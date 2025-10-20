Zanurz mięso w tej marynacie i odstaw na noc. Będzie soczyste i kruche
Pieczone mięso z gęsi to tradycyjna potrawa, chętnie przygotowywana w wielu polskich domach - szczególnie przy okazji świąt czy wizyty gości. Smakuje wyśmienicie, jeśli odpowiednio się je przygotuje. Co zrobić, aby gęsina była idealnie soczysta i krucha? Kluczem do sukcesu jest marynata. Jak ją zrobić? To bardzo proste.
Spis treści:
- Dlaczego warto marynować mięso z gęsi?
- Jak zamarynować gęś?
- Marynowana gęś pieczona. Przepis
Dlaczego warto marynować mięso z gęsi?
Upieczenie gęsi wymaga czasu i odpowiedniego doprawienia - tylko wtedy mięso będzie pełne aromatu, soczyste, a zarazem kruche, z chrupiącą skórką. Jeśli planujesz przygotować tę potrawę w najbliższym czasie, np. przy okazji zbliżającego się Święta Zmarłych, koniecznie dowiedz się jak poprawnie zamarynować i upiec gęsinę. Ważne, aby dać jej odpowiednio dużo czasu, dzięki czemu przesiąknie aromatem przypraw i zyska zdecydowanie lepszy smak oraz teksturę. Jak zatem zrobić marynatę do gęsi?
Jak zamarynować gęś?
Długie marynowanie mięsa z gęsi jest kluczowe, jeśli zależy ci, aby smakowało jak w najlepszej restauracji. Proces ten zapewni nie tylko doskonały smak potrawie, ale również zapobiegnie wysuszeniu mięsa w piekarniku. Mięso będzie soczyste, wyjątkowo miękkie i kruche. Wystarczy, że wymieszasz kilka łatwo dostępnych, a co ważne - naturalnych składników, zanurzysz w marynacie mięso i zostawisz na minimum 8 godzin w lodówce. Domownicy i goście będą zachwyceni smakiem tej potrawy.
Marynowana gęś pieczona. Przepis
Zanim zabierzesz się do przygotowania tego dania, zakup dobrej jakości mięso z gęsi (jedna cała gęś ważąca około 4 kg) oraz składniki na marynatę. Potrzebować będziesz:
Składniki
- 2 łyżki soli
- 1 łyżeczka pieprzu
- 4 ząbki czosnku
- 2 liście laurowe
- 1 łyżka majeranku
- ½ łyżki tymianku
- 1 pomarańcza
- 2 łyżki miodu
- 1 szklanka białego wina
- 1 litr wody
Sposób przygotowania:
1.W dużym naczyniu wymieszaj wodę z solą i pieprzem, przeciśniętym przez praskę czosnkiem, majerankiem, tymiankiem, i miodem. Dodaj też plastry pomarańczy i wlej białe wino.
2.Gęś dokładnie umyj, osusz i zanurz całość w przygotowanej marynacie.
3.Przykryj naczynie i odstaw gęś do lodówki na całą noc.
4.Następnego dnia wyjmij mięso z marynaty, osusz papierowym ręcznikiem.
5.Włóż do piekarnika nagrzanego na 160°C na około 2-2,5 godziny, raz na jakiś czas polewając gęś wytopionym tłuszczem.
6.Na ostatnie 20 min pieczenia zwiększ temperaturę do 190-200°C, aby skórka zyskała chrupkość.