Kruche ciasto z owocami? W tej wersji się uda

Recepta na kruche ciasto? Odpowiednie proporcje oraz dobre postępowanie ze składnikami. Jeśli już opanujemy tę - tylko pozornie - trudną sztukę, to zaimponujemy domownikom i gościom. Wtedy już tylko czas na wybór owoców.

Jakie owoce wykorzystać do ciasta kruchego? Mamy pełną dowolność, ponieważ pasują tutaj wszystkie owoce sezonowe. Warto sięgnąć akurat po te, które są pod ręką. Mogą być to słodkie truskawki, kwaśny agrest lub porzeczki albo stonowane śliwki. W tej materii wszystkie chwyty są dozwolone, a miksowanie słodyczy i kwaskowości daje piorunujący efekt smakowy.

Przepis na kruche ciasto warto sobie zapisać, ponieważ jest uniwersalne: bez problemu sprawdzi się np. w tartach owocowych albo kremowych. Czas poznać składniki.

Kruche ciasto z owocami: składniki

Kruche ciasto trzeba szybko zagnieść, żeby zbytnio go nie ocieplić 123RF/PICSEL

Składniki na bazowe ciasto:

1szklanka mąki pszennej,

3 łyżki cukru (drobnego albo cukru pudru, ew. zwykłego),

1 łyżeczka cukru wanilinowego,

100 g masła,

2 jajka,

1 łyżeczka zimnej wody,

szczypta soli.

Kruszonka:

1 szklanka mąki,

0,5 szklanki cukru,

100 g masła.

Dowolne owoce: porzeczki, śliwki, truskawki, agrest, itp.

Dodatkowo: pół szklanki cukru do bezy.

Sposób przygotowania ciasta kruchego z owocami

Kruche ciasto z owocami zawsze wychodzi Tomasz Hirkyj Archiwum autora

Ciasto kruche

Do miski wrzucamy suche składniki: mąkę, sól, cukry. Dodajemy pokrojone w kostkę masło. Składniki przez chwilę siekamy nożem tak, aby jak najwięcej składników się połączyło. Oddzielamy żółtka od białek (białka zostawiamy). Do ciasta dodajemy żółtka oraz wodę i szybko zagniatamy ciasto, aby zbytnio go nie ogrzać. Ciasto formujemy w kulkę, owijamy w folię spożywczą i chowamy do lodówki na co najmniej 30 minut.

Kruszonka

Mąkę przekładamy do miski. Dodajemy cukier i pokrojone w kostkę masło. Szybko zagniatamy, formujemy kulkę i owijamy w folię i chowamy do lodówki.

Przygotowanie ciasta

Kiedy ciasto jest schłodzone, rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni. Okrągłą formę wykładamy ciastem, wyrównujemy i nakłuwamy widelcem. Ciasto podpiekamy przez kwadrans. Do białka dodajemy szczyptę soli oraz cukier i ubijamy na sztywno. Do podpieczonego spodu dodajmy owoce, przykrywamy pianą, a na wierzch sypiemy kruszonkę. Całość pieczemy ok. 30 minut do momentu, aż kruszonka będzie zarumieniona.

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