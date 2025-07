Zarodki pszenne, choć brzmią jak coś, co raczej mało nadaje się do jedzenia, to w rzeczywistości jeden z najcenniejszych składników odżywczych, jakie dała nam natura. A co najlepsze - są łatwo dostępne, niedrogie i pasują niemal do wszystkiego. Co to właściwie jest, skąd się bierze i dlaczego warto dać im szansę?