Uwielbiam czerpać inspiracje z tradycji kulinarnych różnych części świata. Czasami jeden pyszny przepis sprawia, że chce się wypróbować inne. Kraj Basków długo nie istniał na mojej kulinarnej mapie. Pojawił się tam dopiero wraz z modą na słynne kremowe serniki. Są tak pyszne, że trudno nie iść tym tropem.

Kurczak po baskijsku okazał się strzałem w dziesiątkę. Wszystkie składniki są obecnie łatwo dostępne w Polsce, a danie nie jest trudne w przygotowaniu. W Dodatku dostajemy od razu pełen obiad, czyli mięso wraz ryżem i warzywami.

Oczywiście poszczególne warianty tego przepisu nieco różnią się od siebie. W wielu wersjach znajdziemy dodatek białego wina, jednak ja dodaję je tylko od święta.

Natomiast latem, kiedy pod dostatkiem jest świeżych warzyw, dodaję aromatyczne pomidory.

Składniki kurczak podzielony na części

75 g suszonych pomidorów w oliwie

Pęczek tymianku

1 cebula

1 ząbek czosnku

Po jednej zielonej i czerwonej papryce

200 g kiełbasy chorizo

Sól, pieprz

1 łyżka oliwy

300 g ryżu

2-3 łyżeczki papryki

3 łyżki koncentratu pomidorowego

50 g czarnych oliwek

Przygotowanie:

Mięso natrzeć solą i pieprzem, obsmażyć na oleju przez 4-5 minut, zdjąć. Pokrojoną w plasterki kiełbasę chorizo usmażyć na chrupko. Dodać pokrojone w kostkę: cebulę, czosnek i paprykę, wsypać ryż. Doprawić łyżeczką soli i papryką. Podlać oliwą spod pomidorów i zeszklić, a następnie zalać 1,5 l wody. Dodać koncentrat pomidorowy. Dodać mięso, oliwki, kiełbasę i pomidory. Wstawić do rozgrzanego piekarnika (200 st. C) na 25-30 minut. Wyjąć z piekarnika, odstawić na 7-8 minut. Udekorować tymiankiem. Podawać.

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