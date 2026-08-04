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Wysyp owoców to żaden problem. Ciasto zniknie do ostatniego okruszka

Tomasz Hirkyj

Tomasz Hirkyj

Owoce latem są zjadane w różnych formach. Jeśli ktoś zapyta, która jest najlepsza, to odpowiedź zawsze brzmi tak samo: każda! Ale co zrobić z nadmiarem owoców, których termin przydatności do spożycia jest naglący? Wystarczy zagnieść kruche ciasto, dodać dowolne owoce i problem z głowy. Sam zapach unoszący się z kuchni sprawi, że szybko znajdą się osoby, które będą chciały skosztować kruchego ciasta z owocami.

Kawałek kruchego ciasta z owocami i kruszonką na białym talerzu, trzymanym w dłoni.
Ciasto kruche z owocami nie jest trudne w przygotowaniu. Zawsze wychodziTomasz HirkyjArchiwum autora

Kruche ciasto z owocami? W tej wersji się uda

Recepta na kruche ciasto? Odpowiednie proporcje oraz dobre postępowanie ze składnikami. Jeśli już opanujemy tę - tylko pozornie - trudną sztukę, to zaimponujemy domownikom i gościom. Wtedy już tylko czas na wybór owoców.

Jakie owoce wykorzystać do ciasta kruchego? Mamy pełną dowolność, ponieważ pasują tutaj wszystkie owoce sezonowe. Warto sięgnąć akurat po te, które są pod ręką. Mogą być to słodkie truskawki, kwaśny agrest lub porzeczki albo stonowane śliwki. W tej materii wszystkie chwyty są dozwolone, a miksowanie słodyczy i kwaskowości daje piorunujący efekt smakowy.

Przepis na kruche ciasto warto sobie zapisać, ponieważ jest uniwersalne: bez problemu sprawdzi się np. w tartach owocowych albo kremowych. Czas poznać składniki.

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Kruche ciasto z owocami: składniki

Kula jasnego ciasta drożdżowego położona na obsypanej mąką powierzchni.
Kruche ciasto trzeba szybko zagnieść, żeby zbytnio go nie ocieplić123RF/PICSEL

Składniki na bazowe ciasto:

  • 1szklanka mąki pszennej,
  • 3 łyżki cukru (drobnego albo cukru pudru, ew. zwykłego),
  • 1 łyżeczka cukru wanilinowego,
  • 100 g masła,
  • 2 jajka,
  • 1 łyżeczka zimnej wody,
  • szczypta soli.

Kruszonka:

  • 1 szklanka mąki,
  • 0,5 szklanki cukru,
  • 100 g masła.

Dowolne owoce: porzeczki, śliwki, truskawki, agrest, itp.

Dodatkowo: pół szklanki cukru do bezy.

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Sposób przygotowania ciasta kruchego z owocami

Duża okrągła forma wypełniona złocistą kruszonką na warstwie ciasta, z widocznymi brązowymi fragmentami na brzegach.
Kruche ciasto z owocami zawsze wychodziTomasz HirkyjArchiwum autora

Ciasto kruche

  1. Do miski wrzucamy suche składniki: mąkę, sól, cukry.
  2. Dodajemy pokrojone w kostkę masło.
  3. Składniki przez chwilę siekamy nożem tak, aby jak najwięcej składników się połączyło.
  4. Oddzielamy żółtka od białek (białka zostawiamy).
  5. Do ciasta dodajemy żółtka oraz wodę i szybko zagniatamy ciasto, aby zbytnio go nie ogrzać.
  6. Ciasto formujemy w kulkę, owijamy w folię spożywczą i chowamy do lodówki na co najmniej 30 minut.

Kruszonka

  1. Mąkę przekładamy do miski.
  2. Dodajemy cukier i pokrojone w kostkę masło.
  3. Szybko zagniatamy, formujemy kulkę i owijamy w folię i chowamy do lodówki.

Przygotowanie ciasta

  1. Kiedy ciasto jest schłodzone, rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni.
  2. Okrągłą formę wykładamy ciastem, wyrównujemy i nakłuwamy widelcem.
  3. Ciasto podpiekamy przez kwadrans.
  4. Do białka dodajemy szczyptę soli oraz cukier i ubijamy na sztywno.
  5. Do podpieczonego spodu dodajmy owoce, przykrywamy pianą, a na wierzch sypiemy kruszonkę.
  6. Całość pieczemy ok. 30 minut do momentu, aż kruszonka będzie zarumieniona.

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