Uwielbiam bób. To prawdziwy smak lata, a do tego prawdziwa skarbnica składników odżywczych. Chętnie zajadam go po prostu po ugotowaniu, ale w weekendy, kiedy mam ochotę trochę się porozpieszczać, przygotowuję sobie małą ucztę.

Taka sałatka świetnie sprawdzi się jako przekąska do serialu, albo lekka kolacja, którą można spożyć np. na tarasie, ciesząc się letnim wieczorem.

Podsmażony boczek nada głębię smaku, a groszek i pomidory wprowadzą lekkość i świeżość. Nie zapominajmy o grzankach z bagietki. Można je zrobić w opiekaczu lub na suchej patelni. Zwieńczeniem dania będzie dobrej jakości oliwa z pierwszego tłoczenia

Składniki 15 dag bobu,

10 dag boczku,

1/2 bagietki,

opakowanie pomidorów koktajlowych,

pół szklanki groszku cukrowego,

2 łyżki oliwy,

sól, pieprz

Przygotowanie:

Bób ugotować w osolonej wodzie i po lekkim ostudzeniu obrać. Boczek usmażyć na suchej patelni na chrupiąco, po przestudzeniu pokroić w paseczki. Pomidory poprzekrawać. Bagietkę pokroić w plastry i opiec, aby powstały grzanki.

Pomidory, bób, groszek i boczek wymieszać, doprawić solą, pieprzem, skropić oliwą. Podawać z grzankami.

Czas przygotowania 30 min.

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