Jak zrobić idealny, domowy pasztet?

Wydawać by się mogło, że przyrządzenie domowego pasztetu jest dziecinnie proste. Należy mieć jednak na uwadze fakt, iż nawet mały błąd popełniony w trakcie jego przygotowywania może zupełnie popsuć efekt końcowy. Sekretem idealnego pasztetu jest oczywiście jego główny składnik, a mianowicie mięso. Jego rodzaj wpłynie na konsystencję pieczeni jak również jej smak. Ponadto, pomijanie niektórych wskazówek od kulinarnych ekspertów może sprawić, że pasztet będzie mdły i suchy. Niektórzy przygotowują go z wielu rodzajów mięs i właśnie taki smakuje najlepiej.

Domowy pasztet na Boże Narodzenie. Jakiego mięsa użyć?

Najbardziej doświadczone kucharki i kucharze do przyrządzenia domowe pasztetu polecają wykorzystać zarówno mięso wieprzowe, wołowe jak i drobiowe. Dzięki takiej kombinacji, po wyjęciu z piekarnika pieczeń nie wysuszy się, a jej zapach i aromat będą nie do opisania. W pasztecie nie może zabraknąć również odpowiednich przypraw - jałowca, gałki muszkatołowej, imbiru no i oczywiście soli oraz pieprzu. Na przygotowanie pasztetu należy też poświęcić odpowiednio dużo czasu - lepiej się z tym nie spieszyć. Mięso dobrze ugotować dzień wcześniej, a dopiero później zabrać się do jego mielenia i łączenia składników. Istotna jest też odpowiednia długość pieczenia.

Pamiętaj, aby mięso na pasztet przygotować dzień wcześniej 123RF/PICSEL

Idealny w smaku pasztet na Boże Narodzenie. Przepis krok po kroku

Zanim zabierzesz się do przyrządzania pasztetu, przygotuj wszystkie składniki, a także foremki keksowe. Potrzebna będzie również maszynka do mięsa i mikser. Mięso warto kupić ze sprawdzonego źródła, aby było świeże i jak najlepszej jakości.

Składniki:

Składniki 300 g łopatki wieprzowej

300 g karkówki wieprzowej

300 g udźca wołowego

300 g wątróbki drobiowej

300 g boczku surowego

8 jajek

mleko

kilka kromek czerstwego pieczywa pszennego

sól, pieprz

2 liście laurowe

4 ziarenek ziela angielskiego

gałka muszkatołowa

imbir mielony

cząber

jałowiec

Sposób przygotowania:

Mięso (oprócz wątróbki) umyj i pokrój na mniejsze kawałki, a następnie przełóż do garnka. Dodaj liście laurowe, ziele angielskie, 3 ziarna jałowca i wlej wodę tak, aby przykryła mięso. Gotuj na niewielkiej mocy palnika do miękkości pod przykryciem. Wątróbkę sparz, ostudź i przełóż do miski, a następnie wstaw do lodówki na całą noc. Następnego dnia do czerstwego chleba dodaj mleko i odciśnij. Ugotowane mięso dwukrotnie zmiel w maszynce na drobnych oczkach. Dodaj zamoczone w mleku pieczywo i wymieszaj. Mięso dopraw do solą, pieprzem, imbirem i gałką muszkatołową. Białka oddziel od żółtek - żółtka dodaj do masy mięsnej, a białka ubij na sztywną pianę. Ubite białka dodaj do mięsa i delikatnie wymieszaj Masę mięsną przełóż do foremek keksowych wyłożonych papierem do pieczenia. Pasztet wstaw do nagrzanego do 180 stopni C piekarnika (grzałka góra- dół) na około 70 minut. Po tym czasie włóż patyczek i sprawdź, czy się nie obiera. Po ostudzeniu przechowuj pasztet w lodówce.

Sięgnij po inspiracje, które pomogą stworzyć ciepłą, świąteczną atmosferę Canva Pro INTERIA.PL

