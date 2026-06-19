Spis treści: Polenta - co to za potrawa? Czy polenta jest zdrowa? Jak zrobić polentę? Przepis

Polenta - co to za potrawa?

Polenta to smaczne i sycące danie, pochodzące z północy Włoch, a głównie z Lombardii, Wenecji Euganejskiej i Piemontu. Niegdyś potrawa ta przyrządzana była na bazie mąki kasztanowej, a dziś powstaje głównie z mąki lub kaszki kukurydzianej. Dodaje się też do niej masło, parmezan i przyprawy. Polentę można podawać na wiele sposobów - niektórzy preferują jeść ją solo, bezpośrednio po ugotowaniu, jednak zdaniem wielu najlepiej smakuje w towarzystwie zup, gulaszy, ale również dań mięsnych i ryb. Z kolei zapieczoną, zastygniętą i pokrojoną w plastry polentę można np. smażyć na grillu czy patelni.

Polenta znana jest w Polsce jako mamałyga 123RF/PICSEL

Czy polenta jest zdrowa?

Polenta uznawana jest za lekkostrawny posiłek, który stanowi źródło energii pochodzącej z węglowodanów złożonych. Jest naturalnie bezglutenowa, dostarcza błonnika i doskonale syci. Jest także źródłem witamin z grupy B oraz A, folianów, żelaza, magnezu i cynku. Sama w sobie nie tuczy (zawiera około 100 kcal w 100 g), jednak gdy podaje się ją z dużą ilością masła, sera czy w towarzystwie tłustych sosów, wówczas jej kaloryczność gwałtownie wzrasta.

Jak zrobić polentę? Przepis

Aby przygotować domową polentę warto zaopatrzyć się przede wszystkim w mąkę kukurydzianą, najlepiej wysokiej jakości. Sam przepis na tę potrawę jest naprawdę bardzo prosty i nie pochłania wiele czasu. Aby przygotować klasyczną polentę z masłem i serem potrzebować będziesz:

Około 200 g kaszki kukurydzianej (1 szklanka)

4 szklanki wody

50-60 g sera parmezan

4 łyżki masła

1 łyżeczka soli

Sposób przygotowania:

Kaszkę wsyp do osolonej, gotującej się wody i energiczne mieszaj do ponownego zagotowania. Następnie zmniejsz moc palnika i gotuj pod przykryciem około 30-35 minut, co chwilę zaglądaj do garnka i mieszaj. Możesz rozmieszać kaszkę trzepaczką jeśli konsystencja ma grudki. Parmezan zetrzyj na tarce i dodaj większą część do ugotowanej kaszki wraz z masłem. W razie potrzeby dopraw jeszcze solą i pieprzem. Polenta powinna mieć kremową konsystencję.

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