Spis treści: Egzotyczny owoc z zabawnymi "włosami" Dlaczego warto jeść rambutan? Gdzie kupić egzotyczny przysmak?

Egzotyczny owoc z zabawnymi "włosami"

Rambutan (Nephelium lappaceum) pochodzi z południowo-wschodniej Azji - głównie Malezji i Indonezji. W tamtych regionach od wieków służy jako pożywienie, wykorzystywany jest także w medycynie tradycyjnej. Według niektórych, z wyglądu przypomina śliwkę pokrytą miękkimi włoskami, a po obraniu skórki ukazuje się przezroczysty, soczysty miąższ otaczający jedną pestkę wewnątrz.

Tradycyjnie w kulturach azjatyckich wykorzystywano różne części drzewa rambutan w medycynie ludowej, np. skórki, pestki lub liście. Stanowiły remedium na problemy żołądkowe, pasożyty i inne dolegliwości. Choć nie wszystkie te zastosowania mają silne potwierdzenie naukowe, stanowią ciekawą część jego historii.

Dlaczego warto jeść rambutan?

Miąższ rambutanu to nie tylko smakowita przekąska, jest też źródłem ważnych składników:

Witamina C - duża dawka antyoksydantów, wspiera odporność, pomaga w walce z wolnymi rodnikami.

Żelazo - choć w niewielkich ilościach, wspiera transport tlenu i krwi.

Potas - kluczowy dla regulacji ciśnienia i prawidłowej pracy serca.

Miedź i mangan - ważne dla metabolizmu, systemu nerwowego i enzymów antyoksydacyjnych.

Błonnik (śladowe ilości) - wspomaga pracę jelit i procesy trawienne.

Trzeba przyznać, że rambutan wygląda bardzo interesująco Canva Pro INTERIA.PL

Kaloryczność rambutanu jest zaskakująco niska. Jedna sztuka to jedynie ok. 60 kcal. Warto włączyć go do swojego jadłospisu nawet podczas odchudzania się.

Korzyści zdrowotne rambutanu są szerokie i mogą być zachęcające zarówno dla seniorów, ciśnieniowców i każdego, kto chce "zaopatrzyć się" w dodatkową porcję naturalnie i dobrze przyswajalnych witamin niezbędnych do budowania odporności przed sezonem infekcyjnym:

Regulacja ciśnienia i wsparcie serca - dzięki zawartości potasu rambutan może pomagać w kontrolowaniu ciśnienia krwi: potas działa przeciwzapalnie i rozszerza naczynia krwionośne, co odciąża serce.

Wzmocnienie odporności i działanie antyoksydacyjne - wysokie stężenie witaminy C i przeciwutleniaczy pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym i wspierać układ immunologiczny.

Wsparcie trawienia i jelit - błonnik, choć w niewielkich ilościach, wspomaga perystaltykę jelit, a delikatna słodycz owocu może zastąpić bardziej kaloryczne słodkości.

Umiarkowana pomoc w odchudzaniu - rambutan, spożywany zamiast typowych deserów, może pomóc zaspokoić apetyt na coś słodkiego bez dużej "kalorycznej bomby".

Działanie przeciwstarzeniowe i ochrona komórkowa - dzięki antyoksydantom może pomagać w walce z procesami starzenia, poprawiać stan skóry i wspierać regenerację.

Gdzie kupić egzotyczny przysmak?

Rambutana można kupić w supermarketach i sklepach internetowych Canva Pro INTERIA.PL

Aby wybrać dobry, soczysty i dojrzały owoc rambutanu, szukaj owoców o intensywnym kolorze (czerwonym, żółtym, pomarańczowym, zależnie od odmiany) i sprężystych włoskach. Unikaj owoców z brązowiejącą skórką lub zwiędłymi włoskami. Aby dostać się do pysznego wnętrza owocu, wystarczy naciąć skórkę lub delikatnie ją rozłupać palcami, wyjąć miąższ i odrzucić pestkę (surowa pestka może zawierać toksyczne związki).

W Polsce rambutan bywa dostępny na stoiskach z egzotycznymi owocami, w sklepach specjalistycznych i internetowych. Ceny zależą od sezonu, importu i odmiany - mogą być wyższe niż standardowe owoce tropikalne. W markecie jeden owoc rambutanu to koszt kilku zł, w internetowych sklepach za 200 g świeżych owoców trzeba zapłacić ok. 30 zł. Na promocji kilogram "włochatych" kulek wynosi ok. 100 zł.

Jak naturalnie budować odporność? Pamiętaj o tych produktach Polsat Polsat