Spis treści: Czym są prażuchy? Staropolska potrawa to raj dla podniebienia Składniki na klasyczne prażuchy. Co jest potrzebne do ich zrobienia? Jak zrobić prażuchy krok po kroku? To prostsze niż myślisz Najczęstsze błędy przy robieniu prażuchów. Tego unikaj!

Czym są prażuchy? Staropolska potrawa to raj dla podniebienia

Prażuchy, zwane również pod nazwą lemieszka, to staropolskie danie wywodzące się z rejonów centralnej i wschodniej Polski. Raczyli się nim w głównej mierze mieszkańcy wsi. Prażuchy mogą przywodzić na myśl kluski - zarówno pod kątem wyglądu, jak i smaku.

Ten staropolski specjał można zajadać jako dodatek do dań mięsnych (świetnie smakują z roladą, kotletem mielonym lub zrazami). Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by pałaszować je jako samodzielne danie. Klasycznie prażuchy podaje się z podsmażonymi kawałkami boczku. Można je także serwować z podsmażoną na maśle lub oleju rzepakowym cebulą.

Prażuchy FOT. TOMASZ HO East News

Składniki na klasyczne prażuchy. Co jest potrzebne do ich zrobienia?

Tradycyjne prażuchy przygotowywano z mieszanki mąki pszennej oraz mąki gryczanej. W większości współczesnych przepisów wykorzystuje się tylko mąkę pszenną. Innym niezbędnym składnikiem są ziemniaki. Ważna jest również okrasa z tłuszczu oraz skwarków.

Do prażuchów idealne pasuje pokrojony w drobną kostkę boczek. Jeśli zależy nam na jak najlepszym smaku dania, zadbajmy o zakup dobrej jakości mięsa u zaufanego rzeźnika.

Jak zrobić prażuchy krok po kroku? To prostsze niż myślisz

Przepis na prażuchy jest banalnie prosty. Z przygotowaniem tego dania poradzi sobie nawet osoba niewprawiona w sztuce kulinarnej. Do zrobienia staropolskiego przysmaku będzie potrzebny 1 kg ziemniaków oraz 3 łyżki mąki pszennej i sól. Jeśli mamy ochotę na prażuchy z pyszną okrasą, to wówczas będziemy potrzebować również kawałka boczku (około 200-250 g). Możemy również zrobić wersję bezmięsną - wówczas przyda się cebulka oraz olej rzepakowy.

Przepis jest następujący:

Ziemniaki obieramy, myjemy i kroimy w mniejszą kostkę. Wrzucamy do garnka, zalewamy wodą i wsypujemy do nich 1 łyżkę soli. Gotujemy. Gdy ziemniaki będą prawie gotowe, odcedzamy je, odlewając z nich 1 szklankę wody ze skrobią, która powinna trafić z powrotem do garnka. Wsypujemy na wierzch 3 łyżki mąki pszennej. Całości absolutnie nie mieszamy - przykrywamy garnek i gotujemy na bardzo małym ogniu przez kolejne 8-10 minut. Po tym czasie ziemniaki powinny być miękkie, a mąka sparzona. Gotowe ziemniaki najpierw gnieciemy za pomocą tłuczka, a potem dokładnie przecieramy na gładką masę. Pokrojony w kostkę boczek smażymy na patelni z dodatkiem oleju. Gdy będzie gotowy, bierzemy łyżkę stołową, zanurzamy ją w wytopionym tłuszczu, a następnie za jej pomocą formujemy kluski z wcześniej wyrabianej masy. Kluski te odkładamy na talerz.

Gotowe prażuchy polewamy tłuszczem oraz posypujemy boczkiem. Są wówczas gotowe do podania.

Najczęstsze błędy przy robieniu prażuchów. Tego unikaj!

Przyrządzając prażuchy, dość łatwo zapomnieć o kilku istotnych rzeczach. Przede wszystkim, gdy posypiemy ziemniaki mąką, nie możemy ich mieszać. Mąka musi się sparzyć podczas dalszego gotowania.

Innym popularnym błędem, jest niedbałe wyrabianie masy. Na gniecenie i przecieranie gotowych ziemniaków i sparzonej mąki musimy poświęcić nieco więcej czasu. W przeciwnym razie w prażuchach mogą być wyczuwalne grudki.

Należy pamiętać również o natłuszczeniu łyżki przed formowaniem klusek. W przeciwnym razie prażuchy będą się nam sklejać, a cała czynność zabierze znacznie więcej czasu.

Marzysz o potrawach, które wyglądają jak z restauracji, a przygotujesz je w domowym zaciszu? Wypróbuj nasze kulinarne porady i przepisy, które odmienią twoją kuchnię.

Poznaj przepisy, które łączą smak i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL

