Prosty, ale dobrze zbilansowany obiad, który jest do tego łatwy w wykonaniu, to sposób na dobre samopoczucie do końca dnia. Porcja młodych warzyw dostarczy witamin, minerałów a także błonnika, a do tego smakuje wyśmienicie.

Mięso i jajko to podwójna porcja białka, która pozwoli utrzymać sytość przez długie godziny, co zapobiega podjadaniu. Brak panierki to nie tylko mniej pracy, ta warstwa, która składa się w przeważającej mierze z węglowodanów i mocno chłonąca tłuszcz, ma sporo kalorii a niewiele wartości odżywczych.

Aby smak był jeszcze lepszy jajka sadzone należy smażyć tak, aby żółtko pozostało płynne.

Składniki 1,5 kg młodego szpinaku

2 cebule

1 kg młodych ziemniaków

sól

3 łyżki oleju

pieprz

4 kotlety schabowe

200 g śmietany (18 %)

łyżka bazy do sosów

gałka muszkatołowa

szczypta cukru

15 g sklarowanego masła

4 jajka

Szpinak dobrze wymyć, osączyć z wody. Cebule pokroić w drobną kostkę. Ziemniaki oskrobać, ugotować w osolonej wodzie.

Cebulę zeszklić na łyżce oleju, dodać połowę szpinaku, pozwolić, aby opadł i dodać resztę szpinaku. Na średnim ogniu smażyć jakieś 8-10 minut. Doprawić solą i pieprzem, dodać śmietanę i bazę do sosów, zagotować i trzymać na ogniu jeszcze minutę. Doprawić solą, pieprzem, gałką muszkatołowa i cukrem. Trzymać w cieple.

Na patelni rozgrzać 2 łyżki oleju, Mięso mocno obsmażać po 2 minuty z każdej strony. Doprawić solą i pieprzem. Na sklarowanym maśle usmażyć jajka sadzone, doprawić pieprzem. Jajka układać na mięsie, podawać z ziemniaczkami i szpinakiem.

Czas przygotowania: 50 minut

Jedna porcja zawiera: 2600 kJ/621 kcal

