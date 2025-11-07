Zajadaj śmiało do obiadu. Lepszy niż ziemniaki czy ryż, poprawi wyniki

Natalia Jabłońska

Oprac.: Natalia Jabłońska

Bez glutenu, z dodatkami, których nie spotkasz w klasycznych zbożach. Bez problemu zastąpi ziemniaki, kasze czy ryż, dostarczając mnóstwa składników odżywczych i oferując pełnię smaku. Czy znacie ziarna amarantusa?

Nieco zapomniany przysmak powoli wraca na nasze stoły. Pomoże przy wysokim cholesterolu
Nieco zapomniany przysmak powoli wraca na nasze stoły. Pomoże przy wysokim cholesteroluCanvaProINTERIA.PL

Niezwykłe pseudozboże wraca na nasze stoły

Historia ziarna amarantusa sięga czasów prekolumbijskich, kiedy to kultury takie jak Aztekowie i Inkowie widziały w nim symbol siły, zdrowia i długowieczności. Po latach zapomnienia i zdominowania przez pszenicę czy ryż, dziś amarantus powoli wraca na polskie stoły. W dobie świadomego jedzenia i poszukiwania składników o wysokiej wartości odżywczej, nic dziwnego, że zainteresowanie nim wzrasta. I choć nie jest zbożem, z sukcesem może je zastępować.

Dla osób, które stawiają na prosty skład i konkretny efekt, amarantus będzie ciekawą opcją: jest bezglutenowy, dostarcza kompletne białko i kryje w sobie bogactwo minerałów: magnez, żelazo, wapń. To połączenie czyni go wartościowym elementem diety.

Zobacz również:

Właściwości grejpfruta zielonego
Kuchnia

Polacy omijają go szerokim łukiem. Ten owoc to "białe złoto", ma mało kalorii i działa jak miotełka na jelita

Paulina Szymczak
Paulina Szymczak

Właściwości zdrowotne amarantusa

Ziarno zawiera m.in. skwalen - związek obecny również w oliwie z oliwek - który bierze udział w procesach gospodarki tłuszczowej, może ograniczać wchłanianie cholesterolu w przewodzie pokarmowym. To jego super siła, bo problemy związane z wysokim cholesterolem ma coraz więcej osób, w tym seniorów. Warto zatem wspomagać się w tym schorzeniu naturalnie i smacznie.

Drewniana łyżka z ziarnami amarantusa leżąca na desce, w tle i na pierwszym planie różowe kwiatostany amarantusa.
Ziarno amarantusa ma w sobie moc składników odżywczychCanva ProINTERIA.PL

Do tego dochodzi błonnik, znany ze swojego dobroczynnego działania na jelita, usuwania z niego złogów i wspierania naturalnych procesów oczyszczających ze złogów. Co jeszcze? Dzięki wapniowi i żelazie zawartym w amarantusie możemy liczyć na mocniejszy układ mięśniowy, stabilne kości i lepsze przyswajanie minerałów.

To nie koniec benefitów. Łatwość użycia i uniwersalny smak sprawia, że śmiało można nim zastąpić inne kasze, czy ziemniaki lub ryż. Ugotowane ziarna można dodać do sałatki, czy warzywnego dania jednogarnkowego. Z kolei wersja ekspandowana amarantusa świetnie wpisuje się w trendy śniadaniowe: jogurt, owsianka, smoothie.

Jeśli więc chcesz wprowadzić do swojej diety coś pysznego, a zarazem zdrowszego niż standardowe dodatki obiadowe, śmiało sięgaj po amarantus.

Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl

Dania kuchni azjatyckiej, w tym miska z gotowanym ryżem, miska z zielonymi warzywami posypanymi solą oraz talerz z grillowanym mięsem w sezamie, surówką z marchewki i cytryną.
KuchniaCanva ProINTERIA.PL
"Ewa gotuje". Zupa śliwkowaPolsat

Najnowsze