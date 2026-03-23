Spis treści: Pieczony batat z indykiem i warzywami Bowl z batatem Batat pieczony z jajecznicą Kopytka z batatów Placki z batata i twarogu

Pieczony batat z indykiem i warzywami

To jeden z tych obiadów, które robię, kiedy mam ochotę na coś sycącego, ale jednocześnie lekkiego. Pieczony batat jest miękki i lekko słodki, a mielony indyk dodaje solidnej porcji białka. Całość świetnie przełamuje słony smak fety i kremowy sos jogurtowo-czosnkowy.

Składniki:

1 duży batat

150 g mielonego mięsa z indyka

½ czerwonej papryki

½ ugotowanego buraka

30 g sera feta

2 łyżki jogurtu naturalnego

1 ząbek czosnku

sól, pieprz, papryka wędzona

1 łyżeczka oliwy

Przygotowanie:

Batata przekrawam na pół, lekko skrapiam oliwą i piekę około 30-35 minut w 200°C, aż będzie miękki. W tym czasie na patelni podsmażam mielonego indyka z papryką i przyprawami. Na upieczonego batata wykładam mięso, dodaję pokrojonego buraka i kruszę fetę. Na koniec mieszam jogurt z przeciśniętym czosnkiem i polewam nim całe danie.

Bowl z batatem

Kiedy mam ochotę na coś kolorowego i pełnego składników, robię bowl. To też świetny sposób na wykorzystanie tego, co akurat mam w lodówce. Batat w takiej misce zawsze daje uczucie sytości, a dodatek białka sprawia, że posiłek spokojnie wystarcza na kilka godzin.

Składniki:

1 batat

100 g grillowanego kurczaka lub tofu

garść rukoli albo szpinaku

½ awokado

kilka pomidorków koktajlowych

2 łyżki sosu jogurtowego lub tahini

ulubione przyprawy

Przygotowanie:

Batata kroję w kostkę i piekę w piekarniku, aż będzie lekko chrupiący na zewnątrz. Do miski wrzucam rukolę, dodaję pokrojonego kurczaka lub tofu, pieczone bataty, pomidorki i awokado. Całość polewam sosem i czasem dorzucam jeszcze pestki dyni albo sezam.

Zdrowy bowl z batatem

Batat pieczony z jajecznicą

To jeden z moich ulubionych pomysłów na śniadanie. Jest szybkie, proste i naprawdę sycące. Słodki batat i kremowa jajecznica świetnie się uzupełniają.

Składniki:

1 średni batat

2-3 jajka

3 łyżki serka wiejskiego

garść szczypiorku

1 łyżeczka masła lub oliwy

sól i pieprz

Przygotowanie:

Batata piekę w piekarniku lub airfryerze do miękkości. W międzyczasie robię klasyczną jajecznicę na maśle lub oliwie. Upieczonego batata przekrawam na pół i nakładam na niego serek wiejski oraz gorącą jajecznicę. Na koniec posypuję wszystko świeżym szczypiorkiem.

Kopytka z batatów

Czasami mam ochotę na coś bardziej "comfort food", ale w trochę lżejszej wersji. Wtedy robię kopytka z batatów. Są delikatne, lekko słodkie i świetnie smakują zarówno na słono, jak i z jogurtem.

Składniki:

2 średnie bataty

150 g półtłustego twarogu

1 jajko

ok. ½ szklanki mąki (pszennej lub orkiszowej)

szczypta soli

Przygotowanie:

Upieczone bataty rozgniatam na puree i mieszam z twarogiem oraz jajkiem. Dodaję mąkę i sól, aż powstanie miękkie ciasto. Formuję z niego wałki, kroję małe kopytka i wrzucam do osolonej, wrzącej wody. Gotuję je około 2-3 minuty od momentu wypłynięcia.

Placki z batata i twarogu

To przepis, który często robię na szybkie śniadanie albo kolację. Placki są miękkie w środku, lekko chrupiące na zewnątrz i mają sporo białka dzięki dodatkowi twarogu.

Składniki:

1 średni batat

150 g twarogu półtłustego

1 jajko

2-3 łyżki mąki

szczypta soli i pieprzu

1 łyżeczka oliwy do smażenia

Przygotowanie:

Batata ścieram na tarce o grubych oczkach albo rozgniatam, jeśli jest wcześniej upieczony. Mieszam go z twarogiem, jajkiem i mąką, doprawiam solą i pieprzem. Na patelni rozgrzewam niewielką ilość oliwy i smażę małe placki po kilka minut z każdej strony, aż będą złociste.

Najczęściej podaję je z jogurtem naturalnym i szczypiorkiem.

Marzysz o potrawach, które wyglądają jak z restauracji, a przygotujesz je w domowym zaciszu? Wypróbuj nasze kulinarne porady i przepisy, które odmienią twoją kuchnię. Więcej znajdziesz w naszej KUCHNI

Poznaj przepisy, które łączą smak i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL

