z uwagi na fakt, że mamy obecnie sezon na truskawki, proponujemy przygotować ten przysmak z dodatkiem tych pysznych i słodkich owoców.

Stos racuchów z chrupiącą skórką i cukrem pudrem na wierzchu, ułożonych jeden na drugim na talerzu.
Racuchy można przyrządzać na wiele sposobów, z wieloma różnymi dodatkamiMichal ZebrowskiEast News

Spis treści:

  1. Racuchy nie tylko z jabłkami
  2. Wyśmienite racuchy z truskawkami. Ten przepis to hit

Racuchy nie tylko z jabłkami

Racuchy to dla wielu osób przysmak dzieciństwa, kojarzący się z beztroskim czasem i kuchnią babci. Uwielbiamy przygotowywać je przede wszystkim w towarzystwie jabłek i jadać z cukrem puder. Mogą być one opcją nie tylko na przekąskę, ale też śniadanie czy obiad. Wiedzieliście, że wyśmienite racuchy można zrobić również z dodatkiem innych owoców, np. truskawek? Co więcej, jest to tak samo proste, jak w przypadku tych tradycyjnych, chociaż wykonanie nieco się różni.

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Wyśmienite racuchy z truskawkami. Ten przepis to hit

Obecnie na targach i w supermarketach roi się od truskawek. Jeśli uwielbiasz jeść te pyszne, niezwykle zdrowe i soczyste owoce, warto teraz wykorzystywać je w kuchni na potęgę, póki trwa sezon. Z truskawami przygotujesz nie tylko wyśmienite ciasta i desery, ale wykorzystasz je też jako dodatek do koktajli - np. drugie śniadanie, do naleśników, gofrów, knedli czy pierogów, które można podać w porze obiadowej. Opcji jest naprawdę sporo, a jeśli szukasz oryginalnego przepisu na potrawę z truskawkami, która zachwyci przede wszystkim dzieci, strzałem w dziesiątkę będą racuchy drożdżowe. Przepis na taki rarytas pojawił się ostatnio w mediach społecznościowych, na profilu Ani Mus i zyskał ogromne zainteresowanie internautów. Do wykonania będziesz potrzebować:

  • 2 szklanki mąki
  • 2-3 łyżki cukru
  • Szczypta soli
  • 20 g świeżych drożdży
  • 3 łyżki oleju
  • 250 ml letniego mleka
  • 1 jajko
  • truskawki

Sposób przygotowania:

  1. Do przesianej mąki dodać sól, cukier, olej, i wymieszać. Zrobić na środku wgłębienie, dodać roztrzepane jajko oraz drożdże rozpuszczone w mleku.
  2. Zamieszać łyżką zgrubnie w środku, odstawić na kilka - kilkanaście min, aż drożdże "ruszą". Energicznie wymieszać łyżką do momentu, aż ciasto będzie gładkie i ciągnące. Przykryć ściereczką i odstawić do wyrośnięcia na ok 1h.
  3. Po wyrośnięciu delikatnie zamieszać, aby pozbyć się większych pęcherzyków powietrza i odstawić na 10 min.
  4. Truskawki pokroić na grubsze plasterki, osuszyć ręcznikiem papierowym.
  5. Racuchy wykładać łyżką na rozgrzany olej, wcisnąć do ciasta plasterki truskawek, smażyć ok 3-4 min z każdej strony. Wyłożyć na chwilę na ręcznik papierowy.
  • Racuchy smażymy na średnim ogniu, olej ma delikatnie "pyrkać".
  • Jeżeli na oleju pojawią się kropelki soku z truskawek, przed następną turą można je zebrać trzonkiem drewnianej łyżki owiniętym ręcznikiem papierowym.
  • Aby ciasto lepiej "schodziło" z łyżki, można co jakiś czas zanurzyć ją w oleju - czytamy na instagramowym profilu Ani Mus.
Racuchy z jabłkami czy truskawkami?
Obie wersje są pyszne
Z jabłkami
Z truskawkami

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