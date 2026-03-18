Spis treści: Gotowanie ziemniaków ze skórką. Dawna metoda pozwala zachować więcej witamin Jak gotować ziemniaki ze skórką? Pamiętaj o kluczowej czynności Odstawienie ziemniaków po ugotowaniu Najczęstsze błędy popełniane w trakcie gotowania ziemniaków w łupinach

Gotowanie ziemniaków ze skórką. Dawna metoda pozwala zachować więcej witamin

Dawniej gotowanie ziemniaków bez obierania ich było znacznie powszechniejsze niż w dzisiejszych czasach. Oczywiście, teraz również nie brakuje osób, które przygotowują bulwy w ten sposób. W tym kontekście warto wspomnieć choćby o "pyrach z gzikiem", sztandarowym daniu kuchni wielkopolskiej, na które składają się ziemniaki w mundurkach podawane ze specjalnie przyrządzonym twarogiem.

Metoda gotowania ziemniaków bez obierania pozwala zachować w nich więcej zawartych pod skórką składników odżywczych - witamin i minerałów. Co więcej, tak przygotowane bulwy są mniej podane na rozpadanie się, wobec czego mają apetyczniejszy wygląd. Wiele osób woli ugotowane w mundurkach ziemniaki również ze względu na ich rewelacyjny smak.

Jak gotować ziemniaki ze skórką? Pamiętaj o kluczowej czynności

Przed ugotowaniem ziemniaków metodą gospodyń, warto pamiętać o pewnej kluczowej czynności. Chodzi o ich dokładne oczyszczenie - najlepiej za pomocą czystej szczotki. Bulwy mogą być zanieczyszczone piaskiem lub ziemią - jeśli nie pozbędziemy się tego rodzaju zabrudzeń, to wówczas ich smak może ulec znacznemu pogorszeniu.

Po dokładnym umyciu ziemniaków ze skórką, wrzucamy je do zimnej wody. Gdy bulwy zaczną się gotować, solimy je (około 1 łyżeczka soli na 1 l wody). Pamiętajmy, że ziemniaki w mundurkach gotują się nieco dłużej niż te obrane i pokrojone na mniejsze kawałki. Zazwyczaj są już gotowe po około 30 minutach od chwili zagotowania wody, choć w tym przypadku wiele zależy od ich rozmiarów.

Co ważne - nie wszystkie ziemniaki sprawdzą się do gotowania w łupinach. Najlepsze do tego celu okazują się bulwy mające bardziej zwarty miąższ, czyli typy kulinarne A lub AB, które odznaczają się mniejszą zawartością skrobii. Co więcej, unikajmy gotowania kiełkujących bulw, które mogą odznaczać się wysoką zawartością szkodliwej dla zdrowia solaniny.

Odstawienie ziemniaków po ugotowaniu

Gdy ziemniaki będą gotowe, należy poddać je odparowywaniu. Najpierw odcedzamy bulwy, a następnie stawiamy garnek z powrotem na bardzo małym ogniu na około kilkanaście sekund. W międzyczasie potrząsamy nim kilkukrotnie. Dzięki temu resztki wody wyparują.

Następnie przykrywamy garnek czystą, bawełnianą ściereczką i odstawiamy na bok, na około 10 minut. Nie należy używać do tego celu zwykłej przykrywki. Ściereczka wchłonie parę wodną, dzięki czemu bulwy nie zrobią się gumowate - ich konsystencja pozostanie idealnie puszysta.

Najczęstsze błędy popełniane w trakcie gotowania ziemniaków w łupinach

Podczas gotowania ziemniaków w łupinach, pamiętajmy, by wystrzygać się pewnych błędów, które mogą odbić się negatywnie na smaku posiłku. Chodzi tutaj przede wszystkim o:

soleniu w nieodpowiednim momencie - jeśli posolimy ziemniaki dopiero pod koniec gotowania, sól nie zdąży się wchłonąć, przez co bulwy pozostaną mdłe;

wrzucaniu ziemniaków do gotującej się wody - ten błąd sprawia, że ziemniak może rozpadać się na zewnątrz, a w środku nadal pozostawać twardy;

braku odparowania - wcześniejsze odcedzenie, odparowanie i późniejsze odstawienie ziemniaków ma zdecydowanie korzystny wpływ na ich konsystencję i smak;

gotowaniu ziemniaków o różnych rozmiarach - starajmy się dobierać bulwy wielkościowo podobne do siebie - w przeciwnym razie mniejsze sztuki zdążą się ugotować, zanim większe ziemniaki będą już dobre;

złej odmianie - jeśli chcemy gotować ziemniaki w mundurkach, dobrze jest posłużyć się typem kulinarnym A lub AB, dzięki czemu nie będą się rozsypywać.

Zrób ziemniaki do obiadu według dawnej metody gospodyń

Odpowiednio przyrządzone ziemniaki mogą stanowić kapitalny dodatek do obiadu. Warto zrobić je w łupinach nie tylko z uwagi na ich bardziej wyrazisty smak, ale również z powodu większej zawartości ważnych dla organizmu składników odżywczych.

