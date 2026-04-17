Spis treści: Chleb w jajku to hit od dekad. Na czym polega fenomen tego dania? Jak zrobić idealny chleb w jajku? Dodaj do przepisu - jeden dodatek zmienia wszystko Chleb w jajku - wersja na słono Chleb w jajku - wersja na słodko

Chleb w jajku to hit od dekad. Na czym polega fenomen tego dania?

Chleb w jajku łączy pokolenia. Dla wielu z nas to jak wspomnienie dzieciństwa. W PRL-u chętnie przygotowywano go nie tylko z powodu smaku, w głównej mierze wynikało to z ograniczonej dostępności składników - jajko, czerstwy chleb i trochę przypraw były idealnym wyjściem na niedrogie i pożywne śniadanie. Dbano także o to, aby nie marnować jedzenia, dlatego kilkudniowe pieczywo świetnie nadawało się na takie kromki. Przygotowanie zajmowało zaledwie chwilę - wystarczało 5 minut, aby mieć pyszne danie na talerzu.

Obecnie mamy do wyboru znacznie więcej produktów, a sklepowe półki uginają się pod artykułami z różnych zakątków świata. Jednak wielu z nas chętnie wraca do tego starego przepisu. Poza szybkością przygotowania na uwagę zasługuje również jego tekstura. Dobrze zrobiony chleb w jajku z zewnątrz ma chrupiącą skórkę, a w środku jest miękki i lekko kremowy. Co więcej jako jedna z niewielu potraw wybornie smakuje zarówno na słodko, jak i na słono.

Jak zrobić idealny chleb w jajku?

Najważniejszym elementem tego przepisu jest chleb. Najlepiej nie sięgać po bochenki prosto z piekarni - świeże szybko rozpadną się pod wpływem jajka. Idealnym wyborem jest kilkudniowe, lekko czerstwe pieczywo. Kromki powinny mieć ok. 1,5-2 cm grubości. Można wybrać chleb na zakwasie, pszenny lub z ziarnami, w zależności od preferencji. Do wersji na słodko, idealną opcją będzie chałka. Ponadto do masy jajecznej warto dodać mleko lub odrobinę śmietanki.

Podstawowy przepis na chleb w jajku to:

6 kromek,

3 jajka,

3 łyżki mleka,

sól,

pieprz,

masło lub oliwa do smażenia.

Jajka, mleko oraz przyprawy należy dokładnie wymieszać, a następnie zanurzać w tej masie kromki chleba. Warto zafundować im krótką "kąpiel", czyli pozostawić je w mieszance przynajmniej na 20 sekund.

Następnie należy smażyć kromki na maśle klarowanym lub oliwie oraz średnim ogniu - zbyt duży przypali jajko, a za mały sprawi, że chleb wchłonie dużo tłuszczu i będzie mniej smaczny. Chleb w jajku powinno smażyć się z obu stron przez 2-3 minuty, aż będzie miał głęboki, złotobrązowy kolor.

Chleb w jajku najlepiej smażyć na maśle klarowanym lub oliwie

Dodaj do przepisu - jeden dodatek zmienia wszystko

Klasyczny przepis warto wzbogacić. Tradycyjnie dodajemy do niego tylko sól i pieprz, jednak warto sięgnąć także po inne, nieco bardziej orientalne przyprawy. Jedną z najlepszych jest curry, które łączy w sobie aromat kurkumy, imbiru, kminu rzymskiego oraz kolendry. Curry jest również bardzo zdrowe - dzięki zawartości kurkuminy wykazuje działanie przeciwzapalne i wspiera trawienie. Wystarczy dodać łyżeczkę tej przyprawy do klasycznego przepisu, aby danie zyskało zupełnie nowy wymiar.

To idealna przyprawa do wersji na słono, ale także w wersji na słodko warto dodać coś od siebie - co ciekawe, będzie to przyprawa na tę samą literę. Świetnym wyborem będzie szczypta cynamonu. Doskonale przełamuje smak jajka i dobrze komponuje się z dżemem lub innymi dodatkami. W tym przypadku również wystarczy jedna, płaska łyżeczka na tradycyjny przepis.

Chleb w jajku - wersja na słono

Wytrawny chleb w jajku to klasyka śniadań. Bazę przygotowujemy z klasycznego przepisu. Następnie przyprawiamy wspomnianym curry, smak dania może wzbogacić także czerwona papryka i oregano. Fani ostrzejszych potraw mogą dodać szczyptę chili. Chleb w jajku na słono warto przygotować z serem. Na 6 kromek dodajemy 100 g ulubionego, startego sera bezpośrednio do masy. Dobrym rozwiązaniem jest również posypanie kromek już podczas smażenia odrobiną parmezanu.

Na przygotowane pieczywo można położyć plasterek żółtego sera lub ulubione warzywa, np. pokrojoną cebulkę dymkę, pomidory lub ogórki. Dobrą opcją jest także twaróg lub szynka - to sprawi, że danie będzie jeszcze bardziej sycące.

Chleb w jajku - wersja na słodko

Wersja na słodko powinna przypaść do gustu najmłodszym. Poza wspomnianym cynamonem do jajecznej masy można dodać również łyżeczkę cukru i kilka kropelek ekstraktu z wanilii.

Poza tym smażymy je tak samo jak wersję wytrawną. Gotowe kromki można podawać z ulubionym dżemem lub konfiturą. Idealne będą także w wersji z owocami, np. bananami, borówkami lub truskawkami i odrobiną cukru pudru.

