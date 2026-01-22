Wystarczy kilka składników i wyczarujesz danie jak z restauracji. Koniec z nudnymi obiadami
Czasem wystarczy kilkanaście minut w kuchni, żeby zwykły obiad lub kolację zamienić w coś naprawdę wyjątkowego. Tarta z pieczarkami i serem to idealny przykład na to, że w kilka chwil można przygotować coś eleganckiego, pysznego i zupełnie innego niż codzienna kanapka czy makaron. Wygląda jak z menu dobrej restauracji, a smakuje jeszcze lepiej, bo robiona jest w domu.
Koniec nudy w domowym menu
Tarta z pieczarkami i serem to jedno z tych dań, które idealnie wpisują się w codzienny, domowy rytm, bez pośpiechu, bez stresu i bez listy skomplikowanych składników. Łączy w sobie wszystko, co najlepsze w kuchni comfort food: kruchy, maślany spód, aromatyczne pieczarki podsmażone na złoto oraz warstwę rozpływającego się sera. To przepis, który sprawdzi się zarówno wtedy, gdy masz ochotę na coś prostego po długim dniu, jak i wtedy, gdy chcesz przygotować coś efektownego dla bliskich. Tarta świetnie smakuje na ciepło i na zimno, można ją podać z lekką sałatką, albo zapakować do śniadaniówki na następny dzień. Oto jak krok po kroku przygotować domową tartę z pieczarkami i serem, która zawsze się udaje i szybko staje się jednym z tych dań, do których będziesz wracać.
Tarta z pieczarkami - przepis
Składniki
- 1,5 szklanki mąki pszennej
- 200 g masła
- 1 żółtko
- pół łyżeczki soli
- pół łyżeczki pieprzu czarnego mielonego
- 500 g pieczarek
- 1 cebula
- 150 ml śmietany 30%
- 2 jajka
- 2 łyżki posiekanej natki pietruszki
- sól do smaku
- pieprz do smaku
- olej do smażenia
- 1 opakowanie mozzarelli
Przygotowanie:
- Pokrój cebulę w piórka, a pieczarki w plasterki. Rozgrzej olej na patelni i zeszklij cebulę. Dodaj pieczarki i smaż aż odparuje woda. Dolej śmietanę.
- Wymieszaj pieczarki z pietruszką i dopraw do smaku solą i pieprzem. Odstaw farsz do wystudzenia.
- Z mąki, masła, żółtka i soli zagnieć kruche ciasto.
- Wysmaruj formę na tartę tłuszczem, rozłóż ciasto i ponakłuwaj jego spód widelcem.
- Piecz spód w piekarniku nagrzanym do 200 st. C przez ok. 10-15 minut, aż lekko się zrumieni.
- Do przestudzonego farszu dodaj 2 jajka i dokładnie wymieszaj.
- Przełóż farsz na podpieczony spód tarty.
- Rozłóż na wierzchu mozzarellę (lub inny ser, który lubisz).
- Wstaw tartę z powrotem do piekarnika i piecz do roztopienia i zarumienia sera.
Wskazówki:
- Pieczarki smaż na dość dużym ogniu, żeby szybko odparowały wodę - farsz nie będzie wodnisty.
- Farsz lekko przestudź przed dodaniem jajek, żeby się nie ścięły.
- Jeśli chcesz bardziej kremowe wnętrze, możesz dodać 1-2 łyżki dodatkowej śmietany.
- Tarta najlepiej smakuje po 10-15 minutach od wyjęcia z piekarnika - łatwiej się kroi i ma lepszą konsystencję.
