Zachęcona sernikiem wypróbowałam przepis na kurczaka po baskijsku. Już nie robię inaczej
Przepis na sernik po baskijsku bardzo szybko zrobił furorę w naszym kraju. Przez długi czas był to jedyny baskijski przepis jaki znałam, ale ta myśl nie dawała mi spokoju - a co jeśli inne dania z kuchni baskijskiej są równie pyszne?
Uwielbiam czerpać inspiracje z tradycji kulinarnych różnych części świata. Czasami jeden pyszny przepis sprawia, że chce się wypróbować inne. Kraj Basków długo nie istniał na mojej kulinarnej mapie. Pojawił się tam dopiero wraz z modą na słynne kremowe serniki. Są tak pyszne, że trudno nie iść tym tropem.
Kurczak po baskijsku okazał się strzałem w dziesiątkę. Wszystkie składniki są obecnie łatwo dostępne w Polsce, a danie nie jest trudne w przygotowaniu. W Dodatku dostajemy od razu pełen obiad, czyli mięso wraz ryżem i warzywami.
Oczywiście poszczególne warianty tego przepisu nieco różnią się od siebie. W wielu wersjach znajdziemy dodatek białego wina, jednak ja dodaję je tylko od święta.
Natomiast latem, kiedy pod dostatkiem jest świeżych warzyw, dodaję aromatyczne pomidory.
Składniki
- kurczak podzielony na części
- 75 g suszonych pomidorów w oliwie
- Pęczek tymianku
- 1 cebula
- 1 ząbek czosnku
- Po jednej zielonej i czerwonej papryce
- 200 g kiełbasy chorizo
- Sól, pieprz
- 1 łyżka oliwy
- 300 g ryżu
- 2-3 łyżeczki papryki
- 3 łyżki koncentratu pomidorowego
- 50 g czarnych oliwek
Przygotowanie:
Mięso natrzeć solą i pieprzem, obsmażyć na oleju przez 4-5 minut, zdjąć. Pokrojoną w plasterki kiełbasę chorizo usmażyć na chrupko. Dodać pokrojone w kostkę: cebulę, czosnek i paprykę, wsypać ryż. Doprawić łyżeczką soli i papryką. Podlać oliwą spod pomidorów i zeszklić, a następnie zalać 1,5 l wody. Dodać koncentrat pomidorowy. Dodać mięso, oliwki, kiełbasę i pomidory. Wstawić do rozgrzanego piekarnika (200 st. C) na 25-30 minut. Wyjąć z piekarnika, odstawić na 7-8 minut. Udekorować tymiankiem. Podawać.