Zajadają się nią na północy Włoch. Idealna do gulaszy i dań mięsnych
Kuchnia włoska to nie tylko pizza i makarony. Z Italii wywodzi się także pyszna mamałyga, która świetnie komponuje się z zupami oraz gulaszami. Polenta - bo o niej mowa, cieszy się coraz większą popularnością wśród Polaków regularnie odwiedzających Włochy. Czy potrawa ta jest zdrowa i jak ją przyrządzić?
Spis treści:
- Polenta - co to za potrawa?
- Czy polenta jest zdrowa?
- Jak zrobić polentę? Przepis
Polenta - co to za potrawa?
Polenta to smaczne i sycące danie, pochodzące z północy Włoch, a głównie z Lombardii, Wenecji Euganejskiej i Piemontu. Niegdyś potrawa ta przyrządzana była na bazie mąki kasztanowej, a dziś powstaje głównie z mąki lub kaszki kukurydzianej. Dodaje się też do niej masło, parmezan i przyprawy. Polentę można podawać na wiele sposobów - niektórzy preferują jeść ją solo, bezpośrednio po ugotowaniu, jednak zdaniem wielu najlepiej smakuje w towarzystwie zup, gulaszy, ale również dań mięsnych i ryb. Z kolei zapieczoną, zastygniętą i pokrojoną w plastry polentę można np. smażyć na grillu czy patelni.
Czy polenta jest zdrowa?
Polenta uznawana jest za lekkostrawny posiłek, który stanowi źródło energii pochodzącej z węglowodanów złożonych. Jest naturalnie bezglutenowa, dostarcza błonnika i doskonale syci. Jest także źródłem witamin z grupy B oraz A, folianów, żelaza, magnezu i cynku. Sama w sobie nie tuczy (zawiera około 100 kcal w 100 g), jednak gdy podaje się ją z dużą ilością masła, sera czy w towarzystwie tłustych sosów, wówczas jej kaloryczność gwałtownie wzrasta.
Jak zrobić polentę? Przepis
Aby przygotować domową polentę warto zaopatrzyć się przede wszystkim w mąkę kukurydzianą, najlepiej wysokiej jakości. Sam przepis na tę potrawę jest naprawdę bardzo prosty i nie pochłania wiele czasu. Aby przygotować klasyczną polentę z masłem i serem potrzebować będziesz:
- Około 200 g kaszki kukurydzianej (1 szklanka)
- 4 szklanki wody
- 50-60 g sera parmezan
- 4 łyżki masła
- 1 łyżeczka soli
Sposób przygotowania:
- Kaszkę wsyp do osolonej, gotującej się wody i energiczne mieszaj do ponownego zagotowania. Następnie zmniejsz moc palnika i gotuj pod przykryciem około 30-35 minut, co chwilę zaglądaj do garnka i mieszaj. Możesz rozmieszać kaszkę trzepaczką jeśli konsystencja ma grudki.
- Parmezan zetrzyj na tarce i dodaj większą część do ugotowanej kaszki wraz z masłem. W razie potrzeby dopraw jeszcze solą i pieprzem. Polenta powinna mieć kremową konsystencję.