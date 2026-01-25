Spis treści: Dlaczego ziemniaki gotują się tak długo? Ten składnik wrzuć do wody. Efekt zaskakuje Jak gotować ziemniaki, żeby były miękkie, ale nie wodniste Czy tern trik działa na wszystkie rodzaje ziemniaków? Najczęstsze błędy, które wydłużają gotowanie ziemniaków

Dlaczego ziemniaki gotują się tak długo?

Długość gotowania ziemniaków zależy od ich odmiany. Im zawierają więcej skrobi, tym szybciej są miękkie. Te gatunki świetnie nadają się do puree, kopytek czy klusek śląskich, ponieważ łatwo się rozpadają. Jako dodatek do dań głównych bardziej cenione są odmiany woskowe, o maślanym smaku. Te gotują się dłużej od 25 minut do nawet 50 min w skorupkach.

Na długość gotowania mogą wpłynąć również drobne błędy. Szybciej zmiękną mniejsze fragmenty bulwy niż całe i do tego zalane do połowy wodą.

Ten składnik wrzuć do wody. Efekt zaskakuje

Istnieje sposób, aby przyspieszyć gotowanie ziemniaków. Jest zadziwiająco prosty. Wrzuć do zimnej wody z ziemniakami odrobinę sody oczyszczonej. Wystarczy ¼ łyżeczki na ok. 2 litry wody do ugotowania 1,5 kg ziemniaków. Soda podnosi pH wody, dzięki czemu pektyny szybciej się rozpadają, a bulwa lepiej chłonie wodę. Dzięki sodzie oczyszczonej ziemniaki mogą być już miękkie po 7 minutach.

Innym sposobem na przyspieszenie gotowania się ziemniaków jest dodatek masła lub oleju do wody z ziemniakami. Tłuszcz tworzy cienki film na powierzchni wody, dzięki czemu nie kipi i zatrzymuje ciepło, które lepiej rozprowadza się w bulwach.

Jak gotować ziemniaki, żeby były miękkie, ale nie wodniste

Gotowanie ziemniaków tylko z pozoru jest proste. Drobny błąd może sprawić, że staną się wodniste, zaczną się rozpadać podczas gotowania lub ugotują się nierównomiernie. Jak tego uniknąć?

Ziemniaki umieść w zimnej wodzie i podgrzewaj stopniowo. Wrzucenie ich na gorącą wodę może spowodować, że pozostaną twarde w środku.

Staraj się nie moczyć ziemniaków przed gotowaniem. Zalej je dopiero przed włączeniem kuchenki. Dzięki temu nie wchłoną nadmiernej ilości wody. Po ugotowaniu od razu odcedź je i nie zostawiaj w wodzie.

Wodę, w której będą gotować się ziemniaki trzeba koniecznie posolić, inaczej będą niesmaczne. Jedynym ratunkiem dla zapominalskich jest solenie już na talerzu. Zwykle na jeden litr wody przypada łyżeczka soli. 123RF/PICSEL

Czy tern trik działa na wszystkie rodzaje ziemniaków?

Soda oczyszczona czy olej działa na wszystkie ziemniaki niezależnie od gatunku. Dzięki tym produktom przyspieszysz ich gotowanie. Gatunki z większą ilością skrobi tzw. mączyste typu C naturalnie szybciej się gotują, dlatego efekt w ich przypadku może być bardziej zauważalny.

Najczęstsze błędy, które wydłużają gotowanie ziemniaków

Długie gotowanie się ziemniaków często jest spowodowane nieświadomie popełnianymi błędami. Do najczęstszych należy gotowanie zbyt dużych bulw. Zamiast umieszczać w garnku całe ziemniaki, pokrój je na mniejsze kawałki.

Chcąc przyspieszyć gotowanie się ziemniaków, intuicyjnie zwiększamy moc kuchenki. Efekt jednak będzie zgoła inny. W mocno gotującej się wodzie ziemniaki na zewnątrz szybciej zmiękną, ale wewnątrz pozostaną twarde. Podobny skutek może przynieść wrzucanie surowych ziemniaków na gotującą się wodę.

