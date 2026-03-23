Wysokobiałkowe przepisy z batatów na utratę wagi. Są proste, pyszne i sycą na długo
Uwielbiam bataty i wracam do nich regularnie, kiedy chcę jeść zdrowiej, ale jednocześnie nie chodzić głodna. Jest naturalnie słodki, sycący i świetnie komponuje się zarówno z wytrawnymi dodatkami, jak i z jajkami czy nabiałem. Najbardziej lubię łączyć go z produktami bogatymi w białko - wtedy posiłek naprawdę syci na długo. Poniżej zebrałam moje ulubione przepisy z batatem w roli głównej, które często pojawiają się w mojej kuchni.
Spis treści:
- Pieczony batat z indykiem i warzywami
- Bowl z batatem
- Batat pieczony z jajecznicą
- Kopytka z batatów
- Placki z batata i twarogu
Pieczony batat z indykiem i warzywami
To jeden z tych obiadów, które robię, kiedy mam ochotę na coś sycącego, ale jednocześnie lekkiego. Pieczony batat jest miękki i lekko słodki, a mielony indyk dodaje solidnej porcji białka. Całość świetnie przełamuje słony smak fety i kremowy sos jogurtowo-czosnkowy.
Składniki:
- 1 duży batat
- 150 g mielonego mięsa z indyka
- ½ czerwonej papryki
- ½ ugotowanego buraka
- 30 g sera feta
- 2 łyżki jogurtu naturalnego
- 1 ząbek czosnku
- sól, pieprz, papryka wędzona
- 1 łyżeczka oliwy
Przygotowanie:
- Batata przekrawam na pół, lekko skrapiam oliwą i piekę około 30-35 minut w 200°C, aż będzie miękki.
- W tym czasie na patelni podsmażam mielonego indyka z papryką i przyprawami.
- Na upieczonego batata wykładam mięso, dodaję pokrojonego buraka i kruszę fetę.
- Na koniec mieszam jogurt z przeciśniętym czosnkiem i polewam nim całe danie.
Bowl z batatem
Kiedy mam ochotę na coś kolorowego i pełnego składników, robię bowl. To też świetny sposób na wykorzystanie tego, co akurat mam w lodówce. Batat w takiej misce zawsze daje uczucie sytości, a dodatek białka sprawia, że posiłek spokojnie wystarcza na kilka godzin.
Składniki:
- 1 batat
- 100 g grillowanego kurczaka lub tofu
- garść rukoli albo szpinaku
- ½ awokado
- kilka pomidorków koktajlowych
- 2 łyżki sosu jogurtowego lub tahini
- ulubione przyprawy
Przygotowanie:
- Batata kroję w kostkę i piekę w piekarniku, aż będzie lekko chrupiący na zewnątrz.
- Do miski wrzucam rukolę, dodaję pokrojonego kurczaka lub tofu, pieczone bataty, pomidorki i awokado.
- Całość polewam sosem i czasem dorzucam jeszcze pestki dyni albo sezam.
Batat pieczony z jajecznicą
To jeden z moich ulubionych pomysłów na śniadanie. Jest szybkie, proste i naprawdę sycące. Słodki batat i kremowa jajecznica świetnie się uzupełniają.
Składniki:
- 1 średni batat
- 2-3 jajka
- 3 łyżki serka wiejskiego
- garść szczypiorku
- 1 łyżeczka masła lub oliwy
- sól i pieprz
Przygotowanie:
- Batata piekę w piekarniku lub airfryerze do miękkości.
- W międzyczasie robię klasyczną jajecznicę na maśle lub oliwie.
- Upieczonego batata przekrawam na pół i nakładam na niego serek wiejski oraz gorącą jajecznicę.
- Na koniec posypuję wszystko świeżym szczypiorkiem.
Kopytka z batatów
Czasami mam ochotę na coś bardziej "comfort food", ale w trochę lżejszej wersji. Wtedy robię kopytka z batatów. Są delikatne, lekko słodkie i świetnie smakują zarówno na słono, jak i z jogurtem.
Składniki:
- 2 średnie bataty
- 150 g półtłustego twarogu
- 1 jajko
- ok. ½ szklanki mąki (pszennej lub orkiszowej)
- szczypta soli
Przygotowanie:
- Upieczone bataty rozgniatam na puree i mieszam z twarogiem oraz jajkiem.
- Dodaję mąkę i sól, aż powstanie miękkie ciasto.
- Formuję z niego wałki, kroję małe kopytka i wrzucam do osolonej, wrzącej wody.
- Gotuję je około 2-3 minuty od momentu wypłynięcia.
Placki z batata i twarogu
To przepis, który często robię na szybkie śniadanie albo kolację. Placki są miękkie w środku, lekko chrupiące na zewnątrz i mają sporo białka dzięki dodatkowi twarogu.
Składniki:
- 1 średni batat
- 150 g twarogu półtłustego
- 1 jajko
- 2-3 łyżki mąki
- szczypta soli i pieprzu
- 1 łyżeczka oliwy do smażenia
Przygotowanie:
- Batata ścieram na tarce o grubych oczkach albo rozgniatam, jeśli jest wcześniej upieczony.
- Mieszam go z twarogiem, jajkiem i mąką, doprawiam solą i pieprzem.
- Na patelni rozgrzewam niewielką ilość oliwy i smażę małe placki po kilka minut z każdej strony, aż będą złociste.
Najczęściej podaję je z jogurtem naturalnym i szczypiorkiem.
