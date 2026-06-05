Spis treści: Słowiański napój odkryty na nowo Co to jest surica? Dlaczego surica zyskuje na popularności? Jak zrobić suricę w domu? To prostsze niż myślisz

Słowiański napój odkryty na nowo

Jeszcze kilka lat temu mało kto o niej słyszał. Dziś surica coraz częściej pojawia się w rozmowach, postach internetowych oraz na blogach poświęconych zdrowiu, naturalnemu wspieraniu organizmu i powrocie do tradycyjnych metod dbania o dobre samopoczucie. I jest ku temu powód. Współcześnie ogromną wagę przywiązujemy do holistycznego podejścia do organizmu. Interesujemy się długowiecznością, kondycją mikrobiomu jelitowego, naturalną odpornością czy żywnością funkcjonalną. Obok nowoczesnych metod coraz częściej zwracamy się jednak ku temu, co przez pokolenia było sprawdzane przez naszych przodków. Jednym z takich odkryć jest surica - tradycyjny słowiański napój fermentowany, który właśnie przeżywa swój wielki powrót.

Co to jest surica?

Surica najczęściej przygotowywana była na bazie miodu, wody oraz ziół, owoców lub przypraw. W zależności od regionu i lokalnych zwyczajów receptury mogły się znacząco różnić. Niektórzy określają ją mianem miodowego napoju fermentowanego, czymś pomiędzy kwasem a bardzo delikatnym miodem pitnym. Dawniej przygotowywano ją w drewnianych beczkach lub glinianych naczyniach, wykorzystując naturalnie występujące drożdże i bakterie fermentacyjne. Proces trwał od kilku dni do nawet kilku tygodni. Współcześnie suricę przygotowuje się zwykle w szklanych słojach, z zachowaniem większej kontroli nad higieną i przebiegiem fermentacji. Można spotkać wersje klasyczne miodowe, z dodatkiem mięty, lipy, czarnego bzu, owoców leśnych czy przypraw korzennych. Smak suricy jest lekko słodki, delikatnie kwaskowy, orzeźwiający i musujący. Wielu osobom przypomina w smaku połączenie kwasu chlebowego, lemoniady i miodu.

Dlaczego surica zyskuje na popularności?

Surica ma wiele potencjalnych korzyści zdrowotnych 123RF/PICSEL

Choć surica nie jest cudownym eliksirem na wszystkie dolegliwości, jej skład sprawia, że może stanowić bardzo ciekawe i bogate uzupełnienie diety.

Najczęściej wymieniane zalety suricy:

Wsparcie mikrobiomu jelitowego - dzięki procesowi fermentacji napój może zawierać mikroorganizmy wspierające równowagę flory bakteryjnej.

Naturalne źródło antyoksydantów - szczególnie jeśli przygotowywana jest z dobrego miodu i z dodatkiem ziół lub owoców.

Lepsze nawodnienie organizmu - kwaskowaty, orzeźwiający smak sprawia, że wiele osób wybiera ją częściej niż wodę.

Wsparcie odporności - miód i dodatki roślinne od dawna wykorzystywane są w tradycyjnych sposobach wzmacniania organizmu.

Zdrowsza alternatywa dla słodzonych napojów - dobrze przygotowana surica zawiera mniej cukru niż wiele popularnych napojów gazowanych.

Nie każdy jednak powinien pić ją bez ograniczeń. Osoby uczulone na produkty pszczele powinny zachować ostrożność lub całkowicie z niej zrezygnować. Diabetycy powinni wybierać wersje o krótszym składzie i skonsultować spożycie z lekarzem. W przypadku problemów żołądkowo-jelitowych, takich jak refluks, warto zacząć od bardzo małych ilości i obserwować reakcję organizmu.

Jak zrobić suricę w domu? To prostsze niż myślisz

Świeże zioła, przyprawy, miód i nieco czasu - tyle wystarczy, by przyrządzić suricę 123RF/PICSEL

Początek lata to najlepszy moment na przygotowanie suricy. Wyższe temperatury są dobre dla fermentacji, a świeże zioła są na wyciągnięcie ręki. Sam proces nie jest skomplikowany, choć wymaga odrobiny cierpliwości.

Podstawowy przepis:

Zagotuj około 1 litr wody i pozostaw do ostygnięcia. Dodaj 3 lub 4 łyżki miodu. Wrzuć garść ulubionych ziół, np. mięty, melisy lub kwiatów lipy. Przelej całość do wyparzonego słoja. Przykryj gazą lub materiałem umożliwiającym dostęp powietrza. Odstaw w temperaturze pokojowej na 3 do 7 dni. Codziennie sprawdzaj smak i oznaki fermentacji. Gdy napój stanie się lekko musujący i kwaskowy, przecedź go i przechowuj w lodówce.

Przygotowanie zajmuje zaledwie kilkanaście minut pracy, natomiast sama fermentacja trwa od kilku dni do około dwóch tygodni. Jeśli nie chcesz robić suricy samodzielnie, coraz częściej można kupić gotowe wersje w sklepach ze zdrową żywnością, sklepach ekologicznych, gospodarstwach oraz niektórych sklepach internetowych. Cena zwykle wynosi od około 15 do 40 zł za butelkę, w zależności od producenta i pojemności.

Jak często ją pić? Najlepiej zacząć od około 100-150 ml dziennie i stopniowo zwiększać ilość do jednej szklanki. W przypadku napojów fermentowanych najważniejsza jest regularność. Pierwsze efekty, takie jak lepsze samopoczucie, poprawa trawienia czy większa energia, niektórzy zauważają już po kilku dniach, choć raczej potrzeba kilku tygodni, aby ocenić jej faktyczny wpływ na organizm.

Prostota i naturalność dawnych receptur połączona z bardzo modnym współcześnie prozdrowotnym działaniem i ciekawym smakiem doskonale pasuje do trendów, które królują obecnie w social-mediach.

Czy słyszałeś wcześniej o suricy? Tak, znam ten napój Coś mi się obiło o uszy Nie, słyszę o nim pierwszy raz Zagłosuj

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