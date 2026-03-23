Wysokobiałkowe przepisy z batatów na utratę wagi. Są proste, pyszne i sycą na długo

Paulina Szymczak

Uwielbiam bataty i wracam do nich regularnie, kiedy chcę jeść zdrowiej, ale jednocześnie nie chodzić głodna. Jest naturalnie słodki, sycący i świetnie komponuje się zarówno z wytrawnymi dodatkami, jak i z jajkami czy nabiałem. Najbardziej lubię łączyć go z produktami bogatymi w białko - wtedy posiłek naprawdę syci na długo. Poniżej zebrałam moje ulubione przepisy z batatem w roli głównej, które często pojawiają się w mojej kuchni.

Proste przepisy na obiad z batatem

Spis treści:

  1. Pieczony batat z indykiem i warzywami
  2. Bowl z batatem
  3. Batat pieczony z jajecznicą
  4. Kopytka z batatów
  5. Placki z batata i twarogu

Pieczony batat z indykiem i warzywami

To jeden z tych obiadów, które robię, kiedy mam ochotę na coś sycącego, ale jednocześnie lekkiego. Pieczony batat jest miękki i lekko słodki, a mielony indyk dodaje solidnej porcji białka. Całość świetnie przełamuje słony smak fety i kremowy sos jogurtowo-czosnkowy.

Składniki:

  • 1 duży batat
  • 150 g mielonego mięsa z indyka
  • ½ czerwonej papryki
  • ½ ugotowanego buraka
  • 30 g sera feta
  • 2 łyżki jogurtu naturalnego
  • 1 ząbek czosnku
  • sól, pieprz, papryka wędzona
  • 1 łyżeczka oliwy

Przygotowanie:

  1. Batata przekrawam na pół, lekko skrapiam oliwą i piekę około 30-35 minut w 200°C, aż będzie miękki.
  2. W tym czasie na patelni podsmażam mielonego indyka z papryką i przyprawami.
  3. Na upieczonego batata wykładam mięso, dodaję pokrojonego buraka i kruszę fetę.
  4. Na koniec mieszam jogurt z przeciśniętym czosnkiem i polewam nim całe danie.

Bowl z batatem

Kiedy mam ochotę na coś kolorowego i pełnego składników, robię bowl. To też świetny sposób na wykorzystanie tego, co akurat mam w lodówce. Batat w takiej misce zawsze daje uczucie sytości, a dodatek białka sprawia, że posiłek spokojnie wystarcza na kilka godzin.

Składniki:

  • 1 batat
  • 100 g grillowanego kurczaka lub tofu
  • garść rukoli albo szpinaku
  • ½ awokado
  • kilka pomidorków koktajlowych
  • 2 łyżki sosu jogurtowego lub tahini
  • ulubione przyprawy

Przygotowanie:

  1. Batata kroję w kostkę i piekę w piekarniku, aż będzie lekko chrupiący na zewnątrz.
  2. Do miski wrzucam rukolę, dodaję pokrojonego kurczaka lub tofu, pieczone bataty, pomidorki i awokado.
  3. Całość polewam sosem i czasem dorzucam jeszcze pestki dyni albo sezam.
miska pełna kolorowych warzyw, takich jak plasterki rzodkiewki, kostki tofu z czarnym sezamem, awokado, pomidorki koktajlowe, buraki i dynia, wszystko ułożone na brązowym ryżu, obok pałeczki oraz rozlane listki bazylii na ciemnym tle
Zdrowy bowl z batatem

Batat pieczony z jajecznicą

To jeden z moich ulubionych pomysłów na śniadanie. Jest szybkie, proste i naprawdę sycące. Słodki batat i kremowa jajecznica świetnie się uzupełniają.

Składniki:

  • 1 średni batat
  • 2-3 jajka
  • 3 łyżki serka wiejskiego
  • garść szczypiorku
  • 1 łyżeczka masła lub oliwy
  • sól i pieprz

Przygotowanie:

  1. Batata piekę w piekarniku lub airfryerze do miękkości.
  2. W międzyczasie robię klasyczną jajecznicę na maśle lub oliwie.
  3. Upieczonego batata przekrawam na pół i nakładam na niego serek wiejski oraz gorącą jajecznicę.
  4. Na koniec posypuję wszystko świeżym szczypiorkiem.

Kopytka z batatów

Czasami mam ochotę na coś bardziej "comfort food", ale w trochę lżejszej wersji. Wtedy robię kopytka z batatów. Są delikatne, lekko słodkie i świetnie smakują zarówno na słono, jak i z jogurtem.

Składniki:

  • 2 średnie bataty
  • 150 g półtłustego twarogu
  • 1 jajko
  • ok. ½ szklanki mąki (pszennej lub orkiszowej)
  • szczypta soli

Przygotowanie:

  1. Upieczone bataty rozgniatam na puree i mieszam z twarogiem oraz jajkiem.
  2. Dodaję mąkę i sól, aż powstanie miękkie ciasto.
  3. Formuję z niego wałki, kroję małe kopytka i wrzucam do osolonej, wrzącej wody.
  4. Gotuję je około 2-3 minuty od momentu wypłynięcia.

Placki z batata i twarogu

To przepis, który często robię na szybkie śniadanie albo kolację. Placki są miękkie w środku, lekko chrupiące na zewnątrz i mają sporo białka dzięki dodatkowi twarogu.

Składniki:

  • 1 średni batat
  • 150 g twarogu półtłustego
  • 1 jajko
  • 2-3 łyżki mąki
  • szczypta soli i pieprzu
  • 1 łyżeczka oliwy do smażenia

Przygotowanie:

  1. Batata ścieram na tarce o grubych oczkach albo rozgniatam, jeśli jest wcześniej upieczony.
  2. Mieszam go z twarogiem, jajkiem i mąką, doprawiam solą i pieprzem.
  3. Na patelni rozgrzewam niewielką ilość oliwy i smażę małe placki po kilka minut z każdej strony, aż będą złociste.

Najczęściej podaję je z jogurtem naturalnym i szczypiorkiem.

