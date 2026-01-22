Wystarczy kilka składników i wyczarujesz danie jak z restauracji. Koniec z nudnymi obiadami

Karolina Woźniak

Czasem wystarczy kilkanaście minut w kuchni, żeby zwykły obiad lub kolację zamienić w coś naprawdę wyjątkowego. Tarta z pieczarkami i serem to idealny przykład na to, że w kilka chwil można przygotować coś eleganckiego, pysznego i zupełnie innego niż codzienna kanapka czy makaron. Wygląda jak z menu dobrej restauracji, a smakuje jeszcze lepiej, bo robiona jest w domu.

Tarta z chrupiącym spodem ozdobiona plasterkami pieczarek, kawałkami mięsa oraz drobno posiekanymi świeżymi ziołami, jedno z jej kawałków jest wyjęte z całości, całość leży na drewnianej powierzchni.
Pełna smaku, aromatyczna i bardzo elegancka tarta z pieczarkami123RF/PICSEL

Koniec nudy w domowym menu

Tarta z pieczarkami i serem to jedno z tych dań, które idealnie wpisują się w codzienny, domowy rytm, bez pośpiechu, bez stresu i bez listy skomplikowanych składników. Łączy w sobie wszystko, co najlepsze w kuchni comfort food: kruchy, maślany spód, aromatyczne pieczarki podsmażone na złoto oraz warstwę rozpływającego się sera. To przepis, który sprawdzi się zarówno wtedy, gdy masz ochotę na coś prostego po długim dniu, jak i wtedy, gdy chcesz przygotować coś efektownego dla bliskich. Tarta świetnie smakuje na ciepło i na zimno, można ją podać z lekką sałatką, albo zapakować do śniadaniówki na następny dzień. Oto jak krok po kroku przygotować domową tartę z pieczarkami i serem, która zawsze się udaje i szybko staje się jednym z tych dań, do których będziesz wracać.

Tarta z pieczarkami - przepis

Tarta z delikatnym nadzieniem z grzybami, mięsem oraz ziołami, umieszczona na drewnianej desce, w tle widoczny drewniany widelec i fragment ściereczki w kratkę.
Efektowna, pyszna i nieskomplikowana w przyrządzeniu - tarta z pieczarkami123RF/PICSEL

Składniki

  • 1,5 szklanki mąki pszennej
  • 200 g masła
  • 1 żółtko
  • pół łyżeczki soli
  • pół łyżeczki pieprzu czarnego mielonego
  • 500 g pieczarek
  • 1 cebula
  • 150 ml śmietany 30%
  • 2 jajka
  • 2 łyżki posiekanej natki pietruszki
  • sól do smaku
  • pieprz do smaku
  • olej do smażenia
  • 1 opakowanie mozzarelli
1 godz. 0 min
1-2

Przygotowanie:

  1. Pokrój cebulę w piórka, a pieczarki w plasterki. Rozgrzej olej na patelni i zeszklij cebulę. Dodaj pieczarki i smaż aż odparuje woda. Dolej śmietanę.
  2. Wymieszaj pieczarki z pietruszką i dopraw do smaku solą i pieprzem. Odstaw farsz do wystudzenia.
  3. Z mąki, masła, żółtka i soli zagnieć kruche ciasto.
  4. Wysmaruj formę na tartę tłuszczem, rozłóż ciasto i ponakłuwaj jego spód widelcem.
  5. Piecz spód w piekarniku nagrzanym do 200 st. C przez ok. 10-15 minut, aż lekko się zrumieni.
  6. Do przestudzonego farszu dodaj 2 jajka i dokładnie wymieszaj.
  7. Przełóż farsz na podpieczony spód tarty.
  8. Rozłóż na wierzchu mozzarellę (lub inny ser, który lubisz).
  9. Wstaw tartę z powrotem do piekarnika i piecz do roztopienia i zarumienia sera.

Wskazówki:

  • Pieczarki smaż na dość dużym ogniu, żeby szybko odparowały wodę - farsz nie będzie wodnisty.
  • Farsz lekko przestudź przed dodaniem jajek, żeby się nie ścięły.
  • Jeśli chcesz bardziej kremowe wnętrze, możesz dodać 1-2 łyżki dodatkowej śmietany.
  • Tarta najlepiej smakuje po 10-15 minutach od wyjęcia z piekarnika - łatwiej się kroi i ma lepszą konsystencję.

