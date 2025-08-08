Wystarczą trzy składniki. Tak "eliksir na odporność" robi Ewa Wachowicz

Natalia Jabłońska

Popularny domowy środek na wzmocnienie odporności. Ale nie tylko! Syrop z imbiru, cytryny i miodu może być też sprzymierzeńcem w odchudzaniu. Tak "eliksir zdrowia" przygotowuje Ewa Wachowicz.

Ewa Wachowicz w kuchni "halo tu polsat"
Ewa Wachowicz w kuchni "halo tu polsat"AKPA

Oto drużyna do zadań specjalnych. Imbir, cytryna i miód to naturalni sprzymierzeńcy we wzmacnianiu odporności i wsparciu w infekcjach. 

Spis treści:

  1. Imbir: na odporność i odchudzanie
  2. Przepis na syrop z imbiru, miodu i cytryny Ewy Wachowicz
  3. Kto nie powinien sięgać po imbir?

Imbir: na odporność i odchudzanie

Imbir słynie z licznych właściwości prozdrowotnych. Ze wszystkich odmian najbardziej znany jest imbir lekarski. Jest skarbnicą witamin i minerałów - zawiera m.in. witaminę C, witaminę K, witaminę E i witaminę A oraz sód, fosfor, wapń, żelazo, magnez, cynk, miedź i mangan. Świeży imbir to również dobre źródło kwasu foliowego, witaminy B1 i B2.

Imbir działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie, przeciwwirusowo i wykrztuśnie. Do tego ma właściwości przeciwbólowe i przeciwbólowe. Dlatego też nie bez powodu chętnie sięgamy po niego w okresie jesienno-zimowym. Oprócz tego wspomaga pracę serca, jak i obniża poziom "złego" cholesterolu LDL. O imbirze mówi się też w kontekście odchudzania - jest naturalnym wspomagaczem w procesie spalania tkanki tłuszczowej. Oprócz tego korzystnie działa na trawienie i wykazuje właściwości detoksykujące.

Zobacz również:

Katarzyna Bosacka to znana ekspertka w kwestii zdrowego żywienia i robienia świadomych zakupów
Kuchnia

Świeży czy suszony? Katarzyna Bosacka wyjaśnia, jak używać imbiru

Natalia Jabłońska

Domowy syrop na bazie imbiru bez problemu możemy przygotować sami, najlepiej ze świeżych składników. Istnieje wiele przepisów na idealną miksturę - chętni mogą dodać do niej nawet ząbki czosnku. Nie brakuje wersji z dodatkiem cebuli, kurkumy, pigwy czy marchwi. Wszystko zależy od naszych upodobań.

My prezentujemy prosty przepis* Ewy Wachowicz. Słynna restauratorka przygotowuje syrop z trzech składników: imbiru, miodu i cytryny.

Imbir to naturalny antyoksydant
Imbir to naturalny antyoksydant123RF/PICSEL

Przepis na syrop z imbiru, miodu i cytryny Ewy Wachowicz

Imbir należy obrać ze skórki i pokroić w plasterki. Cytrynę wyszorować i również pokroić w plastry. Wszystko włożyć do słoika (plaster cytryny, kilka plasterków imbiru). Całość zalać łyżką miodu. Czynności powtarzać do zapełnienia słoika. Zamknąć i wstawić do lodówki na 48 godzin.

Ewa Wachowicz podaje, że tak przygotowany syrop można pić po jednej łyżeczce rano i wieczorem. Można go dodawać do herbaty, ale nie powinna być gorąca. 

Kto nie powinien sięgać po imbir?

Chociaż imbir ma wiele cennych dla zdrowia właściwości, niektórzy powinni go unikać. W tej grupie znajdują się osoby borykające się z refluksem żołądkowym, chorobą wrzodową czy mające problemy z ciśnieniem krwi.

***

*Przepis na syrop z miodu, cytryny i imbiru pochodzi ze strony ewawachowicz.pl/przepisy,,1313.html

MOŻNA ZDROWIEJ. O ŚNIE. Somnolog: Latami można nie wiedzieć, że we śnie rozwija się chorobaINTERIA.PL

Najnowsze