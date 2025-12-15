Śledzie mają tak wiele zalet, że trudno je przecenić. Te morskie ryby są najmniej zanieczyszczone metalami ciężkimi, za to są źródłem zdrowego białka, nienasyconych kwasów tłuszczowych i witamin. Do tego są ogólnodostępne i należą do jednych z tańszych ryb - ceny zaczynają się od około 20 zł/kg.

W tradycji wigilijnej są obecne znacznie dłużej niż karp. Ten ostatni stał się popularnym daniem wigilijnym dopiero po drugiej wojnie światowej. Natomiast śledzie robiły karierę na polskich stołach już od średniowiecza. Śledzie poławiane w Bałtyku, były łatwe w konserwacji (solono je) i w transporcie, co przyczyniło się do ich popularności.

Do dziś są jednym z ważniejszych punktów jadłospisu, ale pojawiają się raczej jako przystawka. Śledzie w oleju, śmietanie, pod buraczkową pierzynką, albo w różnego rodzaju śledziowych sałatkach to tylko niektóre z popularnych dań.

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by śledź pojawił się jako danie główne, na przykład jako śledź smażony w cieście. W końcu oprócz wszystkich wymienionych zalet śledź jest także rybą niezwykle smaczną.

Składniki 80 dag śledzi świeżych,

1/2 szklanki mleka (słodkiego lub zsiadłego),

10 dag mąki,

1 jajko,

sól,

olej do smażenia

Przygotowanie:

1. Śledzie oczyszczam, usuwam wnętrzności i głowy. Następnie opłukuję je w zimnej wodzie i osuszam. Przekrawam na pół, tworząc pojedyncze płaty. Solę z obu stron.

2. Następnie przygotowuję ciasto do obtoczenia śledzi. Mąkę, mleko i jajka wrzucam do wysokiego naczynia i mieszam za pomocą miksera. Ciasto powinno mieć konsystencję gęstej śmietany. Pod koniec dodaję szczyptę soli. Do ciasta można dodać też ulubione przyprawy: biały pieprz, tymianek albo cząber.

3. Na patelni podgrzewam olej. Kawałki śledzia zanurzam w cieście i wkładam na patelnię. Smażę je na gorącym oleju na złoty kolor.

4. Podaję na gorąco z ćwiartką cytryny. Śledzie świetnie komponują się sałatką jarzynową lub surówką z selera. W mniej odświętnej wersji można je podawać z frytkami. Każdą porcję można udekorować gałązkami ziół, kiełkami lub plasterkami rzodkiewki.

