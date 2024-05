Kalafior: właściwości. Jedno z najzdrowszych warzyw

Kalafior to warzywo, którego właściwości odżywcze doceniono już w 600 r. p.n.e. Dziś jest jednym z ulubionych składników diety Polaków, którzy w sezonie często zapraszają go na swoje talerze w formie dodatków do dań głównych lub zup. W codziennym jadłospisie powinien jednak zagościć na stałe. Powodów jest kilka.

Kalafior, co potwierdzają badania, należy do grupy pokarmów roślinnych o najsilniejszym potencjale antynowotworowym. Jak przekonują na łamach pisma "Journal of the National Cancer Institute" naukowcy z Ameryki Północnej i Kanady, niepozorne warzywo może zmniejszyć ryzyko rozwoju agresywnego raka prostaty. W swoim składzie ma bowiem zawierać wiele substancji, które wykazują działanie przeciwnowotworowe. To jednak dopiero początek.

Czy kalafior jest dobry na odchudzanie? Idealny składnik diety odchudzającej

Kalafior zachwyca swoim smakiem, ale również składem. To bowiem jedno z najzdrowszych warzyw, jakie możemy własnoręcznie wyhodować w ogródku lub dorwać w warzywniaku. W swoim składzie zawiera sporą dawkę potasu, niezbędnego szczególnie w diecie nadciśnieniowców, a także całe pokłady witaminy C. Ma jej nawet tak dużo, że 100 g warzywa wypełni już połowę dziennego zapotrzebowania na ten składnik.

Jak najlepiej spożywać kalafior? Pamiętaj o szczegółach 123RF/PICSEL

Kalafior w mig może stać się również bazą sycących, ale wyjątkowo niskokalorycznych posiłków. 100 g tego warzywa zawiera bowiem zaledwie 25 kcal, sprawiając, że kalafior ląduje w czołówce najmniej kalorycznych warzyw i owoców. W ten sposób staje się idealnym składnikiem diety odchudzającej. Można zajadać się nim bez obaw o boczki.

Należy jednak pamiętać o szczegółach - chcąc zrzucić zbędne kilogramy zapomnij o dodatku w postaci masła czy wykwintnym daniu, do którego kalafior będzie jedynie dodatkiem. Pamiętaj przy tym, że warzywo samo w sobie może stać się bazą obłędnego w smaku posiłku - z jego pomocą przygotujesz fit dania, za co wkrótce podziękuje ci twoja sylwetka. Możesz również jeść go solo. Każdorazowo będzie zachwycał smakiem.

Kalafior, bogaty w błonnik i wodę, zapobiega dodatkowo zaparciom, wspierając utrzymanie prawidłowej pracy przewodu pokarmowego i zmniejszając ryzyko raka okrężnicy. Badania ponadto wykazują, że zawarty w kalafiorze błonnik może pomóc także w regulacji układu odpornościowego i stanów zapalnych, w efekcie przyczyniając się do zmniejszenia ryzyka chorób układu krążenia - cukrzycy czy otyłości.

Kalafior można jeść na surowo, przyrządzać w piekarniku czy gotować w wodzie. Postaw na zdrowe przepisy, a kolejno delektuj się jego smakiem, ciesząc się również posiłkami, którymi możesz zajadać się bez obaw o przybranie na wadze.

