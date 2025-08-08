Oto drużyna do zadań specjalnych. Imbir, cytryna i miód to naturalni sprzymierzeńcy we wzmacnianiu odporności i wsparciu w infekcjach.

Imbir: na odporność i odchudzanie

Imbir słynie z licznych właściwości prozdrowotnych. Ze wszystkich odmian najbardziej znany jest imbir lekarski. Jest skarbnicą witamin i minerałów - zawiera m.in. witaminę C, witaminę K, witaminę E i witaminę A oraz sód, fosfor, wapń, żelazo, magnez, cynk, miedź i mangan. Świeży imbir to również dobre źródło kwasu foliowego, witaminy B1 i B2.

Imbir działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie, przeciwwirusowo i wykrztuśnie. Do tego ma właściwości przeciwbólowe i przeciwbólowe. Dlatego też nie bez powodu chętnie sięgamy po niego w okresie jesienno-zimowym. Oprócz tego wspomaga pracę serca, jak i obniża poziom "złego" cholesterolu LDL. O imbirze mówi się też w kontekście odchudzania - jest naturalnym wspomagaczem w procesie spalania tkanki tłuszczowej. Oprócz tego korzystnie działa na trawienie i wykazuje właściwości detoksykujące.

Domowy syrop na bazie imbiru bez problemu możemy przygotować sami, najlepiej ze świeżych składników. Istnieje wiele przepisów na idealną miksturę - chętni mogą dodać do niej nawet ząbki czosnku. Nie brakuje wersji z dodatkiem cebuli, kurkumy, pigwy czy marchwi. Wszystko zależy od naszych upodobań.

My prezentujemy prosty przepis* Ewy Wachowicz. Słynna restauratorka przygotowuje syrop z trzech składników: imbiru, miodu i cytryny.

Przepis na syrop z imbiru, miodu i cytryny Ewy Wachowicz

Imbir należy obrać ze skórki i pokroić w plasterki. Cytrynę wyszorować i również pokroić w plastry. Wszystko włożyć do słoika (plaster cytryny, kilka plasterków imbiru). Całość zalać łyżką miodu. Czynności powtarzać do zapełnienia słoika. Zamknąć i wstawić do lodówki na 48 godzin.

Ewa Wachowicz podaje, że tak przygotowany syrop można pić po jednej łyżeczce rano i wieczorem. Można go dodawać do herbaty, ale nie powinna być gorąca.

Kto nie powinien sięgać po imbir?

Chociaż imbir ma wiele cennych dla zdrowia właściwości, niektórzy powinni go unikać. W tej grupie znajdują się osoby borykające się z refluksem żołądkowym, chorobą wrzodową czy mające problemy z ciśnieniem krwi.

