Tarta z pieczarkami i serem to jedno z tych dań, które idealnie wpisują się w codzienny, domowy rytm, bez pośpiechu, bez stresu i bez listy skomplikowanych składników. Łączy w sobie wszystko, co najlepsze w kuchni comfort food: kruchy, maślany spód, aromatyczne pieczarki podsmażone na złoto oraz warstwę rozpływającego się sera. To przepis, który sprawdzi się zarówno wtedy, gdy masz ochotę na coś prostego po długim dniu, jak i wtedy, gdy chcesz przygotować coś efektownego dla bliskich. Tarta świetnie smakuje na ciepło i na zimno, można ją podać z lekką sałatką, albo zapakować do śniadaniówki na następny dzień. Oto jak krok po kroku przygotować domową tartę z pieczarkami i serem, która zawsze się udaje i szybko staje się jednym z tych dań, do których będziesz wracać.