Spis treści: Z czym jeść kanapki, aby były zdrowe i sycące? Proteinowa pasta do pieczywa. Przepis krok po kroku

Z czym jeść kanapki, aby były zdrowe i sycące?

Pomysłów na zdrowe dodatki do chleba czy bułek może być cała masa. Dietetycy przekonują, że warto jeść prosto, jednak posiłki powinny być różnorodne. Kanapki mogą być stałym elementem zdrowej diety, pod warunkiem, że zamiast przetworzonych konserw czy nafaszerowanych konserwantami wędlin, częściej będziesz sięgać po naturalne dodatki. Dlatego też, poza ulubionym ementalerem, szynką czy serkiem kanapkowym, dobrze także od czasu do czasu przygotować samodzielnie smarowidło, które będzie wartościowym, bogatym w witaminy, minerały i białko uzupełnieniem diety.

Możesz zrobić je z produktów, które lubisz i preferujesz - np. wędzonej ryby, awokado czy roślin strączkowych. Jeśli jednak nie masz pomysłu i szukasz konkretnego przepisu na pastę, która jest prosta, smaczna, a dodatkowo może być spożywana w czasie odchudzania, polecamy przygotować kremowe, wysokobiałkowe smarowidło z suszonymi pomidorami. Sprawdzi się ona idealnie jako alternatywa dla masła czy tłustych wędlin.

Jeśli chcesz odżywiać się zdrowo, sięgaj po naturalne smarowidła do pieczywa, a unikaj przetworzonych wędlin 123RF/PICSEL

Proteinowa pasta do pieczywa. Przepis krok po kroku

Do przygotowania wysokobiałkowej pasty do chleba będziesz potrzebować przede wszystkim jajek - najlepiej ekologicznych, twarogu i kilku dodatków. Wszystkie składniki wystarczy umieścić w misce i wymieszać, aby otrzymać smaczny, zapewniający sytość i wspierający walkę z nadprogramowymi kilogramami dodatek do pieczywa. Przepis na taki rarytas pojawił się niedawno w mediach społecznościowych na profilu Gabi Ciwińskiej - psychodietetyczki i twórczyni kulinarnej. Co zatem będzie potrzebne?

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Składniki:

jajka - 2 szt.

twaróg półtłusty - 80 g

jogurt grecki - 2 łyżki

suszone pomidory - 20 g

cebula czerwona - ½ szt.

szczypiorek

sól, pieprz, oregano

Sposób przygotowania:

Jajka ugotuj na twardo. Suszone pomidory, cebulę i szczypiorek drobno posiekaj.

Twaróg rozgnieć widelcem, dodaj jajka, jogurt oraz pozostałe składniki i całość dokładnie wymieszaj. Dopraw do smaku solą, pieprzem i oregano.

Najlepiej smakuje na świeżym, chrupiącym pieczywie - czytamy na profilu Gabrieli.