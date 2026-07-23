Spis treści: Jak przygotować młode ziemniaki do spożycia? Genialny patent na młode ziemniaki. Będą jeszcze lepsze

Jak przygotować młode ziemniaki do spożycia?

Młode ziemniaki są uznawane w Polsce za prawdziwy, sezonowy rarytas kulinarny. Czekamy na nie przez niemal cały rok, a gdy w końcu są dostępne, lądują na talerzach niemal codziennie, przez całe lato. Ze względu na dużą zawartość wody i mniejszą ilość skrobi, nie są tak sypkie i mączyste jak ziemniaki stare. Uwielbiamy je za delikatny, lekko orzechowy smak, jędrną, zwięzłą strukturę, poczucie sytości, jakie zapewniają po spożyciu, a także łatwość przygotowania. Wystarczy jedynie zeskrobać ich cienką skórkę i wrzucić do osolonej wody, a następnie gotować przez 10-15 minut do miękkości, od momentu wrzenia. Najlepiej smakują polane masłem i posypane koperkiem, w towarzystwie mięsa bądź ryby oraz surówki. Takie przyrządzenie młodych ziemniaków jest zdecydowanie najpopularniejsze, jednak istnieje jeszcze jeden sposób ich obróbki cieplnej, dzięki któremu warzywa te będą delikatnie chrupiące i jeszcze smaczniejsze.

Do młodych ziemniaków możesz dodać ulubione przyprawy. Oprócz soli i koperku świetnie sprawdzi się też słodka papryka 123RF/PICSEL

Genialny patent na młode ziemniaki. Będą jeszcze lepsze

Patentem na młode ziemniaki nie z garnka, a z patelni podzieliła się ostatnio w sieci znana influencerka - Jagna Niedzielska, prowadząca w mediach społecznościowych profil o tematyce kulinarnej. Jej zdaniem, ten konkretny sposób przygotowania kartofli sprawi, że smak warzyw pozostaje w ich wnętrzu, a nie "ucieknie" do wody, tak jak to bywa w przypadku tradycyjnego gotowania.

- Wystarczy tylko jedna zmiana, żeby młode ziemniaki smakowały jeszcze lepiej.

Po prostu zamiast gotować je w garnku, 500 g ziemniaków najpierw połóż na patelni, dolej około 200-250 ml wody, dodaj odrobinę soli i duś pod przykryciem, aż będą miękkie.

Kiedy woda prawie całkowicie odparuje dodaj 30-40 g masła i ulubione przyprawy - u mnie to słodka papryka.

Podsmażenie jest kluczowe, więc daj ziemniakom jeszcze 2-3 minuty. Efekt? Cały smak zostaje w ziemniakach, a nie w wodzie - wyjaśniła Jagna Niedzielska w rolce na Instagramie.

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Wygląda naprawdę apetycznie. Wypróbujecie patent na młode ziemniaki od Jagny Niedzielskiej?

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