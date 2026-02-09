Za ten kebab twoja skóra ci podziękuje. Przepis, który jest hitem w sieci

Jak w naturalny sposób dbać o skórę? Dieta jest kluczowa

W mediach społecznościowych ostatnio roi się od treści propagujących naturalne metody dbania o siebie - szczególnie triki pielęgnacyjne, ale również związane z żywieniem, które poprawia jędrność i koloryt skóry. Ogromną popularnością cieszą się porady związane z trendem "skin care" - czyli świadomymi działaniami mającymi na celu nie tylko pielęgnację kosmetykami, ale również dbania o cerę "od środka". Jedną z influencerek, która już od pewnego czasu działa w tym temacie, a jej posty cieszą się ogromną popularnością, jest Anna Karcz. W przeszłości zajmowała się ona tematyką związaną z fitnessem i budowaniem atletycznej sylwetki, a dziś jej instagramowe konto skupia się na dbaniu o skórę.

Co jeść, aby mieć piękną, promienną cerę? Nie tylko warzywa i owoce

Anna Karcz w swoim filmikach w mediach społecznościowych pokazywała już mnóstwo naturalnych produktów zbawiennie działających na cerę. Były to między innymi różne warzywa, owoce, jak również produkty mięsne i ryby. Influencerka prezentując poszczególnie rzeczy, zawsze je omawia i podaje konkretne związki, które wpływają na jędrność, promienność i młody wygląd cery. Nikogo nie dziwiło, gdy na nagraniach kosztowała grejpfruty, awokado, pestki granatu czy łososia. Ogromne poruszenie wywołał jednak przepis na zdrowego kebaba, którego jedzenie jej zdaniem korzystnie oddziałuje na wygląd. Internauci byli jednocześnie zdziwieni i zachwyceni, bo patent wydaje się naprawdę bardzo prosty, a sam posiłek niezwykle apetyczny. Anna Karcz objaśniła jak krok po kroku zrobić kebaba "skin care".

Kebab na "skin care" jest źródłem polifenoli i innych składników, które zbawiennie działają na skórę 123RF/PICSEL

Kebab na "skin care". Przepis

Składniki Mięso 200 g zmielonego antrykotu wołowego

natka pietruszki

czosnek - 2 ząbki

sól

papryka słodka i wędzona

bazylia

oregano

przyprawa do mięs Lawasz 150 g mąki

pół łyżki oliwy

pół łyżeczki soli

100 ml wrzątku Dip kefir pół na pół z śmietaną 18% (lub sama śmietana)

oliwa

czosnek

sól

sok z cytryny

sałata

ogórek kiszony

pomidor

cebula

Składniki na placek mięsny połącz, rozwałkuj na plaszce i upiecz w piekarniku, 200 st. C, 20 min. Ciasto na lawasz wyrób, odłóż na 10-15 min i wyrabiaj. Podsyp mąką, smaż na małym ogniu na rozgrzanej patelni. Mięso oraz warzywa wyłóż na lawaszu i zwiń.

Za ten kebab Twoja skóra Ci podziękuję.

