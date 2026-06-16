Zajadam się tymi pierogami do rozpuku. Ciasto jest miękkie i cienkie, owoce nadają obłędny smak
Najlepsze smaki lata często pamiętamy z dzieciństwa. Potrawy nie muszą być skomplikowane. Zwykłe pierogi z sezonowymi owocami takimi jak czereśnie czy wiśnie potrafią zapaść w pamięć na całe życie.
W tak prostym daniu jak pierogi kluczową rolę gra jakość ciasta, które powinno być miękkie i elastyczne. Z tego względu warto postawić na sprawdzone proporcje, a następnie starannie wyrobić ciasto.
Owoce najlepiej starannie wydrylować. Choć pierogi można zrobić również używając całych owoców, zaoszczędzony czas poświęcimy później na plucie pestkami. Taka opcja grozi również ukruszeniem zęba, albo połknięciem pestki.
Warto zatrzymać się na chwilę przy sposobie podania. Małe dodatki sprawią, że wszystko będzie dopięte na ostatni guzik a danie ucieszy nie tylko podniebienie, ale i oko.
Płatki migdałów zrumienione na maśle "zrobią robotę". A śmietana z odrobiną cukru będzie idealnym wykończeniem całości.
Składniki
Ciasto
- 350 g mąki,
- 1 małe jajo,
- ok. 125 ml letniej wody,
- sól
Nadzienie
- 600 g czereśni lub wiśni,
- 1-2 łyżeczki cukru
Inne
- masło do polania pierogów,
- 10 dag płatków migdałowych
- 40 g cukru lub cukru pudru do posypania pierogów,
- 200 ml śmietany ubitej z łyżką cukru
Przygotowanie:
1. Przygotować nadzienie: owoce umyć, oczyścić z szypułek, osączyć, wydrylować. Zlać z nich sok, przesypać 1-2 łyżkami cukru, wymieszać, odstawić na 30 min. Soku, jaki w tym czasie się wysączy, już nie odlewać.
2. Zagnieść ciasto na pierogi. Ciasto rozwałkować cienko, wykroić krążki średnicy 6-7 cm. Na krążki położyć 3-4 jagody owoców (zależnie od wielkości), złożyć na pół, starannie zlepić brzegi.
3. Gotować w osolonym wrzątku. Kiedy wypłyną, odkryć, zmniejszyć ogień, dogotować (1-2 min). Wyjąć łyżką cedzakową, osączyć, przełożyć na półmisek. Podawać polane roztopionym masłem (na maśle zrumienić migdały) migdałowym i posypane cukrem.
Osobno podać śmietanę. Pierogi można również przygotować z owocami niedrylowanymi.
Czas przygotowania: 50 min.