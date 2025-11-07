Niezwykłe pseudozboże wraca na nasze stoły

Historia ziarna amarantusa sięga czasów prekolumbijskich, kiedy to kultury takie jak Aztekowie i Inkowie widziały w nim symbol siły, zdrowia i długowieczności. Po latach zapomnienia i zdominowania przez pszenicę czy ryż, dziś amarantus powoli wraca na polskie stoły. W dobie świadomego jedzenia i poszukiwania składników o wysokiej wartości odżywczej, nic dziwnego, że zainteresowanie nim wzrasta. I choć nie jest zbożem, z sukcesem może je zastępować.

Dla osób, które stawiają na prosty skład i konkretny efekt, amarantus będzie ciekawą opcją: jest bezglutenowy, dostarcza kompletne białko i kryje w sobie bogactwo minerałów: magnez, żelazo, wapń. To połączenie czyni go wartościowym elementem diety.

Właściwości zdrowotne amarantusa

Ziarno zawiera m.in. skwalen - związek obecny również w oliwie z oliwek - który bierze udział w procesach gospodarki tłuszczowej, może ograniczać wchłanianie cholesterolu w przewodzie pokarmowym. To jego super siła, bo problemy związane z wysokim cholesterolem ma coraz więcej osób, w tym seniorów. Warto zatem wspomagać się w tym schorzeniu naturalnie i smacznie.

Do tego dochodzi błonnik, znany ze swojego dobroczynnego działania na jelita, usuwania z niego złogów i wspierania naturalnych procesów oczyszczających ze złogów. Co jeszcze? Dzięki wapniowi i żelazie zawartym w amarantusie możemy liczyć na mocniejszy układ mięśniowy, stabilne kości i lepsze przyswajanie minerałów.

To nie koniec benefitów. Łatwość użycia i uniwersalny smak sprawia, że śmiało można nim zastąpić inne kasze, czy ziemniaki lub ryż. Ugotowane ziarna można dodać do sałatki, czy warzywnego dania jednogarnkowego. Z kolei wersja ekspandowana amarantusa świetnie wpisuje się w trendy śniadaniowe: jogurt, owsianka, smoothie.

Jeśli więc chcesz wprowadzić do swojej diety coś pysznego, a zarazem zdrowszego niż standardowe dodatki obiadowe, śmiało sięgaj po amarantus.

