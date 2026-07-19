Spis treści: Agrest - co to za roślina? Jakie właściwości zdrowotne ma agrest? Jak wykorzystać agrest w kuchni?

Agrest - co to za roślina?

Agrest to krzew owocowy z rodziny agrestowatych. Botanicznie rzecz biorąc jego owoce to jagody - kuliste lub lekko owalne, mięsiste, z cienką skórką w kolorze jasnozielonym, żółtym lub różowo-fioletowym (w zależności od odmiany). Ich smak uzależniony jest od poziomu dojrzałości - może być lekko cierpki i orzeźwiający jak również słodko-kwaśny, z nutą przypominającą winogrona lub kiwi. Wraz z aronią, porzeczkami i borówkami agrest stoi na podium najzdrowszych owoców, które uprawia się w Polsce. Dlaczego te niewielkie owoce są tak cenne i w jaki sposób najlepiej korzystać z ich dobroci?

Aronia jest bogactwem witaminy C i w naturalny sposób wspiera odporność 123RF/PICSEL

Jakie właściwości zdrowotne ma agrest?

Owoce agrestu są przede wszystkim niezwykłym bogactwem witaminy C - w 100 gramach tego owocu znajduje się około 26 mg kwasu askorbinowego, co sprawia, że są doskonałym naturalnym wsparciem dla układu odpornościowego. Poza tym agrest zawiera witaminy z grupy B, A i cenny beta-karoten oraz witaminę E. Jest też świetnym źródłem błonnika, potasu oraz wapnia i wykazuje całe mnóstwo prozdrowotnych właściwości. Spożywanie agrestu jest przede wszystkim do wsparciem dla:

układu trawiennego

odporności

narządu wzroku

prawidłowego funkcjonowania serca

układu nerwowego

wątroby

pęcherza moczowego i nerek

Ponadto agrest to owoce o silnym działaniu przeciwzapalnym. Zawarte w nim związki bioaktywne - szczególnie polifenole i flawonoidy zapobiegają powstawaniu chorób związanych z działaniem stresu oksydacyjnego. Tym samym agrest wykazuje działanie antynowotworowe, a zawarty w jego owocach kwas pantotenowy dodatkowo korzystnie oddziałuje na skórę.

Jak wykorzystać agrest w kuchni?

Najlepiej, aby agrest był spożywany w formie świeżej. Można wykorzystywać go jako przekąskę lub dodawać do owsianek, deserów czy wypieków. Sezon na te owoce w Polsce trwa jednak krótko, dlatego zdecydowanie warto również wykorzystywać je do przetworów - np. dżemów, konfitur czy soków. Agrest sprawdzi się nie tylko w wersji na słodko, ale doskonale przełamie i wzbogaci też smak wielu "ciężkich" , treściwych potraw oraz dań obiadowych. W kuchni wytrawnej nierzadko wykorzystywany jest jako dodatek do mięs pieczonych i duszonych (szczególnie sosów) oraz grillowanych serów. Świeży agrest dostępny jest na ogół na targach i w większości dobrze zaopatrzonych dyskontów, przez niemal całe lato.





Pleciony ser z Bośni. Tradycja, ekologia i smak © 2026 Associated Press