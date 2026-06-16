W tak prostym daniu jak pierogi kluczową rolę gra jakość ciasta, które powinno być miękkie i elastyczne. Z tego względu warto postawić na sprawdzone proporcje, a następnie starannie wyrobić ciasto.

Owoce najlepiej starannie wydrylować. Choć pierogi można zrobić również używając całych owoców, zaoszczędzony czas poświęcimy później na plucie pestkami. Taka opcja grozi również ukruszeniem zęba, albo połknięciem pestki.

Warto zatrzymać się na chwilę przy sposobie podania. Małe dodatki sprawią, że wszystko będzie dopięte na ostatni guzik a danie ucieszy nie tylko podniebienie, ale i oko.

Płatki migdałów zrumienione na maśle "zrobią robotę". A śmietana z odrobiną cukru będzie idealnym wykończeniem całości.

Składniki Ciasto 350 g mąki,

1 małe jajo,

ok. 125 ml letniej wody,

sól Nadzienie 600 g czereśni lub wiśni,

1-2 łyżeczki cukru Inne masło do polania pierogów,

10 dag płatków migdałowych

40 g cukru lub cukru pudru do posypania pierogów,

200 ml śmietany ubitej z łyżką cukru

Owoce zasyp wcześniej cukrem 123RF/PICSEL

Przygotowanie:

1. Przygotować nadzienie: owoce umyć, oczyścić z szypułek, osączyć, wydrylować. Zlać z nich sok, przesypać 1-2 łyżkami cukru, wymieszać, odstawić na 30 min. Soku, jaki w tym czasie się wysączy, już nie odlewać.

2. Zagnieść ciasto na pierogi. Ciasto rozwałkować cienko, wykroić krążki średnicy 6-7 cm. Na krążki położyć 3-4 jagody owoców (zależnie od wielkości), złożyć na pół, starannie zlepić brzegi.

3. Gotować w osolonym wrzątku. Kiedy wypłyną, odkryć, zmniejszyć ogień, dogotować (1-2 min). Wyjąć łyżką cedzakową, osączyć, przełożyć na półmisek. Podawać polane roztopionym masłem (na maśle zrumienić migdały) migdałowym i posypane cukrem.

Osobno podać śmietanę. Pierogi można również przygotować z owocami niedrylowanymi.

Czas przygotowania: 50 min.

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