Z młodymi ziemniaczkami i szpinakiem kotlety po holsztyńsku smakują najlepiej. Bez panierowania!
Solidny obiad z młodych warzyw z kotletami schabowymi w nieco innym wydaniu. Kotlety po holsztyńsku nie wymagają panierowanie, a są bardzo smaczne i zawierają dodatkową porcję białka zamiast tuczącej panierki.
Prosty, ale dobrze zbilansowany obiad, który jest do tego łatwy w wykonaniu, to sposób na dobre samopoczucie do końca dnia. Porcja młodych warzyw dostarczy witamin, minerałów a także błonnika, a do tego smakuje wyśmienicie.
Mięso i jajko to podwójna porcja białka, która pozwoli utrzymać sytość przez długie godziny, co zapobiega podjadaniu. Brak panierki to nie tylko mniej pracy, ta warstwa, która składa się w przeważającej mierze z węglowodanów i mocno chłonąca tłuszcz, ma sporo kalorii a niewiele wartości odżywczych.
Aby smak był jeszcze lepszy jajka sadzone należy smażyć tak, aby żółtko pozostało płynne.
Składniki
- 1,5 kg młodego szpinaku
- 2 cebule
- 1 kg młodych ziemniaków
- sól
- 3 łyżki oleju
- pieprz
- 4 kotlety schabowe
- 200 g śmietany (18 %)
- łyżka bazy do sosów
- gałka muszkatołowa
- szczypta cukru
- 15 g sklarowanego masła
- 4 jajka
Szpinak dobrze wymyć, osączyć z wody. Cebule pokroić w drobną kostkę. Ziemniaki oskrobać, ugotować w osolonej wodzie.
Cebulę zeszklić na łyżce oleju, dodać połowę szpinaku, pozwolić, aby opadł i dodać resztę szpinaku. Na średnim ogniu smażyć jakieś 8-10 minut. Doprawić solą i pieprzem, dodać śmietanę i bazę do sosów, zagotować i trzymać na ogniu jeszcze minutę. Doprawić solą, pieprzem, gałką muszkatołowa i cukrem. Trzymać w cieple.
Na patelni rozgrzać 2 łyżki oleju, Mięso mocno obsmażać po 2 minuty z każdej strony. Doprawić solą i pieprzem. Na sklarowanym maśle usmażyć jajka sadzone, doprawić pieprzem. Jajka układać na mięsie, podawać z ziemniaczkami i szpinakiem.
Czas przygotowania: 50 minut
Jedna porcja zawiera: 2600 kJ/621 kcal